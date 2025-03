Veja a previsão do horóscopo para os 12 signos em abril de 2025

No início do mês, o Sol em Áries fará bom aspecto com Júpiter, indicando bastante disposição e otimismo para batalhar pelos sonhos e buscar crescimento. No entanto, haverá a possibilidade de excessos. No dia 21, o Sol entrará no signo de Touro e fará aspecto tenso com Marte e Plutão. Esses movimentos sugerem que o desejo de estabilidade e cautela irá se contrastar com reviravoltas e muitos compromissos, o que poderá causar tensões e desconfortos.

Influência de Vênus no amor e nas finanças

No início de abril, Vênus retrógrado seguirá em Peixes e fará conjunção com Saturno e Netuno, apontando a necessidade de revisões nos relacionamentos e a tendência a confusões e frustrações motivadas pelo excesso de expectativas. Além disso, será possível que o setor financeiro fique um pouco travado neste período.

No dia 13, Vênus voltará ao seu movimento direto, sugerindo que o amor e as finanças irão fluir melhor. No entanto, o planeta seguirá no signo de Peixes e em conjunção com Saturno e Netuno. Isso indica que poderão ocorrer mal-entendidos. Para ter mais clareza, será necessário buscar formas de se equilibrar.

Atente-se aos aspectos de Mercúrio

Mercúrio retrógrado iniciará o mês em Peixes e fará conjunção com Vênus, Saturno e Netuno, reforçando a tendência a mal-entendidos. Afinal, a mente estará mais confusa e poderá haver dificuldades na comunicação.

No dia 07, Mercúrio retornará ao seu movimento direto e caminhará para Áries. Contudo, o planeta continuará em conjunção com Netuno. Portanto, para ter mais clareza e evitar interpretações equivocadas, você deverá se atentar à comunicação e aos pensamentos.

Outros movimentos importantes

Marte caminhará de Câncer para Leão. Além disso, fará oposição a Plutão durante todo o mês. Esses movimentos sinalizam propensão a emoções intensas e ações precipitadas – ambas motivadas por rompantes emocionais. Para equilibrar os impulsos, procure acolher os sentimentos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano terá confiança e energia para batalhar por seus sonhos e ir em busca do que lhe traz realização (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você terá confiança e energia para batalhar por seus sonhos e ir em busca do que lhe traz realização. A tendência será que tudo flua com facilidade. Apesar disso, deverá direcionar bem a sua energia, evitando desperdiçá-la em movimentos que não conseguirá concretizar. Por outro lado, poderá se confundir e se deixar levar por ilusões.

Relacionamentos

Fase de revisões no setor afetivo. Haverá a possibilidade de confusões e mal-entendidos nessa área. Portanto, tenha cuidado ao se comunicar. Além disso, procure se recolher e analisar as experiências vividas nos relacionamentos, buscando mais clareza. Por fim, tome cuidado com as expectativas em relação ao outro, pois poderá se frustrar.

Trabalho e dinheiro

No início de abril, terá bastante energia para dar andamento aos projetos e iniciar movimentos. Será possível que surjam boas oportunidades em seu caminho. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Você tenderá a buscar mais estabilidade financeira. Contudo, poderá se deparar com reviravoltas, o que irá gerar bastante desconforto. Logo, tenha um plano alternativo para lidar com o que vier.

Touro

O taurino viverá um momento importante para dar andamento aos projetos e batalhar pelo que almeja (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Energia geral

No começo de abril, você enfrentará encerramentos. Tenderá a ser um período mais introspectivo, até porque a sensibilidade emocional e energética estará em alta. Logo, procure se recolher e assimilar o que viveu nos últimos meses. Por volta da metade do mês, com o Sol se aproximando de Touro, uma nova fase se iniciará. A tendência será que tenha mais energia para ir em busca do que deseja. Entretanto, poderá se deparar com reviravoltas, o que mudará os planos.

Relacionamentos

Você viverá uma fase de encerramentos no setor afetivo. Portanto, deverá ter mais cautela com a tendência a mal-entendidos e a se deixar levar por fantasias. Ao longo desse período, poderá ter dificuldade para compreender os próprios sentimentos. Para ter mais clareza e evitar tomar decisões equivocadas, acolha as emoções e se dedique às práticas espirituais e artísticas.

