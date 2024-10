Veja as previsões de novembro para o signo de Escorpião

Novembro promete ser bastante movimentado para o signo de Escorpião, com muita energia para ir em busca do que deseja para o futuro. Entretanto, toda essa energia poderá acarretar ansiedade, levando a atitudes precipitadas e impulsivas, bem como conflitos e disputas por poder.

Ainda nesta fase, haverá muita força e coragem para encarar os medos e as lembranças dolorosas. Desse modo, poderá ressignificá-los e se libertar dos padrões nocivos que geram sofrimento e que atrapalham o seu crescimento em direção ao que deseja realizar.

Vida familiar tumultuada

Será possível que o ambiente familiar fique um tanto tumultuado para o signo de Escorpião. Além disso, apesar de toda a coragem para mudanças, a insegurança emocional poderá se fazer presente. Logo, para aproveitar as energias desse período da melhor maneira possível, procure controlar os ânimos e encontrar formas de se equilibrar.

O escorpiano buscará encontrar mais segurança e conforto no setor afetivo (Imagem: vectorfusionart | Shutterstock)

Período de conexões no amor

No início do mês, você buscará encontrar mais segurança e conforto no setor afetivo. Poderá ser um bom momento para pensar nos próximos passos da relação. Apesar disso, a tendência será que se confunda e crie muitas expectativas, o que poderá te frustrar. Logo, evite se deixar levar pelas fantasias e aposte no que é mais concreto.

Depois, será a hora de sair da rotina na companhia da pessoa amada. Que tal apostar em uma pequena viagem a dois? A propensão será que isso traga mais leveza para o relacionamento, auxiliando o casal a alinhar as ideias com mais flexibilidade e compreensão.

Mês de surpresas no trabalho

A tendência será que o setor profissional receba mais atenção da parte do escorpiano. Afinal, você terá muita energia, coragem, determinação e disposição para batalhar por suas conquistas na carreira. Será possível que surjam novas oportunidades e algumas reviravoltas no trabalho.

Isso poderá gerar um certo incômodo, mas também trazer mais crescimento. Ainda nesta fase, o ideal será que busque ter mais de uma fonte de renda. Isso porque algo que tinha como certo poderá não trazer resultados, fazendo com que o plano B se torne a fonte principal. Por fim, procure controlar os ânimos, pois tanta energia tenderá a te levar a decisões precipitadas e disputas por poder.