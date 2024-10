Veja a previsão completa de novembro para os 12 signos

No início de novembro, o Sol em Escorpião fará bom aspecto com Saturno, indicando uma fase favorável para encarar os desconfortos e ter responsabilidade para realizar as mudanças necessárias e se desapegar dos comportamentos nocivos.

Depois, o Astro-Rei entrará em Sagitário e fará aspecto tenso com Urano, sugerindo um período movimentado, com a tendência a diversos imprevistos. Isso poderá mudar o rumo dos planos e gerar tensões.

Influência de Mercúrio nas ações

Mercúrio iniciará o mês em aspecto tenso com Urano e favorável com Marte e Plutão. Esses movimentos sugerem tendência a excesso de pensamentos e conflitos por divergência de ideias. Depois, Mercúrio seguirá em Sagitário e fará aspecto tenso com Júpiter, apontando também muita atividade mental. Contudo, ela poderá ser direcionada para os estudos profissionais e desenvolvimento pessoal.

Vênus e as relações

Vênus iniciará o mês de novembro no signo de Sagitário e fará aspecto tenso com Netuno e Júpiter. Isso sugere que o excesso de expectativas e fantasias tenderá a atrapalhar os relacionamentos, gerando frustrações. Depois, Vênus entrará em Capricórnio e fará bom aspecto com Saturno, indicando um período favorável para ter mais senso de realidade nas relações e organizar os sentimentos.

Outros movimentos importantes

Marte em Leão fará aspecto tenso com Plutão, o que indica uma fase delicada e que pede atenção. Afinal, isso poderá levar a conflitos e disputas de poder. Saturno em Peixes auxiliará na regulação da tendência a fantasias e ilusões. Todavia, também levará à melancolia e dificuldade para lidar com a realidade. Júpiter seguirá em Gêmeos, apontando para uma fase que favorecerá viagens, estudos e tudo o que expande o conhecimento interno e externo.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano deverá se desfazer do que não faz mais sentido para a sua vida (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Energia geral

Ao longo deste mês, você irá mergulhar dentro da sua alma. Será como se estivesse com uma lanterna acesa a fim de iluminar o seu lado obscuro e se dedicar a abandonar o que gera sofrimento. Apesar dos desafios, essa situação será muito importante para o seu crescimento pessoal. Afinal, apenas ao se desfazer do que não faz mais sentido para a sua vida, conseguirá dar lugar ao novo.

Relacionamentos

Em novembro, a tendência será que se envolva com o que deseja construir para o futuro do relacionamento ou da vida afetiva de forma geral. No início do mês, será necessário ter mais cautela com a propensão a fantasiar demais o outro e se frustrar. Portanto, controle as expectativas. Por volta da metade do mês, o cenário irá melhorar. O momento será propício para que o casal alinhe as intenções e fortaleça a relação, cuidando do que querem para o futuro de modo realista.

Trabalho e dinheiro

A tendência será que empreenda mais energia nas relações de trabalho, se dedique a construir a sua carreira de maneira prazerosa e busque um caminho profissional que realmente goste. Apesar disso, no início do mês, tenha cautela com as parcerias, pois haverá a possibilidade de que alguém lhe engane. Depois, o período será favorável para se apaixonar pelo que faz e tornar o trabalho mais interessante.

Touro

O taurino deverá acalmar os ânimos para evitar brigas desnecessárias, discussões e ações precipitadas (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você tenderá a buscar o bem-estar dos relacionamentos. Contudo, a propensão também será que surjam conflitos no ambiente familiar. De modo geral, a sua casa poderá ficar mais agitada. Além disso, as emoções estarão mais intensas. Logo, será necessário acalmar os ânimos para evitar brigas desnecessárias, discussões e ações precipitadas.

Relacionamentos

Você buscará mais equilíbrio em seus relacionamentos neste mês. O momento tenderá a ser favorável para isso. Afinal, terá a oportunidade de viver períodos alegres e divertidos na companhia da pessoa amada. Caso não esteja em uma relação, poderá se apaixonar por alguém de outra cidade ou que venha de longe. No início de novembro, entretanto, poderá se enganar com alguém ou criar muitas expectativas.

