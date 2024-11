Veja a previsão completa de dezembro para os 12 signos

No início do mês, o Sol em Sagitário fará conjunção com Mercúrio e aspecto tenso com Júpiter e Saturno. Assim sendo, apesar do forte desejo de buscar os sonhos e trazer mais movimento à vida, a tendência será que surjam bloqueios, o que atrasará os planos. Posteriormente, o Sol entrará em Capricórnio e em aspecto tenso com Netuno, indicando propensão à dispersão e ao excesso de fantasias, o que poderá atrapalhar o senso prático dos nativos.

Ação de Mercúrio e Vênus na mente e no amor

Mercúrio estará em movimento retrógrado até a metade do mês, sugerindo uma fase em que será necessário rever pensamentos e ações para que elas sejam mais claras. Será possível que surjam imprevistos e mal-entendidos durante este período.

Vênus iniciará dezembro no signo de Capricórnio, em conjunção com Plutão e em aspecto tenso com Marte. Isso indica uma fase delicada para os relacionamentos. Afinal, o medo do abandono e da rejeição se fará presente, assim como a tendência a agir de maneira precipitada e impulsiva. Após, Vênus se afastará de Plutão, mas continuará em aspecto tenso com Marte, mantendo a possibilidade de conflitos nas relações.

Movimento de Marte e Júpiter

Marte seguirá em Leão e em movimento retrógrado, indicando um período importante para rever as próprias ações e prestar atenção aos movimentos do ego, pois eles poderão gerar conflitos e disputas de poder desnecessárias. Júpiter continuará em Gêmeos, sugerindo tendências favoráveis para viagens, estudos e todas as atividades que promovam a expansão do conhecimento interno e externo.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano terá mais energia e entusiasmo para sair da rotina (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você terá mais energia e entusiasmo para sair da rotina, buscar novas aventuras, realizar alguma viagem ou iniciar um novo estudo. No entanto, a tendência será que surjam empecilhos, o que poderá atrapalhar ou atrasar os planos. Depois, sua atenção se voltará para os objetivos que almeja alcançar no futuro. Contudo, possíveis expectativas excessivas irão gerar frustrações. Além disso, você poderá cometer excessos ao longo de dezembro. Portanto, será importante controlar os impulsos.

Relacionamentos

A tendência será de um mês desafiador no setor afetivo. Afinal, você irá se deparar com situações que trazem à tona medos e traumas do passado, fazendo com que aja de forma intensa e precipitada. Abalos nas relações de amizade também poderão ser sentidos, o que despertará inseguranças e o medo da exclusão. Para lidar com esses desafios, busque acolher seus desconfortos e se aproximar de pessoas que tenham ideais alinhados aos seus.

Trabalho e dinheiro

No início de dezembro, você buscará realizar seus sonhos. Será um momento favorável para investir em seus conhecimentos com o objetivo de crescer profissionalmente. Na metade do mês, você dedicará bastante energia à vida profissional. Além disso, poderá receber o reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. No entanto, procure reduzir as expectativas para evitar frustrações.

Touro

O taurino dará mais atenção à vida afetiva, desejando construir um futuro ao lado da pessoa amada (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você enfrentará desafios. Afinal, entrará em contato com sentimentos desconfortáveis e com o lado obscuro de sua alma. Apesar dos transtornos, veja como uma oportunidade para ressignificar o que tem vivido e se libertar de padrões nocivos. Depois, por volta da metade de dezembro, uma nova fase se iniciará. Você terá mais entusiasmo e otimismo. Será um momento importante para cuidar de sua energia.

Relacionamentos

No começo de dezembro, você dará mais atenção à vida afetiva, desejando construir um futuro ao lado da pessoa amada ou encontrar alguém para esse propósito. No entanto, poderão surgir algumas reviravoltas, o que afetará o relacionamento e despertará, possivelmente, o medo do abandono. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. A tendência será de um período favorável para alinhar propósitos e ideais com a pessoa amada.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você buscará mais prazer na vida profissional, trabalhando com algo que goste e que traga beleza e harmonia aos seus dias. Contudo, será possível que as coisas não saiam como gostaria. Você poderá se deparar com os medos e traumas do passado, o que fará com que aja de maneira radical. Por fim, tenha cuidado com as pessoas que tentarão manipulá-lo(a) e adquira um plano B para sua carreira, pois ocorrerão possíveis mudanças significativas.

