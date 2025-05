Veja as previsões do baralho cigano de junho para os 12 signos

O baralho cigano é uma excelente ferramenta para revelar os caminhos energéticos que cada signo percorrerá ao longo do mês de junho. Por meio das cartas, é possível compreender quais oportunidades surgirão, quais cuidados serão necessários e como cada nativo poderá se preparar melhor para os desafios que surgirem.

Abaixo, a bruxa e escritora Tânia Gori revela o que dizem as cartas para cada signo. Confira!

Áries

As cartas 28 (O Cigano), 1 (O Mensageiro) e 29 (A Cigana) indicam que este será um período abençoado, com os caminhos abertos para novas sociedades, romances ou parcerias. Haverá grande possibilidade de propostas que trarão benefícios e alegrias. Você deverá ficar atento(a) às oportunidades de negócios e aos convites afetivos, pois eles poderão transformar sua rotina de forma muito positiva.

Touro

As cartas 28 (O Cigano), 31 (O Sol) e 15 (O Urso) indicam um período iluminado, em que você deverá observar e valorizar a orientação de pessoas do sexo masculino ao seu redor. Por outro lado, o momento também pedirá cuidado: surgirão sinais de inveja e pessoas próximas poderão tentar tirar de você o mérito das suas conquistas. Por isso, tente se proteger, preservar suas vitórias e seguir confiante.

Gêmeos

As cartas 12 (Os Pássaros), 21 (As Montanhas) e 16 (A Estrela) apontam a possibilidade de envolvimento em fofocas ou mal-entendidos que poderão abalar sua estabilidade. Lembre-se de que, muitas vezes, o silêncio será sua melhor arma. Você precisará manter o foco nos seus sonhos e não desanimar se os obstáculos aparecerem. Ao agir com coragem e determinação, suas metas começarão a se realizar.

Câncer

As cartas 10 (A Foice), 36 (A Cruz) e 12 (Os Pássaros) indicam o surgimento de boatos ou situações incômodas, mas você terá força para cortar esse mal pela raiz. Assim que eliminar essas energias negativas, abrirá espaço para novas oportunidades e melhorias, especialmente no campo da saúde e dos relacionamentos. Também será um ótimo período para fortalecer a comunicação com quem você ama.

Leão

As cartas 26 (Os Livros), 2 (Os Obstáculos) e 9 (O Ramalhete) indicam que será um período ideal para investir em conhecimento. Seja ao voltar aos estudos, iniciar um curso de especialização ou aprender um novo idioma, esse movimento será importante para o seu crescimento. Embora existam desafios no caminho, nada impedirá o seu sucesso. E mais: o mês reservará um reconhecimento ou homenagem por algo que você fez ou contribuiu.

Virgem

As cartas 14 (A Raposa), 30 (Os Lírios) e 36 (A Cruz) mostram que, ao identificar inimigos ocultos e agir com cautela, você encontrará a paz interior que tanto busca. Este será um período favorável para colher as vitórias por sacrifícios feitos no passado, inclusive de anos anteriores. Finalmente, chegará a sua hora de ser plenamente reconhecido(a) e valorizado(a) pelo que você representa e pelas suas contribuições.

Libra

As cartas 20 (Os Jardins), 6 (As Nuvens) e 23 (Os Ratos) indicam que o mês trará altos e baixos emocionais e materiais, mas nada que será eterno. Você deverá respirar fundo e entender que este será um período de aprendizado. As turbulências e perdas passageiras darão lugar a momentos melhores, e, em breve, olhará para essa fase com mais leveza, até rindo das situações que hoje parecem tão complicadas.

Escorpião

As cartas 20 (O Jardim), 17 (A Cegonha) e 5 (A Árvore) apontam para um momento de introspecção e reflexão. Suas raízes estarão fortes e suas ideias serão corretas. Você deverá definir metas concretas para o próximo ciclo, pois elas trarão fertilidade e prosperidade em todas as áreas. Tudo aquilo que você nutrir agora terá crescimento sólido e duradouro no futuro.

Sagitário

As cartas 7 (A Serpente), 29 (A Cigana) e 34 (Os Peixes) indicam que será importante ficar atento(a) às conversas e conselhos de mulheres ao seu redor, pois algumas intenções poderão não ser positivas. Ainda assim, o mês prometerá boa saúde e a possibilidade de entrada inesperada de dinheiro ou algum recebimento importante. Você deverá administrar suas relações com sabedoria e aproveitar as oportunidades financeiras.

Capricórnio

As cartas 32 (A Lua), 33 (A Chave) e 27 (A Carta) indicam que este será o momento de confiar mais na sua intuição. Ela será a chave para a abertura de novos caminhos e oportunidades maravilhosas. Você deverá ficar atento(a) às mensagens, convites e comunicações que surgirem, pois poderão vir acompanhados de boas propostas profissionais ou novidades de pessoas distantes. Sua comunicação estará em alta, favorecendo novos contatos e boas conversas.

Aquário

As cartas 8 (A Morte), 19 (A Torre) e 35 (A Âncora) indicam que será o momento de buscar sua verdadeira essência espiritual. O período pedirá transformações, rompendo com antigos hábitos e ofícios, e uma aproximação mais profunda com o mundo invisível. Ao se conectar com essa energia espiritual, você encontrará segurança para o seu caminhar. Guardiões, anjos e protetores tentarão se comunicar com você.

Peixes

As cartas 18 (O Cachorro), 12 (Os Pássaros) e 3 (O Navio) mostram que este será um período perfeito para romper com preconceitos, medos e culpas. Você terá pessoas leais ao seu lado, prontas para apoiar em qualquer situação. Além disso, haverá a possibilidade de uma viagem ou passeio muito desejado acontecer, ao lado dessas pessoas queridas. Um ciclo de liberdade e boas novidades se aproxima.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.