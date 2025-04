Veja a importância da avaliação médica antes da atividade física

Praticar atividade física regularmente é essencial para manter o corpo saudável, melhorar o condicionamento físico e prevenir diversas doenças. No entanto, iniciar qualquer tipo de exercício sem antes realizar uma avaliação médica pode representar riscos à saúde. Essa etapa é importante para identificar possíveis limitações físicas, condições cardíacas ou outros problemas que exigem cuidados específicos.

“Ninguém morre de exercício, mas de doenças não valorizadas ou desconhecidas que podem se intensificar sob esforço, ou pelo abuso de drogas como anabolizantes e suplementos, que também podem desencadear doenças. Por isso, o uso de qualquer substância precisa ser informado ao médico”, alerta Nabil Ghorayeb, cardiologista e médico do esporte.

Importância da avaliação antes de atividades físicas

Além de garantir que está tudo bem com sua saúde, o check-up, preferencialmente realizado por um médico do esporte, é importante para orientar o seu treinamento. “Conhecendo as reais condições de saúde do praticante, o instrutor físico pode indicar o melhor programa de treino para cada um, com duração, frequência e tipo de exercício adequado”, explica Ricardo Munir Nahas, especialista em medicina do esporte.

Com a orientação adequada, é possível montar um plano de treino seguro e eficaz, respeitando os limites do corpo e evitando lesões ou complicações. “Sem a avaliação, além dos riscos de um mal súbito, pode-se errar na dose, para mais ou para menos, exagerando nos exercícios ou fazendo menos do que o necessário e não tendo o efeito desejado”, completa.

Os exames variam de acordo com a atividade física praticada (Imagem: Svitlana Hulko | Shutterstock)



Exames solicitados pelo médico

Em geral, os exames solicitados por um médico para quem pretende começar a se exercitar são eletrocardiograma, teste ergométrico e exames de sangue, como hemograma, colesterol, triglicérides, entre outros. O tipo de exame pode variar conforme o gênero do praticante, faixa etária, histórico de saúde, tipo de atividade que será feita e objetivos.

“Além dos exames rotineiros, o médico pode solicitar uma densitometria para composição corporal, por exemplo, que indica a porcentagem de massa magra e de gordura no corpo, um ecocardiograma, se notar alguma alteração no teste ergométrico, ou dosagem de ácido úrico no sangue, que pode revelar doenças como a gota”, comenta Ricardo Munir Nahas.

Procure um médico ao mudar a prática esportiva

Caso não seja detectado nenhum problema de saúde e o paciente se sinta bem com a atividade, os exames podem ser refeitos anualmente. “Porém, é importante procurar novamente o médico caso sinta algum mal-estar ou se pretende mudar de atividade. Se você fez exames para começar a caminhar e agora quer fazer aula de spinning, por exemplo, deve passar por nova avaliação”, ressalta o médico Nabil Ghorayeb.