Gêmeos

O geminiano encontrará novas parcerias de trabalho e fará bons contatos (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Energia geral

Mês bastante movimentado em sua vida. Entretanto, você poderá se deparar com assuntos que pareciam resolvidos, mas que retornarão para serem analisados. Será um período importante para se dedicar ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal, reavaliando sua forma de agir e de se expressar, com o objetivo de quebrar padrões desafiadores e se alinhar com suas verdades.

Relacionamentos

No início do mês, você buscará viver novas aventuras nos relacionamentos ou sair da rotina na companhia da pessoa amada, realizando alguma viagem ou atividade diferente. Contudo, a tendência será que surjam alguns desafios relacionados ao contato com sentimentos desconfortáveis, o que poderá trazer à tona dores e medos. Por volta da metade de dezembro, a propensão será de um período favorável para harmonizar os planos futuros na vida afetiva.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, você encontrará novas parcerias de trabalho e fará bons contatos. Entretanto, poderão surgir desafios, o que despertará medos e inseguranças. Será importante ter cautela para evitar tomar decisões radicais ou impulsivas. Por volta da metade de dezembro, você entrará em um período favorável para encontrar mais prazer e harmonia no trabalho. Haverá a oportunidade de atuar em algo que goste e que esteja alinhado com suas qualificações.

Câncer

O canceriano poderá organizar as tarefas de forma que elas se tornem uma fonte de satisfação e alegria (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Energia geral

A tendência será de um mês movimentado em sua rotina e propício para organizar as tarefas de forma que elas se tornem uma fonte de satisfação e alegria. Haverá, também, possíveis mudanças e um excesso de compromissos, o que poderá afetar sua saúde e produtividade. Logo, atente-se a essas questões. Também será possível que se depare com alguns empecilhos, o que atrasará seus planos e levará a críticas e autocobranças.

Relacionamentos

O início do mês tenderá a ser um tanto desafiador em seus relacionamentos. Afinal, você entrará em contato com traumas, o que despertará o medo do abandono e da rejeição. Apesar disso, deverá acolher os sentimentos dolorosos e buscar caminhos para ressignificá-los. Por volta da metade de dezembro, o cenário mudará para um período mais leve, com a possibilidade de novos inícios nas relações.

Trabalho e dinheiro

Durante todo o mês, você se envolverá com o trabalho e buscará concretizar seus planos, além de alcançar o reconhecimento e a realização que almeja. No entanto, será possível que você se sinta mais cobrado(a) e se depare com medos e inseguranças, o que poderá gerar bloqueios e uma autocrítica excessiva. Procure considerar seus potenciais para evitar que se domine pelo pessimismo e pelo desânimo.

Leão

O leonino deverá reavaliar comportamentos e criar coragem de se libertar de padrões nocivos (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Energia geral

A tendência será de um mês um tanto tenso para você. Afinal, ao mesmo tempo em que terá mais coragem e autoconfiança para fazer valer sua vontade, também tenderá a se deparar com situações desconfortáveis. Esses cenários irão aflorar dores e traumas, conectando-o(a) com o medo do abandono. Será um período importante para reavaliar seus comportamentos e criar coragem de se libertar de padrões nocivos.

Relacionamentos

O início do mês será desafiador na vida afetiva. Isso porque você irá se deparar com situações desconfortáveis que influenciarão como lida com seus sentimentos e com o outro, fazendo com que aja de modo radical. Por volta da metade de dezembro, o cenário mudará. O momento se mostrará favorável para se divertir na companhia da pessoa amada e encontrar mais harmonia na relação.

Trabalho e dinheiro

Com tanta energia para lutar pelo que deseja, você terá mais coragem para buscar suas realizações. No entanto, esse setor também estará sujeito a reviravoltas, gerando inseguranças e levando-o(a) a mudar os planos. Tenha um plano B, pois algo que você considera certo poderá não se concretizar. Além disso, será necessário cautela para evitar impulsos que possam fazer com que aja de maneira precipitada.

Virgem

O virginiano viverá um momento de muita criatividade e intuição (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você se preocupará mais com as questões relacionadas ao lar e à família. A tendência será de uma fase movimentada em casa. Contudo, haverá a possibilidade de empecilhos e críticas, o que irá gerar um certo desânimo e tornar o clima um tanto tenso. Busque cultivar o amor-próprio e investir em atividades que lhe tragam alegria e satisfação.

