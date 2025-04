Veja as causas e os sintomas da cárie no dente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As cáries estão entre os problemas bucais mais comuns no Brasil e afeta pessoas de todas as idades. Conforme a última edição da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, divulgada em 2024 pelo Ministério da Saúde, mais de 55% da população brasileira apresenta algum grau de cárie dentária.

A pesquisa também aponta que 41,5% da população brasileira apresenta cárie, com uma média de 2,2 dentes cariados por pessoa. Esse problema é especialmente comum entre os adolescentes de 12 a 15 anos, em que a prevalência atinge 57,4%.

“A cárie é uma lesão causada por um grupo de bactérias, principalmente a Streptococcus mutans, que utilizam restos alimentares — especialmente ricos em açúcar — para se proliferar. Esses restos formam a chamada placa bacteriana, que, quando não removida corretamente, se transforma em tártaro, um material mais endurecido que favorece ainda mais a multiplicação de bactérias”, explica a dentista Dra. Adriele Cristina Stein, da rede de clínicas odontológicas Oral Sin.

Identificando a placa bacteriana

Um dos primeiros sinais da placa bacteriana é o aparecimento de inflamação ao redor da gengiva, que fica avermelhada e pode sangrar levemente. Outro sinal comum é o mau hálito. Mesmo pessoas que escovam os dentes regularmente podem desenvolver cáries, especialmente se não utilizarem fio dental após cada refeição.

“A escova dental não alcança bem os espaços entre os dentes. O fio dental é essencial para remover restos alimentares dessas regiões e evitar o acúmulo de placa”, reforça Adriele Stein.

Sintomas da cárie

Antes de a dor aparecer, a cárie pode se manifestar por meio de manchas brancas nos dentes, que evoluem para manchas escuras e pequenos orifícios. Em estágios mais avançados, surgem sintomas como dor, sensibilidade, mau hálito e inchaço na gengiva.

Os alimentos ricos em açúcar e carboidratos fermentáveis contribuem diretamente para o surgimento das cáries. Eles alteram o pH da saliva, tornando o ambiente bucal mais ácido e enfraquecendo o esmalte dentário — a camada protetora e brilhosa do dente.

A escovação adequada, aliada ao uso correto do flúor, é essencial na prevenção de cáries (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Importância da escovação para a prevenção da cárie

Existem diversas técnicas de escovação, como as de Bass, Fones, Stillman modificada e Charters. A técnica de Fones, por exemplo, é bastante utilizada com crianças por meio de uma abordagem lúdica: “bolinha, bolinha, trenzinho, trenzinho”.

Além disso, o uso de flúor — presente em cremes dentais, géis, enxaguantes e vernizes — fortalece os dentes e ajuda na prevenção das cáries. “O flúor é indicado desde a infância até a terceira idade, principalmente em casos de raízes expostas ou histórico de problemas dentários”, detalha a dentista.

Consulte sempre o dentista

Além dos cuidados com a escovação, é importante consultar um dentista periodicamente. “É fundamental manter visitas regulares ao dentista e realizar exames de imagem, como o raio-x periapical, além da avaliação clínica. A cárie pode evoluir rapidamente e comprometer a estrutura dentária, até mesmo levando à perda do dente”.

Por Ruhama Rocha