Trabalho e dinheiro

Você terá menos energia, especialmente no início do mês. Além disso, haverá a possibilidade de se deparar com sentimentos de melancolia e desânimo com mais frequência. Logo, procure desacelerar e observar os ciclos que precisam ser encerrados. Por volta da metade de abril, o cenário mudará. Será um momento importante para dar andamento aos projetos e batalhar pelo que almeja. No entanto, se prepare para as mudanças que poderão surgir.

Gêmeos

O geminiano viverá um bom momento para observar como tem lidado com os relacionamentos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Energia geral

Você estará mais suscetível a se afetar pelo outro no início do mês. Será o momento de estar perto de pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus. Aproveite para fortalecer as relações de amizade. Por volta da metade de abril, você entrará em uma fase de encerramentos. Logo, deverá desacelerar, encarar os medos mais profundos e reunir coragem para finalizar o que precisa.

Relacionamentos

Durante todo o mês, o setor afetivo tenderá a sofrer revisões. Bom momento para observar como tem lidado com os relacionamentos. Além disso, deverá verificar se você e a pessoa amada apresentam sintonia nas ideias e nos propósitos de vida. Ainda nestes dias, a propensão será de um período confuso. Evite tomar decisões profundas, pois poderá se enganar.

Trabalho e dinheiro

O início de abril tenderá a ser propício para estar em grupo e perceber a importância de cada um no funcionamento coletivo. Todavia, atente-se à propensão a mal-entendidos e a ser enganado(a) por alguém no setor profissional. Depois, você entrará em uma fase mais introspectiva. Haverá, ainda, a possibilidade de se cansar e ter menos disposição para o trabalho.

Câncer

O canceriano dedicará bastante atenção ao setor profissional (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Energia geral

A tendência será de um mês movimentado em sua vida, mas também confuso e sujeito a mal-entendidos. Para ter mais clareza, procure cuidar melhor das emoções e da energia, bem como gerenciar as expectativas. Ainda nestes dias, você tenderá a se deparar com mais reflexões sobre a vida e como tem conduzido as suas ações. Aproveite esta fase para olhar o lado interno e se compreender melhor.

Relacionamentos

Você dedicará mais atenção ao setor afetivo, refletindo sobre as relações. Haverá a chance de que tudo caminhe mais lentamente, especialmente no início de abril. Desse modo, deverá se atentar às expectativas criadas e à forma como tem fantasiado o outro. Afinal, isso poderá levar a frustrações. Por fim, tome cuidado com a possibilidade de se enganar facilmente.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, você dedicará bastante atenção ao setor profissional. Apesar disso, tenderá a ser um período confuso e sujeito a mal-entendidos, especialmente no início de abril. Para ter mais clareza e evitar criar expectativas, procure cuidar melhor da energia. Caso contrário, poderá se frustrar. Depois, tudo começará a caminhar melhor, principalmente nas finanças. Contudo, haverá a chance de mudanças desconfortáveis.

Leão

O relacionamento do leonino poderá avançar e o casal viverá bons momentos juntos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Energia geral

Este tenderá a ser um mês movimentado, no qual irá batalhar para conquistar o que almeja. Entretanto, especialmente no início de abril, você deverá tomar cuidado com a propensão a se deixar levar por expectativas. Isso porque elas poderão gerar frustrações. No caso, procure ser mais realista e direcionar bem a sua energia.

Relacionamentos

O início de abril tenderá a ser um tanto confuso no setor afetivo. Haverá a possibilidade de se envolver em mal-entendidos, fantasiar a relação e esperar mais do que o outro conseguirá oferecer. Por volta da metade do mês, possivelmente o relacionamento avançará e o casal viverá bons momentos juntos. No entanto, existirão alguns desafios para encontrar o equilíbrio.

Trabalho e dinheiro

Você dedicará bastante atenção ao setor profissional neste mês. Bom momento para iluminar o topo da montanha das suas realizações e investir no que deseja para o futuro. Porém, deverá tomar cuidado com a tendência a se deixar levar pelo excesso de expectativas. Por volta da metade do mês, poderá se deparar com reviravoltas, o que irá mudar os seus planos e gerar desconfortos. Portanto, procure caminhos alternativos.

Virgem

O momento será favorável para o virginiano dedicar mais atenção aos sonhos e ao crescimento (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Energia geral

O início de abril tenderá a ser desafiador. Afinal, entrará em contato com o lado obscuro da sua alma. Você deverá acolher as suas sombras, pois somente assim conseguirá compreender e ressignificar os padrões nocivos. Depois, entrará em uma nova fase. Será o momento de dedicar mais atenção aos sonhos e ao crescimento. Todavia, poderá se deparar com situações que aflorarão medos.