Relacionamentos

O início do mês tenderá a ser um período desafiador para os relacionamentos. Haverá, possivelmente, situações que trarão à tona medos e traumas, o que poderá impactar sua saúde e produtividade. Por volta da metade de dezembro, o cenário ficará mais leve. Além disso, você se apaixonará com facilidade. No entanto, será necessário ter cautela com impulsos e fantasias que cria em relação ao outro, pois isso acabará resultando em decepções.

Trabalho e dinheiro

Você passará por uma fase de mudanças no campo profissional. Algumas situações que não ficaram bem resolvidas poderão ressurgir para que você compreenda melhor o que viveu e rompa ciclos que já não fazem sentido. Apesar de tenso, também será um momento de muita criatividade e intuição. Procure se conectar com essas qualidades para encontrar caminhos mais prósperos na carreira.

Libra

O libriano buscará sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Energia geral

A tendência apontará para um mês movimentado no setor social. Você buscará sair da rotina, conhecer novos lugares e pessoas. Sua postura ficará mais flexível para compreender o outro. No entanto, haverá a possibilidade de enfrentar alguns bloqueios e limitações no início do mês, o que reduzirá a sua energia mental e poderá gerar alguns desentendimentos.

Relacionamentos

O início do mês tenderá a ser um tanto desafiador do setor afetivo. Apesar do desejo de viver um romance e da possibilidade de se apaixonar com mais facilidade, você poderá se deparar com dores e traumas, o que irá aflorar o medo da exclusão e fazer com que fique na defensiva. Por volta da metade de dezembro, o cenário mudará. Será um momento propício para viver o amor de maneira mais leve e com mais alegria.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, surgirão oportunidades de trabalhar em grupo e realizar parceria profissionais. No entanto, a tendência será de uma movimentação tensa, com possíveis conflitos que gerarão inseguranças. Além disso, busque rever seus sonhos e objetivos. Desse modo, poderá direcionar melhor sua energia e ter mais clareza sobre o que quer. Por fim, procure, também, evitar decisões precipitadas.

Escorpião

O escorpiano buscará criar mais intimidade com a pessoa amada ou encontrar alguém com quem se sinta emocionalmente seguro (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Energia geral

Você viverá uma fase bastante movimentada. Será o momento de rever suas ações, bem como de acalmar os ânimos e os impulsos para não agir de maneira precipitada. Será possível que você se depare com situações que aflorarão medos e dores do passado, provocando tensão e levando-o(a) a agir de maneira radical. Será importante encontrar formas de acalmar os ímpetos e equilibrar as emoções para evitar conflitos e o desperdício de energia.

Relacionamentos

No início do mês, você buscará criar mais intimidade com a pessoa amada ou encontrar alguém com quem se sinta emocionalmente seguro(a). No entanto, poderão surgir situações que trarão à tona dores do passado e despertarão o medo do abandono. Por volta da metade de dezembro, o cenário mudará. Será um bom momento para se divertir com alguém especial e viver um clima de romance.

Trabalho e dinheiro

Fase bastante movimentada na vida profissional. As coisas acontecerão de forma rápida e intensa. Neste mês, a tendência será que você tenha mais coragem e disposição para batalhar pelo que deseja. No entanto, será necessário rever suas ações e enfrentar seus medos e traumas, pois eles tenderão a aflorar, gerando insegurança e levando-o(a) a agir de maneira precipitada.

Sagitário

O sagitariano viverá uma fase importante para se dedicar ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Energia geral

Você viverá uma fase importante para se dedicar ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal, já que diversas situações irão favorecer esse processo e ajudá-lo(a) a trazer mais clareza sobre si. Ainda neste mês, o desejo de realizar seus sonhos e batalhar pelo que acredita estará em alta. Você também terá mais motivação para buscar suas verdades. No entanto, algumas reviravoltas poderão gerar estresse e levá-lo(a) a agir de maneira impulsiva.

Relacionamentos

No início de dezembro, você possivelmente enfrentará reviravoltas e conflitos, o que irá despertar sentimentos desconfortáveis e aflorar medos e dores do passado. Isso poderá levá-lo(a) a agir de maneira radical. Será necessário acolher essas sensações e ser mais flexível para lidar com tudo isso. Por volta da metade do mês, os ânimos tenderão a acalmar. Será um bom momento para fazer uma pequena viagem na companhia da pessoa amada ou encontrar um novo amor.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você tenderá a se deparar com cobranças e bloqueios, o que poderá fazer com que duvide de si e dos seus potenciais. No entanto, será importante que não se deixe levar por esses sentimentos. Estabeleça os limites necessários e reconheça seus esforços e capacidades para alcançar suas conquistas. Na metade de dezembro, você entrará em um momento importante para cuidar da vida financeira. Todavia, poderá cometer enganos que o(a) levarão a perder dinheiro.

