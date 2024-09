Veja a previsão completa de outubro para os 12 signos

No início do mês, o Sol em Libra fará conjunção com Mercúrio e aspecto tenso com Marte. Assim, apesar da busca por equilíbrio nas relações, poderá haver disputas de poder e o desejo de cada um fazer o que quer, gerando estresse e desarmonia.

Depois, Mercúrio se afastará do Astro-Rei, que seguirá em dificuldade com Marte e fará aspecto tenso com Plutão. Esses movimentos pedirão cautela, pois o contato com as sombras e a impulsividade poderão gerar tensões.

Influência de Vênus e Mercúrio nas relações

Mercúrio iniciará o mês em conjunção com o Sol e em aspecto tenso com Marte, indicando uma fase em que a mente poderá ficar mais agitada, o que levará a impulsos na forma de se comunicar. Depois, Mercúrio entrará em Escorpião e fará um bom aspecto com Saturno, sugerindo a possibilidade de que se tome consciência do lado obscuro da alma, se responsabilize pelas ações e busque estratégias para transformar os pensamentos nocivos.

Vênus iniciará o mês no signo de Escorpião e fará bons aspectos com Marte e Saturno. Será, portanto, uma fase mais favorável para compreender os incômodos da relação e buscar harmonizá-los, acolhendo as dores. Depois, Vênus entrará em Sagitário e fará aspecto tenso com Urano, apontando para possíveis rompimentos e mudanças inesperadas nos relacionamentos.

Desafios trazidos por Marte

Marte seguirá mergulhado nas águas cancerianas, sugerindo uma maior intensidade emocional e coragem para lidar com as emoções. O planeta também fará aspecto tenso com o Sol durante todo o mês e com Plutão a partir da metade de outubro. Esses movimentos pedirão mais atenção na forma de agir. Afinal, a tendência será que as emoções tomem conta e haja dificuldade para ter clareza e discernimento.

Outros movimentos importantes

Saturno seguirá no signo de Peixes, auxiliando na regulação da tendência a fantasias e ilusões, mas também levando à propensão à melancolia e dificuldade para lidar com a realidade. Júpiter seguirá em Gêmeos, o que sugere um período movimentado e que favorece viagens, estudos e tudo o que leve a expandir o conhecimento interno e externo.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

No início do mês, a propensão é que o ambiente familiar e o lar exijam mais a atenção do ariano (Imagem: Design tech art | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, a propensão será que o ambiente familiar e o lar exijam mais a sua atenção. Nesse sentido, possivelmente ocorrerão mais conflitos. Depois, voltará sua atenção para as próprias necessidades. Além disso, o desejo de viver tudo intensamente estará bem presente, sendo um momento favorável para ir em busca dos sonhos, mas que também poderá levar a ações precipitadas. Logo, atente-se a isso e procure acalmar os ânimos.

Relacionamentos

Você se envolverá bastante com o setor afetivo, especialmente no início do mês. Ainda, buscará encontrar mais harmonia e equilíbrio na relação. Além disso, terá mais habilidade para reconhecer as necessidades do outro, mas sem deixar as suas de lado. Apesar disso, terá dificuldade para respeitar os limites alheios, impondo a sua vontade e trazendo desequilíbrios e conflitos para o relacionamento.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, poderão ocorrer parcerias de trabalho ou mudanças na equipe. De modo geral, a tendência será de um período favorável. Contudo, devido às disputas de poder, alguns conflitos e tensões poderão surgir. Depois, você entrará em uma fase de mais confiança e coragem para ir em busca do que lhe traz alegria. Outubro será ótimo para se dedicar a algo de que gosta, fortalecer seu brilho pessoal e receber reconhecimento.

Touro

Em outubro, o taurino se envolverá mais com as atividades diárias (Imagem: Design tech art | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você se envolverá mais com as atividades diárias, buscando organizar a sua rotina e trazer alegria e satisfação aos seus dias. A tendência será que tenha mais coragem e flexibilidade para realizar mudanças. Entretanto, poderá assumir muitos compromissos, se sobrecarregando. Depois, você entrará em uma fase tensa. Logo, deverá encontrar meios para acalmar os ânimos.

Relacionamentos

O início do mês será favorável para encontrar mais equilíbrio e harmonia no setor afetivo. Afinal, terá mais habilidade para mediar as situações e compreender as suas necessidades e as do outro. No entanto, possivelmente surgirão conflitos no ambiente familiar. Por volta da metade de outubro, o cenário mudará: o período será para acolher medos e dores frutos de ocorrências nas relações.