Trabalho e dinheiro

O início do mês será favorável para realizar boas parcerias de trabalho. Isso porque poderá haver mais oportunidades para aumentar a renda. No entanto, poderão surgir alguns conflitos, atrapalhando os seus planos. Depois, desde que se organize bem e evite gastar dinheiro em excesso, a tendência será que tudo flua bem. Além disso, você estará mais confiante para realizar os seus sonhos.

Gêmeos

O geminiano deverá organizar as coisas de modo que não se sobrecarregue e consiga assimilar as novas informações (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Energia geral

A tendência será de um mês movimentado na rotina e na vida social. Afinal, você buscará conhecer novas pessoas e lugares, diversificando os assuntos e colhendo novas informações. Porém, tanto movimento poderá acarretar dispersão e ansiedade. Portanto, procure organizar as coisas de modo que não se sobrecarregue e consiga assimilar as novas informações.

Relacionamentos

A propensão será de um mês desafiador no setor afetivo. Isso porque você entrará em contato com feridas internas, gerando inseguranças. Apesar dos incômodos, será um momento importante para acolher os seus medos de maneira amorosa e compreender os padrões de comportamento nos relacionamentos que levam ao sofrimento. Além disso, será uma boa fase para se desapegar de tudo que faz mal para a relação.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você tenderá a organizar a rotina de trabalho, o que lhe trará mais produtividade. Além disso, haverá a possibilidade de receber o reconhecimento de seus superiores. Depois, os dias serão favoráveis para realizar parcerias profissionais que contribuam para o seu crescimento. Por fim, novas oportunidades poderão chegar, trazendo prosperidade.

Câncer

O canceriano deverá se organizar e se dedicar mais à rotina, que estará movimentada (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Energia geral

No início de novembro, você viverá tudo de maneira mais intensa e emocionante, com as emoções à flor da pele e com o desejo de se dedicar ao que traz alegria e amor-próprio. Depois, será o momento de se organizar e se dedicar mais à rotina, que estará movimentada. Será preciso cuidar da saúde e do bem-estar nas atividades cotidianas, de maneira que elas se tornem uma fonte de alegria.

Relacionamentos

Você se dedicará a encontrar o equilíbrio e a harmonia no relacionamento. Além disso, terá mais habilidade para acolher o outro e entender as necessidades dele, mas sem deixar as suas de lado. Todavia, no início de novembro, será necessário atentar-se à tendência a ceder demais, criar expectativas em excesso e fantasiar a relação. Afinal, isso poderá te levar a frustrações e desilusões.

Trabalho e dinheiro

Você tenderá a sentir mais confiança e animação para batalhar por sua autonomia e independência financeira. A tendência será de um mês muito produtivo. Apesar disso, poderá se deparar com algumas reviravoltas. Ao mesmo tempo que isso poderá fazer com que perca dinheiro, também poderá fazer com que receba uma renda inesperada. No caso, para que consiga ter mais segurança, procure diversificar a sua fonte de renda.

Leão

O leonino poderá reconhecer como o amor pode se manifestar de forma simples nas atividades cotidianas (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Energia geral

Mês movimentado em sua vida. Afinal, você terá muita energia, coragem e vitalidade para lutar por sua autonomia e independência, bem como para afirmar a própria identidade. Contudo, o excesso de energia poderá te levar a agir de maneira precipitada, impulsiva e um tanto arrogante. Com isso, haverá a possibilidade de conflitos. Ainda neste período, situações inusitadas poderão surgir, aflorando medos e inseguranças, como também instigando ações radicais.

Relacionamentos

No início do mês, você desejará viver uma paixão intensa e emocionante. Entretanto, a tendência será de que crie fantasias e ilusões em relação a alguém ou, até mesmo, ao próprio relacionamento. Depois, a fase será importante para reconhecer como o amor pode se manifestar de forma simples nas atividades cotidianas. Será um bom momento para nutrir a relação nas tarefas rotineiras.

Trabalho e dinheiro

Com tanta energia disponível, você tenderá a batalhar pelas conquistas pessoais e ter mais confiança para dar andamento aos projetos. No entanto, existirão desafios no caminho. Além disso, será necessário direcionar bem a sua energia. Desse modo, evitará desperdiçá-la em movimentos que não conseguirá dar atenção. Por fim, tenha mais cautela com os gastos e decisões precipitadas, pois haverá a chance de prejuízos.