Relacionamentos

Durante todo o mês, os relacionamentos passarão por revisões. Ao longo do processo, poderá se confundir e se deparar com situações que aflorarão medos e dores profundas. Logo, deverá acolher os desconfortos e compreender os padrões nocivos nas relações, pois somente assim conseguirá abandoná-los. Além disso, para ter mais clareza e não se deixar levar pelo pessimismo, procure cuidar da energia e das emoções.

Trabalho e dinheiro

Fase de muito crescimento no setor profissional. A tendência será que surjam boas oportunidades para avançar em direção aos seus sonhos. Apesar disso, poderá enfrentar desafios que o(a) levarão a duvidar do próprio potencial. Logo, deverá reavaliar o caminho e se desapegar do que não faz mais sentido para você, mas sem se deixar levar pelo vitimismo e pelas ações radicais.

Libra

O libriano poderá encontrar mais harmonia nos relacionamentos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você dedicará bastante atenção aos relacionamentos, tanto os afetivos quanto os profissionais, buscando o equilíbrio e se afetando mais pela forma como o outro se comporta. Em torno da metade de abril, os dias serão favoráveis para iluminar os aspectos obscuros da alma, acolhendo as sombras e ressignificando as dores.

Relacionamentos

Apesar de todo o seu empenho para encontrar equilíbrio no setor afetivo, no começo de abril poderão surgir mal-entendidos e dificuldades na comunicação. Isso se dará devido a situações confusas e ao excesso de expectativas em relação ao outro. Depois, o cenário irá melhorar, havendo a possibilidade de encontrar mais harmonia. Contudo, deverá tomar cuidado com a tendência a se iludir.

Trabalho e dinheiro

No início de abril, deverá se atentar às parcerias de trabalho. Afinal, poderá se enganar com mais facilidade e interpretar as situações de forma equivocada. Ainda nestes dias, você terá bastante energia para batalhar pelo que almeja na carreira. Entretanto, será possível que se depare com reviravoltas que irão gerar desconforto, especialmente nas atividades em equipe.

Escorpião

O escorpiano dedicará mais energia para conquistar o que almeja (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Energia geral

Você dedicará mais atenção às atividades da rotina no início do mês. Bom momento para organizar os afazeres, se nutrindo por eles e encontrando satisfação no cotidiano. Ademais, os dias serão favoráveis para cuidar da saúde e do bem-estar. No entanto, poderão surgir mal-entendidos e dificuldades na comunicação, o que o(a) prejudicará. Logo, procure tomar cuidado.

Relacionamentos

Durante todo o mês, deverá se atentar à propensão a se deixar levar por fantasias. Afinal, isso poderá gerar frustrações. Bom momento para avaliar se os relacionamentos estão alinhados com os seus valores. Porém, evite tomar decisões importantes, pois haverá a chance de se equivocar. Por volta da metade de abril, será possível que se depare com situações que aflorarão medos. Nesse cenário, para evitar tendência ao radicalismo, tome cuidado com as atitudes.

Trabalho e dinheiro

Fase importante no setor profissional. Você dedicará mais energia para conquistar o que almeja. Todavia, tenderá a se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças. Como resultado, haverá desconfortos e ações radicais. Nesse contexto, para conseguir direcionar melhor a energia e superar os obstáculos, procure acalmar os ânimos e acolher os incômodos.

Sagitário

O mês será favorável para o sagitariano organizar a rotina (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Energia geral

O início do mês tenderá a ser importante para fortalecer o amor-próprio, ir em busca de autoconhecimento e se dedicar ao que lhe traz alegria e conexão consigo. Você sentirá tudo de maneira intensa. Depois, o cenário mudará, tornando-se favorável para organizar a rotina. Apesar disso, haverá possíveis reviravoltas, o que poderá aflorar inseguranças e gerar desconfortos.

Relacionamentos

A tendência será de um início de mês intenso no setor afetivo. Afinal, você irá se apaixonar com facilidade e buscará viver o romance de maneira mais emocionante. Contudo, poderá apresentar dificuldades para respeitar os limites alheios, além de se deixar levar por fantasias que resultarão em frustrações. Depois, os ânimos tenderão a acalmar. Mesmo assim, deverá se atentar ao excesso de expectativas em relação ao outro.

