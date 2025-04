Veja a sinastria amorosa de Touro com os 12 signos

Por serem regidos por Vênus, a Deusa do Amor, os taurinos também adoram um romance. Além disso, são sensuais, adeptos aos prazeres físicos e estão sempre prontos para proteger, dar conforto e afeto àqueles que amam. “Nunca esquecem o apoio que tiveram também. São leais e fazem questão de demonstrar a importância das pessoas que importam em suas vidas”, conta a astróloga Thaís Mariano.

Além disso, as pessoas de Touro buscam estabilidade emocional, relações sólidas e estáveis. “Analisam tudo com o seu senso de realidade antes de se comprometerem e são muito responsáveis com os acordos que fizerem. Podem até ficar em um relacionamento que já perdeu o brilho para preservar a estabilidade e manter a palavra”, afirma.

A seguir, a astróloga Thaís Mariano explica como Touro se relaciona com os demais signos do zodíaco. Veja!

Touro e Áries

A relação de Áries e Touro pode fluir, desde que ambos estejam dispostos a encontrar o equilíbrio (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)



No início, a relação poderá não fluir com facilidade. Áries tem muita energia e gosta de liberdade. Touro, por outro lado, é ciumento, apegado e funciona em um ritmo mais lento. Esse descompasso, por sua vez, gera incômodos entre ambos. Contudo, quando dispostos a encontrar o equilíbrio, podem salvar o relacionamento. O ariano inspira emotiva, enquanto o taurino ensina a valorizar a calma e a paciência.

Touro e Touro

A relação de Touro e Touro é regada de romantismo (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)



Esta é uma boa combinação entre duas pessoas que almejam segurança, estabilidade, parceria e amor. Com valores bem alinhados, o relacionamento tende a durar. No entanto, há também a possibilidade de acabarem caindo em uma falsa sensação de segurança e esquecerem de experimentar a vida. De modo geral, a relação funciona, pois é regada a romantismo.

Touro e Gêmeos

A agilidade mental do geminiano desperta a curiosidade do taurino (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)



Toda a agilidade mental do geminiano desperta curiosidade em Touro, que, por outro lado, enfrenta dificuldade para lidar com os excessos de Gêmeos. O charme do taurino também atraio nativo de Ar, mas o interesse não costuma durar muito. Porém, é possível que tenham conversas agradáveis. A flexibilidade geminiana pode ensinar sobre a importância de ser menos teimoso. Por sua vez, a segurança taurina oferece um pouco mais de tranquilidade para a relação.

Touro e Câncer

Touro e Câncer buscam o casamento e apreciam as demonstrações de afeto (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)

Combinação regada a muito romantismo. São dois signos que buscam o casamento para se sentirem seguros. Além disso, ambos apreciam as demonstrações de afeto, carinho e tudo aquilo que pode nutrir a alma. O único desafio é equilibrara teimosia e a praticidade taurina com o excesso de sensibilidade e a instabilidade do canceriano.

Touro e Leão

Leão e Touro precisam de longas conversas para equilibrar as suas diferenças (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)



No início, costuma haver uma atração mútua entre os dois. Afinal, ambos gostam de desfrutar dos prazeres da vida, são românticos e carinhosos. Porém, o taurino procura estabilidade e é mais reservado, enquanto o leonino, conquistador, gosta de ser o centro das atenções. Essas diferenças podem levar a conflitos na relação. Para que consigam encontrar o equilíbrio, longas conversas são necessárias.

Touro e Virgem

Virgem e Touro podem se entender muito bem, pois são práticos, trabalhadores, caseiros e realistas (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)



Práticos, trabalhadores, caseiros, realistas e focados em realizar o que querem, estes signos podem se entender muito bem. Um proporciona segurança ao outro. No entanto, a exigência de Virgem é capaz de aborrecer o taurino. Por sua vez, a teimosia de Touro pode incomodar o virginiano. Nessa relação, devem alinhar os valores em comum para que possam encontrar o equilíbrio.

Touro e Libra

Amantes do belo, Libra e Touro gostam da sedução e de apreciar tudo aquilo que oferece prazer (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)



Dois signos regidos pelo planeta Vênus e que formam uma ótima combinação. Amantes do belo, gostam da sedução e de apreciar tudo aquilo que oferece prazer. Inclusive, a inflexibilidade de Touro pode ser amenizada pela natureza tolerante do libriano. Por outro lado, a falta de segurança e firmeza de Libra é aliviada com a praticidade do taurino. Com harmonia e equilíbrio, a relação costuma dar bons frutos.

Touro e Escorpião

O taurino encontra no escorpiano seus maiores desafios (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)



Touro encontra em Escorpião seus maiores desafios, mas também uma fonte de atração. Ambos têm em comum a possessividade, o ciúme, a determinação, a teimosia e uma grande conexão emocional. Os maiores incômodos e os aprendizados que o taurino pode ter com o escorpiano são relacionados ao desapego e à necessidade de sair da zona de conforto.

Touro e Sagitário

Apesar dos desafios, com equilíbrio, o sagitariano e o taurino podem trabalhar bem juntos (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)



Pode haver grande atração no início, mas logo o taurino fica inseguro com a necessidade de liberdade e a inconstância do sagitariano. Por sua vez, Sagitário se incomoda com Touro, que não é muito aberto a mudanças. Apesar dos desafios, com equilíbrio, podem trabalhar bem juntos. Sagitário costuma auxiliar Touro a sair da zona de conforto. Já o taurino é capaz de ajudar o sagitariano a manter os pés no chão e a encontrar um caminho para o crescimento.

Touro e Capricórnio

Focados no trabalho e na realização material, Capricórnio e Touro têm a chance de construir um relacionamento tranquilo e duradouro (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)



Além de focados no trabalho e na realização material, são ótimos para parcerias profissionais. Com essas características em comum, têm a chance de construir um relacionamento tranquilo e duradouro. Todavia, o taurino, romântico, precisa de carinho e muito contato físico. Enquanto isso, o capricorniano é mais seco, tímido e sério. Por sua vez, com maturidade das duas partes, as diferenças podem ser superadas.

Touro e Aquário

Quando há valores em comum, o aquariano e o taurino são capazes encontrar caminhos de parcerias (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)



Dois signos fixos, mas de naturezas distintas. O aquariano é livre, inovador e ama a independência, o que pode entrar em conflito com o modo conservador, apegado e caseiro do taurino. Entretanto, quando há valores em comum entre eles, são capazes de encontrar caminhos de parcerias. Touro pode mostrar a Aquário a beleza de criar raízes. Já o aquariano revela ao taurino a força que existe na inovação e na busca por horizontes maiores.

Touro e Peixes

Peixes e Touro são dois signos sensíveis e românticos, o que costuma levar a uma atração imediata (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)



São dois signos sensíveis e românticos, o que costuma levar a uma atração imediata. Por outro lado, os desafios começam a surgir quando aprofundam o relacionamento. O taurino percebe a falta de senso de realidade e a inconstância do escorregadio pisciano. Por sua vez, Peixes se depara com a necessidade de segurança e a teimosia de Touro. Porém, com maturidade e disposição, podem construir uma relação leve e equilibrada.