Trabalho e dinheiro

No início de outubro, a sua produtividade estará em alta. Além disso, a tendência será de mudanças no ambiente de trabalho. Será necessário que estabeleça prioridades para evitar assumir mais compromissos do que pode realizar. Afinal, isso poderá te sobrecarregar e afetar a sua saúde. Depois, por volta da metade do mês, algumas reviravoltas poderão ocorrer no setor profissional. Apesar dos desafios, isso será importante para o seu crescimento.

Gêmeos

O momento será favorável para o geminiano nutrir o relacionamento (Imagem: Design tech art | Shutterstock)

Energia geral

A tendência será de um mês de mudanças na sua vida de forma geral. Será necessário se conectar mais com a sua intuição e usar a criatividade para compreender as mensagens do universo nos novos movimentos. Afinal, as novidades se mostrarão essenciais para o seu crescimento e para que trilhe um caminho mais conectado com a sua alma e com os seus propósitos. Por outro lado, poderão ocorrer mais tensões e precipitações.

Relacionamentos

No início do mês, deverá reconhecer como o amor pode se manifestar nas pequenas coisas do cotidiano. O momento será favorável para nutrir o relacionamento por meio de movimentos simples e corriqueiros, mas que farão toda a diferença na rotina. Depois, por volta da metade de outubro, você tenderá a dar mais atenção ao equilíbrio e harmonia da relação. Com isso, compreenderá melhor o outro. Porém, ainda ocorrerão possíveis imprevistos, o que irá gerar tensões.

Trabalho e dinheiro

O início do mês tenderá a ser favorável para o seu crescimento no ambiente profissional e para atividades coletivas. Também será possível que algumas mudanças ocorram em sua carreira. Por volta da metade de outubro, o período será propício para organizar os afazeres. Além disso, poderá receber reconhecimento no trabalho. Todavia, será possível que o excesso de responsabilidades gere tensões e inseguranças.

Câncer

No início de outubro, o canceriano tenderá a se apaixonar e olhar a vida com mais amor (Imagem: Design tech art | Shutterstock)

Energia geral

O início do mês será marcado por bastante energia, coragem, busca por independência e afirmação da identidade. Apesar disso, você poderá agir com prepotência e de maneira precipitada, além de tentar impor a sua vontade, o que poderá gerar conflitos. Depois, por volta da metade do mês, as emoções ficarão à flor da pele, assim como o desejo de viver tudo intensamente.

Relacionamentos

No início de outubro, você tenderá a se apaixonar e olhar a vida com mais amor. Será uma boa fase para viver momentos emocionantes com a pessoa amada. Caso não esteja em um relacionamento, o desejo de viver uma paixão ficará mais intenso. Além disso, poderá encontrar alguém especial. Por volta da metade do mês, o cenário mudará, tornando-se um período tenso para as relações. Haverá a possibilidade de impulsos, o que irá gerar desentendimentos.

Trabalho e dinheiro

Com tanta energia voltada para a busca pela autorrealização e independência no início do mês, você terá mais disposição, coragem e vitalidade para batalhar pelo que deseja no setor profissional. Contudo, será essencial ter foco e direcionar esse potencial de maneira consciente. Por volta da metade de outubro, você sentirá mais disposição para conquistar autonomia financeira e valorizar seus potenciais.

Leão

A tendência será que o início de outubro traga mais possibilidades de negociações para o leonino (Imagem: Design tech art | Shutterstock)

Energia geral

Em outubro, você terá mais coragem para enfrentar os seus medos e fantasmas internos, mesmo que isso gere alguns incômodos. Será o momento de encarar o que habita seu interior e que o(a) leva a reproduzir comportamentos que geram sofrimento. Nesta fase movimentada, você se envolverá bastante com os assuntos relacionados ao lar e aos familiares. Entretanto, haverá o desejo de desacelerar.

Relacionamentos

No início do mês, você buscará criar mais intimidade no setor afetivo, estreitando os laços e criando mais segurança emocional com a pessoa amada. Caso não esteja em um relacionamento, a tendência será que busque se conectar com alguém que lhe traga conforto emocional. Depois, por volta da metade de outubro, o desejo de viver uma paixão intensa e emocionante se fará presente. Será o momento de se divertir com quem ama.

Trabalho e dinheiro

A tendência será que o início de outubro traga mais possibilidades de negociações, de iniciar algo novo ou de transmitir o que já sabe. Será um período movimentado, mas com menos energia de sua parte. Depois, você terá mais disposição para batalhar pelo que deseja. Desse modo, a fase se mostrará propícia para dar andamento aos seus projetos e para enfrentar suas inseguranças.