Trabalho e dinheiro

Tenderão a surgir boas oportunidades de parceria no campo profissional. Portanto, atente-se para aproveitá-las. Além disso, a propensão será que tenha coragem e determinação para batalhar pelos sonhos e ir em busca de crescimento. Entretanto, poderão surgir reviravoltas, o que acarretará desconfortos. Por fim, tenha cautela com o excesso de expectativas, pois isso possivelmente resultará em frustrações.

Capricórnio

Abril trará oportunidades de trabalho que impulsionarão o crescimento do capricorniano (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Energia geral

Ao longo de abril, você irá dedicar mais atenção aos assuntos da casa e da família. Também tenderá a se recolher e a se envolver com as emoções e as lembranças. Será o momento de iluminar o passado, compreendendo como ele afeta o presente. Por volta da metade do mês, deverá ressignificar o que viveu e se libertar de dores antigas.

Relacionamentos

Ao mesmo tempo em que tenderá a buscar movimento no setor afetivo, poderá se deparar com sentimentos confusos e melancólicos que o(a) farão desacelerar e se interiorizar. Será um período sujeito a mal-entendidos, cobranças e empecilhos, o que irá atrapalhar a fluidez das relações. Para lidar com tudo isso, volte a atenção para o lado interno e gerencie melhor as emoções e expectativas.

Trabalho e dinheiro

Poderão surgir oportunidades de trabalho que trarão crescimento e ajudarão a aumentar a renda, especialmente no início de abril. Porém, você tenderá a viver um momento mais introspectivo. Com isso, será possível que tenha menos energia para dar andamento aos novos projetos. Além disso, a casa e a família irão exigir mais a sua atenção, o que possivelmente conflitará com as demandas profissionais.

Aquário

O aquariano buscará sair da rotina, conhecer novos lugares e pessoas e ampliar a rede de contatos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Energia geral

A tendência será de um mês movimentado, em que buscará sair da rotina, conhecer novos lugares e pessoas e ampliar a rede de contatos. Além disso, haverá a possibilidade de realizar alguma viagem no início de abril. Depois, poderá se deparar com situações que aflorarão medos e dores. Logo, procure acolher tais sentimentos e observar o impacto que eles têm em sua mente, mas sem se deixar levar por pensamentos nocivos.

Relacionamentos

Apesar da busca por mais estabilidade nos relacionamentos, você poderá enfrentar um mês confuso e sujeito a mal-entendidos, o que causará incômodos. Portanto, deverá refletir sobre o que tem vivido nas relações e o que está realmente alinhado com os seus valores e desejos para o futuro. Todavia, não tome decisões precipitadas, pois tenderá a se confundir e a fantasiar a realidade.

Trabalho e dinheiro

Você tenderá a buscar novidades no setor profissional. O início do mês será propício para fazer contatos e abrir a mente para novas ideias. Apesar disso, poderá se deparar com bloqueios e mal-entendidos, o que afetará as finanças. Para evitar perder dinheiro ou parcerias, atente-se aos gastos e fique longe de confusões.

Peixes

O pisciano dedicará bastante atenção aos relacionamentos amorosos neste mês (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Energia geral

Este tenderá a ser um mês movimentado na rotina, com muitos afazeres e compromissos, o que poderá prejudicar a saúde. Além disso, você possivelmente irá se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças, levando-o(a) a agir de maneira mais radical. Logo, procure acalmar os ânimos e estabelecer prioridades para poder lidar com as demandas.

Relacionamentos

Em abril, você dedicará bastante atenção aos relacionamentos, se afetando mais pelo outro. Tenderá a ser um período confuso no amor. Portanto, deverá revisar como tem agido e evitar tomar decisões precipitadas. Afinal, haverá a tendência a se confundir. Por fim, procure gerenciar as emoções e expectativas, evitando se deixar levar por ilusões que irão tirar a sua energia e gerar frustrações.

Trabalho e dinheiro

A tendência será de um mês movimentado no trabalho. Haverá o aumento de demandas, mas também de cobranças, o que poderá causar tensões e conflitos. Para evitar sobrecarga, você deverá estabelecer prioridades. Ainda neste período, tenderá a dedicar mais atenção ao setor financeiro. Bom momento para realizar um balanço sobre como tem lidado com o dinheiro e os demais recursos materiais.