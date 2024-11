Veja as diferenças entre pele oleosa e acneica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Apesar de a acne geralmente se desenvolver em peles oleosas, isso não significa que todas as pessoas com esse tipo de pele terão cravos e espinhas. “Uma pele oleosa não necessariamente terá acne. A oleosidade é apenas um fator que pode contribuir para o desenvolvimento de acne, mas outros fatores como genética, hormônios, cuidados com a pele e presença de bactérias também desempenham um papel significativo. Portanto, é possível ter pele oleosa sem desenvolver acne”, explica a Dra. Lilian Brasileiro, médica membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Aliás, nem sempre os produtos utilizados serão os mesmos, segundo a dermatologista. “A pele oleosa e a pele acneica têm necessidades diferentes, apesar de ambas apresentarem excesso de produção de sebo. Produtos para pele acneica geralmente contêm ingredientes específicos para tratar a acne, como ácido salicílico ou peróxido de benzoíla, que podem não ser indicados para uma pele oleosa que não tem acne. É importante escolher produtos formulados especificamente para o seu tipo de pele e suas condições, seguindo as orientações do médico”, pontua.

Causas da oleosidade na pele

As principais causas de oleosidade excessiva incluem:

Predisposição genética;

Desequilíbrios hormonais, como os relacionados ao ciclo menstrual, gravidez, ou síndrome dos ovários policísticos (SOP);

Estresse, que pode aumentar a produção de hormônios que estimulam as glândulas sebáceas ;

; Dietas ricas em açúcares e carboidratos refinados;

Uso de produtos cosméticos inadequados ou muito agressivos, o que pode levar à produção compensatória de sebo.

“Temos que entender e diferenciar pele oleosa de pele acneica. A pele oleosa caracteriza-se por uma produção excessiva de sebo, brilho excessivo, poros dilatados e uma sensação oleosa ao toque. A pele acneica, além de ser oleosa, apresenta cravos, espinhas, pápulas e, em casos mais graves, cistos. A acne envolve a inflamação das glândulas sebáceas”, comenta a médica.

A pele oleosa exige alguns cuidados importantes na rotina (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Cuidados com a pele oleosa

Entre os cuidados necessários, a Dra. Lilian Brasileiro argumenta ser importante se atentar aos seguintes passos na rotina:

Limpeza, com uso de um limpador suave e específico para pele oleosa duas vezes ao dia;

Hidratação, com hidratantes não comedogênicos e à base de água;

Protetor solar oil-free diariamente;

Esfoliar a pele uma a duas vezes por semana para remover células mortas e prevenir obstrução dos poros.

“É indicado usar produtos específicos para controle de oleosidade e evitar produtos oleosos ou muito agressivos. No caso da pele acneica, além dos produtos indicados pelo médico, também recomendo evitar tocar o rosto com as mãos sujas e evitar espremer espinhas”, diz a dermatologista.

Controlando a oleosidade da pele

A médica ressalta que é possível controlar a oleosidade da pele com uma rotina de cuidados adequada. “Usar produtos específicos para pele oleosa, manter uma alimentação equilibrada, hidratar e proteger corretamente, e evitar estresse excessivo são medidas que ajudam a controlar a produção de sebo e manter a pele com um aspecto saudável e equilibrado”, finaliza a Dra. Lilian Brasileiro.

Por Guilherme Zanette