Virgem

O virginiano desejará viver momentos mais alegres e emocionantes na companhia da pessoa amada (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Energia geral

O início do mês será movimentado no setor social. Aproveite para adquirir novos conhecimentos. Depois, você entrará em um período importante para desacelerar, assimilar tudo o que viveu nas últimas semanas e se dedicar aos cuidados da casa e das relações familiares. Porém, a tendência será que surjam imprevistos.

Relacionamentos

Você tenderá a olhar a vida de maneira mais amorosa. O desejo de viver momentos mais alegres e emocionantes na companhia da pessoa amada estará bem presente. Todavia, no início de novembro, procure ter cautela com o excesso de expectativas e sensibilidade. Se não estiver em um relacionamento, poderá se apaixonar. Apenas evite tomar decisões sem ter clareza do que deseja.

Trabalho e dinheiro

Você poderá fazer parcerias profissionais que te ajudem a conquistar o que almeja na carreira. Apesar disso, a tendência será de que imprevistos ocorram, o que poderá gerar mudanças repentinas. Logo, procure criar estratégias criativas para lidar com tudo isso e evite tomar decisões sem ter clareza do que deseja.

Libra

O libriano buscará organizar a vida profissional, cuidando do que deseja para o futuro (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Energia geral

Mês movimentado, especialmente no setor social. Afinal, a tendência será de que busque atividades fora da rotina, conhecendo novos lugares e pessoas para ampliar os conhecimentos e informações. Contudo, poderão surgir imprevistos que atrapalharão alguma viagem. Além disso, a sua mente estará agitada. No caso, procure formas de a acalmar.

Relacionamentos

Após uma fase movimentada no setor afetivo, você buscará criar mais intimidade com a pessoa amada. Será o momento de desacelerar. No início do mês, a sua sensibilidade estará em alta. Com isso, a tendência será que fantasie a relação e entre em conflitos por mal-entendidos. Depois, o cenário mudará. Assim, poderá estreitar os laços de afeto e encontrar segurança e acolhimento com o seu par.

Trabalho e dinheiro

Ao mesmo tempo que buscará organizar a vida profissional, cuidando do que deseja para o futuro, também tenderá a se deparar com o excesso de cobranças e um certo desânimo. De modo geral, o mês será favorável para reconhecer os seus potenciais e tudo o que já conquistou, bem como para se dedicar de maneira mais prática e realista. Apenas tome cuidado para não se deixar levar pelas autocobranças e críticas.

Escorpião

O escorpiano poderá sair da rotina na companhia da pessoa amada, se movimentando por novos ambientes (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Energia geral

O mês será movimentado de forma geral. A tendência será de que tenha muita energia e disposição para ir em busca dos seus ideais e do que deseja para o futuro. Entretanto, o excesso de energia poderá acarretar ansiedade e agitação, levando a atitudes precipitadas e impulsivas, bem como conflitos e disputas de poder.

Relacionamentos

No início de novembro, você buscará encontrar mais segurança e conforto no setor afetivo. Será um bom momento para pensar nos próximos passos da relação. No entanto, a tendência será de que se confunda e crie muitas expectativas, o que poderá levar a frustrações. Depois, será a hora de sair da rotina na companhia da pessoa amada, se movimentando por novos ambientes.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, você terá mais energia e disposição para batalhar por suas conquistas na carreira. Porém, o excesso de energia poderá te levar a agir de maneira precipitada e entrar em conflitos. Será possível também que ocorram reviravoltas. Para lidar com elas, você deverá buscar mais de uma fonte de renda.

Sagitário

O sagitariano deverá se recolher e cuidar do que habita em seu interior (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você viverá um momento mais introspectivo. A tendência será de que se confunda e fique mais suscetível às energias externas. Logo, procure se recolher e cuidar do que habita em seu interior. Depois, por volta da metade de novembro, será a hora de dar andamento aos seus projetos. Muitas mudanças poderão ocorrer.

Relacionamentos

No início do mês, você estará mais aberto(a) para iniciar novas relações ou para embarcar em outra etapa do relacionamento atual. Apesar de ter mais confiança no que deseja, poderá se deixar levar por ilusões e ceder demais aos desejos do outro. Portanto, atente-se a isso. Por volta da metade de novembro, será o momento de cuidar dos próximos passos da relação e alinhar os valores e os desejos para o futuro com a pessoa amada.