Virgem

Algumas mudanças e reviravoltas poderão afetar a carreira do virginiano (Imagem: Design tech art | Shutterstock)

Energia geral

Neste mês, haverá mudanças em sua vida. Diante disso, tenha flexibilidade e criatividade para deixar que tudo flua e as transformações necessárias ocorram. Portanto, procure não resistir a elas. Por volta da metade de outubro, os dias serão mais movimentados no setor social. Você tenderá a sair da rotina e conhecer novas pessoas, lugares e ideias.

Relacionamentos

No início de outubro, o setor social ficará mais agitado. Com isso, você tenderá a conhecer novas pessoas e ampliar sua rede de contatos. Será um bom momento para sair da rotina na companhia da pessoa amada, fazendo alguma pequena viagem ou conhecendo novos lugares. Depois, o momento demandará desacelerar, ficar mais em casa e buscar criar mais segurança e intimidade no campo afetivo. No entanto, poderão surgir imprevistos que irão gerar mudanças.

Trabalho e dinheiro

Fase favorável para o setor profissional. Terá oportunidades que irão gerar reconhecimento e crescimento. Ainda, algumas mudanças e reviravoltas poderão afetar sua carreira. Apesar dos desafios, isso se mostrará importante para que tenha consciência dos movimentos que te conectam com os seus propósitos de vida e com as suas ideias. Logo, confie na sua intuição e se abra para o novo.

Libra

O libriano terá necessidade de se recolher e tenderá a se sentir mais sensível e confuso (Imagem: Design tech art | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, a tendência será que se depare com vibrações distintas. Por um lado, o excesso de energia te levará a querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por outro, você terá necessidade de se recolher e se sentirá mais sensível e confuso(a). Logo, respeite esse movimento mais introspectivo para que tenha clareza. Depois, por volta da metade do mês, você terá mais disposição e vitalidade.

Relacionamentos

O início de outubro será favorável para encontrar mais conforto e estabilidade junto à pessoa amada, planejando os próximos passos da relação a fim de se sentirem mais seguros um com o outro. Depois, por volta da metade do mês, o cenário mudará. A tendência será de mais movimentos e alguns imprevistos, o que poderá despertar inseguranças e trazer mudanças significativas para o relacionamento.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você tenderá a se sentir com mais energia e disposição para ir em busca das realizações profissionais. Será um bom momento para dar andamento aos seus projetos. Além disso, poderão ocorrer mudanças e movimentos que te auxiliarão. Por volta da metade de outubro, os dias serão importantes para organizar o setor financeiro. Porém, poderão surgir contratempos, o que irá despertar inseguranças.

Escorpião

No início do mês, o escorpiano estará mais introspectivo (Imagem: Design tech art | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você estará mais introspectivo(a). Será o momento de voltar sua atenção internamente e encarar os fantasmas que habitam seu interior e o(a) levam a repetir situações de sofrimento. Depois, por volta da metade do mês, com o Sol se aproximando do seu signo, o cenário mudará. Será hora de dar andamento aos seus projetos, se conectar com o seu brilho pessoal e ter mais coragem e disposição para batalhar por sua autonomia e independência.

Relacionamentos

No início de outubro, você estará com um olhar mais amoroso e compreensivo para a vida e para as relações, começando pelo relacionamento consigo. Será um momento importante para fortalecer o amor-próprio e ter mais clareza do que deseja viver em uma relação afetiva. Depois, por volta da metade do mês, o desejo por segurança e estabilidade no relacionamento se fará presente. Todavia, alguns imprevistos poderão gerar tensões.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você terá mais coragem e disposição para batalhar pelos seus sonhos, iniciar um novo curso ou estudo que lhe traga crescimento profissional e pessoal, bem como afirmar o que traz sentido para a vida. Depois, será o momento de concretizar os planos e se dedicar a realizar seus projetos e tudo aquilo que deseja construir para o futuro. Apesar disso, durante todo o mês, poderá agir de maneira impulsiva e precipitada. Logo, atente-se a isso.

Sagitário

O sagitariano se envolverá mais com o setor social, com os amigos e com os grupos de que participa (Imagem: Design tech art | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você se envolverá mais com o setor social, com os amigos e com os grupos de que participa. A tendência será que solicitem mais sua presença e que se sinta mais confortável com pessoas com ideais em sintonia com os seus. Por volta da metade de outubro, o cenário mudará. Será o momento de buscar mais recolhimento, cuidar da sua energia e voltar a atenção para o lado interno. Afinal, estará mais sensível às vibrações externas.

Relacionamentos

Você enfrentará encerramentos no setor afetivo no início de outubro. Portanto, será necessário fazer um balanço do que viveu. No começo, tudo poderá parecer um tanto confuso. Contudo, para ter mais clareza, procure acolher os sentimentos. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Será a hora de iniciar uma nova etapa no amor. Você terá mais consciência do relacionamento que deseja em sua vida. Além disso, haverá, possivelmente, mudanças inesperadas.

