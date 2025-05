Veja as características do signo do Cavalo no Horóscopo Chinês

O Cavalo é o sétimo signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Gêmeos. Com polaridade Yang, é regido pelo planeta Marte. O elemento dos nativos é o fogo, as pedras são topázio e magnetita, a flor é a margarida, os metais são zinco e estanho, a erva é a erva-doce e o aroma, floral. As cores são amarelo e ocre e o número da sorte é o 5.

“Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro”, conta Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

Quem são os nativos de Cavalo?

Os nativos do signo de Cavalo são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

25/01/1906 a 12/02/1907;

11/02/1918 a 31/01/1919;

30/01/1930 a 16/02/1931;

15/02/1942 a 04/02/1943;

03/02/1954 a 23/01/1955;

21/01/1966 a 08/02/1967;

07/02/1978 a 27/01/1979;

27/01/1990 a 14/02/1991;

12/02/2002 a 31/01/2003;

31/01/2014 a 18/02/2015;

Se você nasceu entre 11h e 13h, o seu ascendente é o Cavalo.

Características marcantes do Cavalo

Segundo o tarólogo e numerólogo Victor Souza, os nascidos no signo de Cavalo detestam superficialidades. Normalmente, se relacionam com pessoas com quem tenham afinidades intelectuais e que jamais deixam a relação cair na rotina. “São altamente independentes e fogem a toda e qualquer tentativa de domínio”, afirma.

Entre as virtudes dos nativos de Cavalo, há a inteligência viva e aguçada, que, conforme explica Victor Souza, está aliada à capacidade de comunicação, de adaptação e de versatilidade. “O Cavalo é o animal com grande capacidade de ação e se torna mais eficiente se bem treinado e disciplinado”, acrescenta Tery Kanakura.

Os nativos de Cavalo podem ser inconstantes (Imagem: Baksiabat | Shutterstock)

Aspectos que precisam desenvolver

Assim como os demais signos do Horóscopo Chinês, o Cavalo também possui características que precisa desenvolver. Segundo Victor Souza, a principal delas se refere ao caráter volúvel, que o torna superficial e inconstante. Por isso, é difícil prever suas reações.

Nativos do Cavalo nos relacionamentos

Nos relacionamentos amorosos, Victor Souza explica que os nativos de Cavalo gostam de seduzir de forma mais sutil. São pessoas de raciocínio lógico e ágil e, por isso, conseguem captar o sentido oculto das palavras e dos gestos. “Muito críticos em relação a si próprios, também são exigentes com as pessoas com as quais se relacionam”, completa.