Veja a importância do magnésio para a qualidade do sono

O magnésio é um mineral essencial para relaxar os músculos, acalmar o sistema nervoso e regular os ciclos do sono. Quando há falta desse nutriente, sintomas como fadiga constante, irritabilidade, insônia e dificuldade de concentração podem surgir, prejudicando o bem-estar e a qualidade de vida.

Conforme o médico César Araújo, especialista em medicina de família, o magnésio estimula neurotransmissores como o GABA, que promovem a sensação de calma e ajudam a desacelerar a mente na hora de dormir.

“O magnésio regula essas substâncias e contribui para que o corpo desacelere à noite. Quando utilizado corretamente, melhora não apenas o sono, mas também a concentração, a disposição e o bem-estar geral”, explica. Além disso, segundo o médico, o mineral auxilia na concentração, pois “favorece a clareza mental e a organização dos pensamentos”.

A suplementação de magnésio deve ser orientada por um profissional de saúde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Fontes de magnésio e importância da orientação profissional

Existem diferentes formas do mineral disponíveis no mercado, como o cloreto, o citrato e o dimalato de magnésio, cada um com funções específicas e níveis distintos de absorção. A suplementação deve ser orientada por um profissional de saúde, que levará em conta necessidades individuais e possíveis carências nutricionais.

Por Thayná Almeida