Trabalho e dinheiro

Mês favorável para trabalhar em grupo, participar de equipes, liderar um projeto em que possa falar sobre aquilo em que acredita, compartilhar o seu conhecimento e reconhecer a importância individual no coletivo. Ainda, sua presença será mais solicitada para representar a equipe, o que irá gerar tensões. Entretanto, isso também poderá fazer com que acredite em si e batalhe por seus propósitos.

Capricórnio

O capricorniano terá mais energia e disposição para conquistar quem ama (Imagem: Design tech art | Shutterstock)

Energia geral

Neste mês, sua energia se voltará para as suas realizações, a importância do seu papel no mundo e a marca que deseja deixar nele. Será o momento de reconhecer os seus esforços para chegar onde está, bem como para tomar consciência dos erros e desafios que possam afastá-lo(a) do que almeja para o futuro. Você deverá fazer isso de forma consciente e responsável.

Relacionamentos

Ao longo deste mês, você terá mais energia e disposição para conquistar quem ama e para batalhar pelo bem-estar e equilíbrio do relacionamento. No entanto, haverá a possibilidade de que tanta energia te leve a impor a sua vontade e faça com que aja de maneira invasiva, o que irá gerar conflitos. Além disso, será possível que a busca de cada um por individualidade e por fazer valer a própria vontade acarrete desequilíbrios na relação. Portanto, respeite o espaço alheio.

Trabalho e dinheiro

Em outubro, você se envolverá mais com o setor profissional. A tendência será que possa colher os frutos dos seus esforços, receber o reconhecimento de pessoas que admira e conquistar a posição que almeja. Esta também tenderá a ser uma fase movimentada, com mudanças. Porém, o excesso de atividades poderá gerar tensões e fazer com que se cobre demais.

Aquário

O aquariano terá mais otimismo e animação para batalhar pelos seus sonhos e reafirmar suas verdades (Imagem: Design tech art | Shutterstock)

Energia geral

Durante este mês, você terá mais otimismo e animação para batalhar pelos seus sonhos e reafirmar suas verdades. Será um bom momento para se dedicar ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, expandindo seus horizontes. Além disso, a tendência será de uma fase produtiva e próspera. Todavia, os excessos poderão te prejudicar e levar a tensões. Portanto, para aproveitar melhor este período, contenha os impulsos.

Relacionamentos

Você dará mais atenção ao setor afetivo neste mês, buscando se harmonizar com as pessoas que fazem parte da sua vida. A tendência, especialmente no início do mês, será que busque cuidar do futuro da relação, planejando os próximos passos e se tornando mais consciente do que deseja no campo amoroso. Apesar disso, por volta da metade de outubro, poderão surgir imprevistos e mudanças, o que irá abalar a segurança e transformar os planos.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, especialmente no início dele, a tendência será de grandes movimentos no setor profissional. Poderá haver maiores exigências e cobranças, gerando tensões e afetando a saúde e produtividade. Logo, procure estabelecer limites e se comprometer somente com o que consegue fazer, evitando gerar conflitos. Por fim, poderão surgir boas oportunidades para realizar parcerias e para trabalhar com aquilo de que gosta.

Peixes

Ao longo de outubro, o pisciano terá um contato maior com o lado obscuro da sua alma (Imagem: Design tech art | Shutterstock)

Energia geral

Ao longo de outubro, você terá um contato maior com o lado obscuro da sua alma. Com isso, irá lidar com desconfortos. Ademais, a tendência será que se depare com medos e dores que acarretarão inseguranças. Será um momento importante para acolher suas sombras com coragem e encontrar formas de ressignificar o que viveu, se libertando dos padrões nocivos que te prejudicam e geram sofrimento.

Relacionamentos

O início do mês tenderá a ser favorável para o setor afetivo. Haverá a possibilidade de viver momentos alegres e cheios de paixão com a pessoa amada ou de se apaixonar por alguém que esteja em sintonia com aquilo em que acredita. Depois, por volta da metade do mês, o cenário mudará para uma fase tensa, em que ocorrerão imprevistos e mudanças repentinas. Isso, por sua vez, poderá gerar tensões e desentendimentos.

Trabalho e dinheiro

No início de outubro, você se sentirá mais confiante em relação a si. Isso poderá ajudá-lo(a) a batalhar para conquistar o seu lugar no mundo, fortalecer seus ideais e aumentar seu brilho pessoal. Contudo, poderá se deixar levar pelo ego e entrar em disputas de poder desnecessárias. Por volta da metade do mês, a tendência será que mudanças abalem o trabalho e as finanças. Logo, se atente aos imprevistos e use a intuição e a criatividade para lidar com eles.