Capricórnio

O período será propício para o capricorniano encerrar ciclos e cuidar de sua energia e bem-estar espiritual (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você estará em uma fase mais introspectiva. Será um momento propício para encerrar ciclos e cuidar de sua energia e bem-estar espiritual. Ao longo do processo, poderá se confundir. Portanto, para evitar agir de maneira precipitada, busque acolher suas emoções. Na metade de dezembro, o cenário mudará. Tudo o que parecia mais lento tenderá a caminhar. No entanto, você ainda estará bastante sensível e se confundirá com mais facilidade.

Relacionamentos

Inicialmente, embora busque mais segurança e harmonia nos relacionamentos, poderão surgir algumas reviravoltas desconfortáveis. Será o momento de se desapegar de situações nocivas. Por volta da metade do mês, você continuará à procura de mais segurança e demonstrará mais coragem para definir o que realmente deseja em sua vida afetiva. No entanto, também haverá possíveis conflitos e desentendimentos.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, possivelmente ocorrerão reviravoltas, o que irá afetar o setor financeiro e gerar inseguranças. Por isso, será importante ter um plano B e considerar buscar uma renda extra, caso algo que você considere certo não se concretize. Haverá boas oportunidades no trabalho, o que poderá trazer mais crescimento e prosperidade. Contudo, para isso, você deverá se abrir para o novo.

Aquário

O período será ideal para o aquariano rever atitudes e a forma como tem lidado com o outro (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Energia geral

O início do mês tenderá a ser um tanto tenso. Afinal, poderão surgir situações que afetarão sua autoestima e visão de si, despertando sentimentos desconfortáveis, medos e inseguranças. Para lidar com isso, será importante se tratar de maneira mais amorosa. Por volta da metade de dezembro, você entrará em uma fase mais introspectiva. Busque cuidar melhor da sua energia.

Relacionamentos

Mês tenso nos relacionamentos, com a possibilidade de conflitos e disputas de poder, além de um clima confuso e tumultuado. O período será ideal para rever suas atitudes e a forma como tem lidado com o outro, evitando impor a sua vontade. Além disso, será a hora ideal para ressignificar padrões que despertam o medo do abandono e da exclusão.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, poderão surgir novas oportunidades para você trabalhar em grupo e liderar equipes, compartilhando seus propósitos e encontrando pessoas em sintonia com eles. Contudo, cobranças e divergências de opiniões poderão tornar o ambiente mais tenso e levar a desentendimentos. Na vida financeira, a tendência será que tenha mais capacidade de se organizar para conquistar seus objetivos. Contudo, possivelmente enfrentará bloqueios, o que atrasará os seus planos.

Peixes

O pisciano poderá ter o reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Energia geral

A tendência será de um mês movimentado em sua vida. Você buscará cuidar do que deseja se tornar no futuro. Além disso, se sentirá mais otimista e confiante para realizar seus sonhos, especialmente no início de dezembro. Contudo, bloqueios e empecilhos tenderão a surgir ao longo do caminho, o que poderá desanimá-lo(a). No entanto, essas dificuldades também o(a) ajudarão a organizar melhor as ideias e a desenvolver um senso mais prático para executar o que for necessário.

Relacionamentos

Neste mês, você vivenciará uma fase de encerramentos na vida afetiva. No início, tudo parecerá mais confuso. Será possível que sinta medos e desconfortos, o que irá gerar inseguranças. Busque acolher esses sentimentos e cuidar bem de sua energia para ter mais clareza. Além disso, evite agir de maneira radical e impulsiva, pois isso poderá resultar em conflitos e mal-entendidos.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, sua vida profissional receberá mais atenção. Será o momento de se dedicar à carreira e buscar o que deseja. Você poderá ter o reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. No entanto, tenderá a agir de maneira impulsiva e entrar em conflitos por disputas de poder, drenando sua energia. No caso, procure ter clareza sobre seus objetivos para que possa reunir a coragem e a disposição disponíveis para lutar pelo que deseja.