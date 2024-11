Veja as previsões do Horóscopo Chinês para dezembro de 2024

O ano de 2024 tem a energia do Dragão, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Dezembro traz a influência do Rato, que é exemplo de sinceridade, sociabilidade, independência, mas também de inconstância.

Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, esse animal também é muito otimista, o que pode ser tanto positivo quanto negativo. “É muito bom ser otimista e ter boas perspectivas na vida, o problema é que pode causar ilusões e frustrações, principalmente porque o Rato não está disposto a sacrificar algumas coisas na vida para alcançar as metas que coloca para si mesmo”, explica.

A especialista ainda acrescenta que, ao tornar-se mais realista em relação às próprias ambições, o Rato consegue se sentir menos frustrado com os acontecimentos cíclicos da vida. A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos em dezembro!

Rato

Os nascidos no ano do Rato estarão sujeitos a uma maior instabilidade emocional (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em dezembro, os nascidos no ano do Rato estarão sujeitos a uma maior instabilidade emocional. Inquietude e ansiedade poderão induzir os nativos a atitudes impulsivas, a fim de romper com algumas situações. No caso, dar um passo para trás e planejar as mudanças poderá trazer mais benefícios neste período.

Búfalo

A inflexibilidade dos nativos de Búfalo será desafiada em dezembro, promovendo a abertura de novas perspectivas (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Ademais, esse animal é organizado e trabalhador, sempre se direcionando para rotinas que demandam empenho e conseguindo alcançar as próprias metas.

Neste mês, os nascidos no ano do Búfalo enfrentarão convites para revisitar as verdades que carregam. A inflexibilidade dos nativos será desafiada em dezembro, promovendo a abertura de novas perspectivas essenciais para um avanço mais leve e adaptável. A aceitação de ideias diferentes ampliará diversas áreas da vida.

Tigre

Os nascidos no ano do Tigre irão enfrentar momentos de instabilidade e serão convidados a desenvolver mais autonomia (Imagem: Marish | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

Devido a algumas mudanças necessárias, os nascidos no ano do Tigre irão enfrentar momentos de instabilidade. Muito dependentes da aprovação dos outros, os nativos serão convidados a desenvolver mais autonomia nas atitudes e nas convicções.

Coelho

Os nativos do Coelho irão experimentar certas frustrações e possíveis obstáculos para repensarem os seus desejos pessoais (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Ao longo do mês, os nativos do Coelho irão experimentar certas frustrações. Isso ocorrerá para eles repensarem os desejos pessoais. Possíveis obstáculos farão parte deste período. Além disso, algumas coisas que estavam em andamento enfrentarão uma estagnação. Por fim, revisões serão necessárias nesta fase.

Dragão

Os nativos do Dragão enfrentarão dilemas ligados ao poder, principalmente nas relações pessoais (Imagem: Marish | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais.

No mês de dezembro, os nascidos no ano do Dragão enfrentarão dilemas ligados ao poder, principalmente nas relações pessoais. A fim de impor os seus ideais, eles poderão ter atitudes autoritárias. Colocar-se no lugar do outro e evitar disputas desnecessárias trará possíveis grandes benefícios para este período.

Serpente

Os nativos da Serpente receberão muitos benefícios, principalmente relacionados à aprendizagem (Imagem: Marish | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele.

Neste mês, os nativos da Serpente receberão muitos benefícios, principalmente relacionados à aprendizagem. O momento será propício para que eles desenvolvam habilidades técnicas ou emocionais que beneficiem diversas áreas da vida, especialmente com foco para 2025.

Cavalo

Os nascidos no ano do Cavalo irão viver momentos extremos, nos quais chegarão ao limite para renascerem (Imagem: Marish | Shutterstock)

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro. Em dezembro, os nascidos no ano do Cavalo irão viver momentos extremos, nos quais chegarão ao limite para renascerem. Será um período de turbulência. Desse modo, deverá haver maior concentração e foco para discernir o que é necessário permanecer ou retirar da vida.

Cabra

A tendência será que os nascidos no ano da Cabra enfrentem transformações, especialmente nos relacionamentos (Imagem: Marish | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer impactos negativos. No mês de dezembro, a tendência será que os nascidos no ano da Cabra enfrentem transformações, especialmente nos relacionamentos. Rompimentos serão esperados. Por isso, o desapego poderá beneficiar os nativos neste período.

Macaco

Os nativos do Macaco precisarão tomar mais cuidado com os conflitos internos (Imagem: Marish | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as necessidades e qualidades alheias. Neste mês, os nativos do Macaco precisarão tomar cuidado com os conflitos internos. Afinal, isso possivelmente se refletirá nas relações com outras pessoas. O mais recomendado será que eles realizem atividades que promovam a paz mental. Ademais, deverão tomar cuidado com a comunicação, pois ela poderá se tornar agressiva.

Galo

Os nativos do Galo estarão sujeitos a erros de avaliação, o que irá gerar atitudes precipitadas (Imagem: Marish | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para viver com as suas imperfeições e com as dos outros. Se não adquirir essas habilidades, sofrerá constantemente com as críticas. Em dezembro, os nascidos no ano do Galo precisarão ter mais cautela nas decisões. Afinal, estarão sujeitos a erros de avaliação, o que irá gerar atitudes precipitadas que não obedecem a critérios. No caso, evitar decisões importantes trará benefícios para os nativos.

Cão

Os nativos do Cão deverão unir o velho com o novo, a fim de criar equilíbrio entre o passado e o futuro (Imagem: Marish | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, carente e inseguro do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Ao longo deste período, os nascidos no ano do Cão deverão unir o velho com o novo, a fim de criar equilíbrio entre o passado e o futuro. Estabelecer conexões entre o que passou e o que deseja se tornar evitará que os nativos repitam os antigos erros.

Javali

Os nativos do Javali deverão ter mais diplomacia, já que os desentendimentos poderão se tornar de grande proporção (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa o aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldade em finalizar o que começou. Em dezembro, os nativos do Javali estarão sujeitos a diversos conflitos, principalmente relacionados a discordâncias. Será um mês em que eles deverão ter mais diplomacia, já que os desentendimentos poderão se tornar de grande proporção.

Tery Kanakura

Tery Kanakura é consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.