Trabalho e dinheiro

A tendência será de que tenha mais confiança e disposição para batalhar pelos seus sonhos e ir em busca do que traz crescimento. Poderá ser um período muito próspero. Todavia, a propensão será de que surjam algumas reviravoltas. Isso poderá gerar inseguranças, mas também te ajudará a sair da zona de conforto e se aventurar no que realmente lhe traz alegria.

Capricórnio

O capricorniano poderá se dedicar a projetos sociais que contribuam para o bem-estar coletivo (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Energia geral

Ao longo deste mês, você tenderá a se envolver mais com as relações sociais, especialmente as de amizade e nos grupos que frequenta. Será um bom momento para criar uma rede de afeto que te apoie e para estar com pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus. O período também será propício para se dedicar a projetos sociais que contribuam para o bem-estar coletivo, nutrindo a sua alma.

Relacionamentos

No início do mês, você viverá uma fase de encerramentos no setor afetivo. A tendência será que isso gere ilusões e muitas expectativas em relação ao outro. Depois, o cenário mudará. Será o momento de iniciar um relacionamento ou uma nova etapa na relação atual. Essas mudanças deverão estar mais alinhadas com o que você e a pessoa amada desejam.

Trabalho e dinheiro

A tendência será de um mês favorável para realizar trabalhos em grupo e liderar. Esta fase também tenderá a ser de crescimento na profissão, podendo ocorrer novas oportunidades. Apesar disso, tenha cautela com o excesso de expectativas e otimismo. Afinal, isso poderá te levar a uma visão distorcida de alguma situação, gerando frustrações.

Aquário

O aquariano poderá agir de maneira arrogante, querendo fazer valer a sua vontade (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Energia geral

O seu brilho pessoal estará em alta neste mês. Com isso, será possível que tudo em sua vida caminhe de forma mais harmônica. Contudo, por volta da metade de novembro, a tendência será de que surjam imprevistos. Aceite as mudanças sem resistência, pois elas serão necessárias para que você vá em busca de suas realizações.

Relacionamentos

Você dará um impulso para iniciar algo novo em seus relacionamentos. O desejo de conquistar o outro, mesmo que já esteja em uma relação, se fará bem presente. Será um momento importante para acender a chama da paixão. Entretanto, você poderá agir de maneira arrogante, querendo fazer valer a sua vontade. Desse modo, haverá a possibilidade de conflitos. Por fim, poderá se deparar com medos e inseguranças, causando desconfortos na relação.

Trabalho e dinheiro

Ao longo de novembro, você se dedicará mais ao trabalho e verá os resultados dos seus esforços, podendo receber o reconhecimento dos superiores ou pessoas que admira. A tendência será que o início do mês seja favorável para alcançar o que almeja. Além disso, poderá assumir novas responsabilidades. Depois, o cenário mudará e poderão ocorrer imprevistos, mudando o rumo dos seus planos.

Peixes

O pisciano deverá se preparar para mudanças na rotina profissional (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Energia geral

Após uma fase desafiadora, em que esteve em contato com as próprias sombras, você sentirá mais animação e otimismo. Será o momento de iluminar a consciência, se dedicar ao crescimento pessoal e se aventurar por caminhos que te levam em direção aos seus sonhos. Por volta da metade do mês, poderão surgir mudanças e imprevistos, o que irá gerar tensões. No caso, evite agir de maneira impensada.

Relacionamentos

No início de novembro, você buscará cuidar do futuro do relacionamento. Entretanto, tenha cautela com o excesso de expectativas e com a possibilidade de se enganar com alguém e se frustrar. Depois, será o momento de alinhar os propósitos com a pessoa amada. O período também será favorável para se dedicar mais às amizades e fortalecer a rede de afeto.

Trabalho e dinheiro

Em novembro, você tenderá a ser mais produtivo(a) e ter mais energia para se dedicar ao trabalho. Haverá a chance de ser uma fase muito movimentada nessa área, com diversos afazeres. Isso poderá acarretar agitação e ansiedade, afetando a sua saúde. Ainda neste período, será possível que ocorram algumas reviravoltas, o que irá gerar inseguranças. Portanto, prepare-se para mudanças na rotina profissional.