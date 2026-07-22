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Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 23 de julho de 2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 22/07/26 18h51
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Filmes de aventura, drama, ficção científica e música estão entre os destaques da quinta-feira (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Para os apaixonados por filmes, esta quinta-feira chega com várias novidades ao cinema. Entre os destaques da semana, estão produções que exploram diferentes gêneros e apresentam histórias marcadas por aventuras, desafios pessoais, novas descobertas e reflexões sobre a vida em sociedade. Com opções para diferentes gostos e idades, as estreias prometem levar o público a experiências únicas nas telonas.

Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 23 de julho!

1. Marsupilami: Confusão a Bordo

Um menino loiro e uma pequena criatura amarela com manchas pretas espreitam por trás do batente de uma porta em um corredor. A criatura exibe uma longa cauda amarela e preta que se estende pelo chão.
Em “Marsupilami: Confusão a Bordo”, David enfrenta uma grande confusão ao transportar uma rara criatura durante um cruzeiro (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

No filme “Marsupilami: Confusão a Bordo“, David aceita participar de um esquema para salvar o emprego no zoológico: transportar um pacote misterioso vindo da América do Sul. Para cumprir a missão, ele embarca em um cruzeiro ao lado da ex-namorada Tess, do filho Leo e do colega atrapalhado Stéphane, responsável por levar a encomenda. No entanto, tudo sai do controle quando Stéphane abre acidentalmente o pacote e descobre um bebê marsupilami. A partir desse momento, a criatura se torna o centro das atenções na embarcação, desencadeando uma sequência de situações caóticas.

2. Futuro Futuro

Em plano fechado, homem de cabelos cacheados e barba tem a região dos olhos e do nariz iluminada por um feixe de luz vermelha em formato triangular. Ele veste um fone de ouvido branco na orelha esquerda.
No filme “Futuro Futuro”, K busca sua identidade em um futuro marcado pela inteligência artificial e uma nova síndrome (Imagem: Reprodução digital | Cajuína Audiovisual)

“Futuro Futuro” é um filme brasileiro de ficção científica dirigido por Davi Pretto e ambientado em um futuro próximo, no qual os avanços da inteligência artificial coexistem com o surgimento de uma nova síndrome neurológica. A trama acompanha K, um homem de 40 anos que perdeu completamente a memória e é acolhido por um clickworker solitário de 60 anos na região mais empobrecida e chuvosa de uma cidade.

Após utilizar um dispositivo de inteligência artificial altamente viciante durante um curso voltado para pessoas com a síndrome, ele embarca em uma jornada marcada por acontecimentos trágicos. Enquanto tenta compreender a própria condição e o mundo ao seu redor, ele busca encontrar um sentido para a própria existência e descobrir qual é o seu lugar em uma sociedade transformada pela tecnologia. O filme está disponível apenas em alguns cinemas.

3. Pequenas Criaturas

Uma mulher loira segura um menino de camiseta listrada, enquanto abraça um jovem com gesso no braço. Os três estão abraçados ao ar livre sob o céu azul.
“Pequenas Criaturas” mostra Helena e os filhos enfrentando os desafios de recomeçar a vida em Brasília nos anos 1980 (Imagem: Reprodução digital | Bananeira Filmes e Filmes do Estação)

O longa brasileiro “Pequenas Criaturas” acompanha Helena, personagem interpretada por Carolina Dieckmann, e seus dois filhos durante a mudança para Brasília, em 1986, período em que o Brasil vivia os primeiros passos da redemocratização. Enquanto o marido viaja a trabalho, a família precisa se adaptar à rotina na capital em construção, cercada por pessoas vindas de diferentes regiões do país em busca de um novo começo. Em meio às transformações e às incertezas da nova realidade, Helena e os filhos enfrentam os desafios de reconstruir a própria vida em um lugar completamente novo.

4. Mil Luas

Uma mulher idosa de cabelos brancos presos e blusa de tricô rosa está sentada sobre uma grande rocha no alto de um morro, observando a paisagem com vegetação ao fundo.
No longa “Mil Luas”, Chiara encara uma nova fase da vida após decidir vender o restaurante que construiu (Imagem: Reprodução digital | Elo Studios)

Em “Mil Luas”, Chiara, uma imigrante italiana de 80 anos, toma a difícil decisão de vender o restaurante que dedicou anos para construir, acreditando que essa escolha pode proporcionar um futuro melhor para a filha. O encerramento desse ciclo leva a protagonista a rever a própria trajetória e a encarar uma fase completamente diferente.

A partir dessa perda, Chiara embarca em uma jornada de liberdade e recomeço, redescobrindo sua autonomia e reafirmando o desejo de conduzir a própria vida. Ao analisar essa transformação, o filme retrata a velhice como um período de novas possibilidades, mostrando que sempre é possível escolher novos caminhos e construir um novo capítulo da própria história.

5. Sia: Nostalgic For The Present

Dançarina vestindo maiô bege e peruca metade preta e metade loira se posiciona no centro de um foco de luz, acompanhada por vários braços cobertos por luvas brancas estendidos ao seu redor.
Em “Sia: Nostalgic For The Present”, a cantora transforma seus sucessos em um espetáculo visual com performances e coreografias (Imagem: Reprodução digital | Trafalgar Releasing)

No filme-concerto Sia: Nostalgic For The Present, a cantora apresenta um espetáculo que une música, dança e cinema em uma proposta diferente dos shows tradicionais. A produção reúne interpretações vocais, coreografias e performances registradas de forma cinematográfica para construir uma narrativa inspirada nas canções. Sem depender de diálogos, a obra explora sentimentos como amor, vulnerabilidade, solidão, liberdade e esperança por meio da combinação entre som, movimento e imagem.

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