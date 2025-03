Veja a importância do descanso antes do vestibular

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Além de se dedicar aos estudos para o vestibular, é fundamental garantir que o corpo e a mente estejam descansados antes da prova. Nas horas que antecedem o exame, é importante evitar a sobrecarga de estudos e optar por atividades que ajudem a relaxar e diminuir a ansiedade. Assim, estará mais tranquilo, focado e preparado para enfrentá-lo com mais confiança e energia.

“Nos momentos antes da prova, o objetivo não deve ser revisar conteúdos de última hora, mas preparar seu corpo e mente para um desempenho de alto nível. O segredo está em evitar sobrecarregar a mente e o corpo, buscando, ao invés disso, estratégias que ajudem a manter a calma e o foco”, afirma Caio Temponi, pesquisador e mentor, que aos 12 anos, passou em primeiro lugar no vestibular da EPCAR (Escola Preparatória de Cadetes do Ar). Aos 13, ele teve cinco aprovações em diferentes cursos, incluindo Medicina e Direito na UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro).

Faça atividades relaxantes antes do vestibular (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Atenção com a preparação mental

Caio Temponi destaca que estudar até o último minuto pode ser contraproducente. Ao invés de tentar aprender algo novo, ele sugere que, nas horas que antecedem a prova, o ideal é focar no relaxamento e na manutenção de uma atitude tranquila.

“A preparação mental para a prova é tão importante quanto o conteúdo estudado. Se você aprendeu os conteúdos, mas, no dia da prova cansa sua mente, você não terá os melhores resultados, justamente porque sua mente já está desgastada previamente”, alerta.

Hábitos que contribuem para bons resultados

O mentor explica que, antes da prova, é fundamental que o corpo e a mente estejam preparados e revigorados. “Por isso, a principal dica é: descanse, tenha uma boa noite de sono e faça uma refeição saudável e leve no dia da prova; são pontos muito importantes para que o corpo tenha energia suficiente para o longo período de concentração. O descanso adequado é fundamental para que o cérebro funcione de maneira eficiente”, afirma

A preparação nas horas antes da prova tem um impacto direto nos resultados. Manter a calma, o corpo descansado e a mente focada pode ser a diferença entre uma boa e uma má performance.

Por Tayanne Silva