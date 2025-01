Veja a importância do cuidado com o consumo excessivo de ovo

O ovo é um dos alimentos mais completos e nutritivos disponíveis. Rico em proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais essenciais, ele é especialmente valorizado por quem pratica atividades físicas, devido à sua contribuição para o crescimento muscular.

A musa fitness Gracyanne Barbosa, participante do BBB 25, revelou ser uma grande consumidora de ovos, afirmando comer cerca de 40 por dia. Durante o primeiro dia do reality show, ela ingeriu nove ovos, levantando debates sobre os cuidados necessários com uma prática tão incomum.

Perigos do consumo excessivo de ovo

Embora o ovo tenha muitos benefícios, o consumo exagerado requer atenção para evitar impactos negativos na saúde. Conforme a endocrinologista Dra. Deborah Beranger, consumir uma quantidade excessiva desse alimento pode:

Alterar o perfil lipídico, pois a gema do ovo é rica em colesterol;

Causar ganho de peso, devido às calorias do alimento;

Alterar a filtração renal por sobrecarga de proteína, podendo levar até mesmo à formação de pedras nos rins.

Consumo adequado de proteína

A quantidade adequada de proteína por dia pode variar de pessoa para pessoa. “A recomendação é que uma pessoa sedentária consuma cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo. Já pessoas que buscam hipertrofia e massa muscular podem consumir de 1,2 até, no máximo, 2 gramas de proteína por quilo, dependendo das necessidades individuais […]”, diz a Dra. Deborah Beranger.

No entanto, a médica destaca que a associação do ovo com outros alimentos também deve ser observada com base na quantidade de consumo da proteína diária. “É preciso levar em consideração os outros alimentos ricos em proteína que consumimos ao longo do dia e, quando somados, podem acabar excedendo as recomendações diárias desse nutriente”, explica.

A quantidade diária recomendada de ovo pode variar de pessoa para pessoa (Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock)

Quantidade recomendada de ovo

Segundo a Dra. Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, a recomendação de consumo diário de ovo depende de fatores como sexo, peso, altura e intensidade de atividade física. “Mas, no geral, recomenda-se que um adulto deve ingerir cerca de 1 a 3 ovos por dia, independentemente da prática de exercícios. Qualquer valor acima desse deve ser acompanhado por um profissional especializado”, ressalta.

Alimentação variada

Focar a dieta em alimentos específicos, como o ovo, pode levar à falta de outros nutrientes importantes para o organismo. Segundo a Dra. Deborah Beranger, toda dieta deve ser diversificada, e não se deve buscar uma única opção como fonte de um nutriente.

Para isso, felizmente, existem outros alimentos que possuem quantidades iguais e até mesmo superiores de proteína em comparação ao ovo, como carnes vermelhas, peixes, oleaginosas, quinoa, leguminosas, entre outros, podendo assim servir como alternativas para complementar a dieta.

Consulte um especialista

A Dra. Marcella Garcez ressalta que o mais importante para quem deseja aumentar o consumo de proteína visando o ganho de massa muscular é procurar um profissional especializado. “Apenas o médico poderá realizar uma avaliação nutricional, levando em consideração fatores como idade, peso, sexo, altura, histórico familiar de saúde e intensidade da atividade física, para recomendar a quantidade ideal de proteína para o seu organismo e a melhor forma de ingeri-la sem colocar sua saúde em risco”, finaliza.