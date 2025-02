Veja a trajetória do Santos no Campeonato Brasileiro

Além do Santos, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória.

O Campeonato Brasileiro acontecerá entre 29 de março e 21 de dezembro de 2025. Ao longo da temporada, os jogos serão interrompidos durante o Mundial de Clubes, que ocorrerá de 15 de junho a 13 de julho. Contudo, antes da interrupção, 12 rodadas da Série A serão disputadas.

Destaques para 2025

De volta à Série A, o Santos será comandado pelo português Pedro Caixinha, que assumiu o cargo de técnico após a saída de Fábio Carille. Para reformular o elenco, o clube realizou algumas contratações tanto em definitivo quanto por empréstimo. São elas: o lateral-direito Léo Godoy, os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o atacante Tiquinho Soares e o meia Thaciano. Além disso, o atacante Neymar, após 12 anos, retornou ao time.

O Santos voltou à Série A após garantir o título da segunda divisão (Imagem: Focus Pix | Shutterstock)

De volta à elite do futebol

Um dos maiores campeões do Brasileirão, o Santos foi rebaixado uma única vez: em 2023. Contudo, se recuperou rapidamente e retornou à primeira divisão com duas rodadas de antecedência. Ao longo da temporada na Série B em 2024, o Peixe teve 20 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Com isso, alcançou a marca de 68 pontos na tabela, o título da segunda divisão e a vaga para a elite do futebol.

História do time no brasileirão

O primeiro título nacional do Peixe foi conquistado em 1961; a partir daí, ganhou em 1962, 1963, 1964, 1965, dando ao time o pentacampeonato consecutivo. Os demais foram conquistados em 1968, 2002 e 2004. Além disso, o clube apresentou um ótimo desempenho no Brasileirão Série A de 2019, terminando na 2ª colocação, bem como no campeonato de 2017, agarrando o 3º lugar.