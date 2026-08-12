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Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 13 de agosto de 2026

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 12/08/26 18h51
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Ação, aventura, fantasia e drama estão entre os destaques da programação (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Para quem estava esperando os próximos lançamentos do cinema, esta quinta-feira (13) chega recheada de novidades. Com histórias de aventura, ação, fantasia e drama, as estreias prometem emocionar, surpreender e prender a atenção do início ao fim. Além disso, produções brasileiras também ganham espaço nas telonas, ampliando as opções para quem busca entretenimento e narrativas que valorizam a história e a cultura do país.

A seguir, confira 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 13 de agosto!

1. O Fim da Rua

Fotografia tirada do capô de um carro antigo mostrando quatro pessoas no interior do veículo olhando para a frente com expressões apreensivas e surpresas. Nos bancos da frente estão um homem e uma mulher ao volante, e no banco traseiro, duas crianças.
“O Fim da Rua” acompanha uma família que precisa enfrentar uma série de conflitos após um fenômeno misterioso transportar seu bairro para a pré-história (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros., Good Fear e Bad Robot)

Ambientado nos anos 1980, “O Fim da Rua” acompanha uma família que vê sua rotina completamente transformada após um fenômeno misterioso transportar toda a vizinhança para a era dos dinossauros. Denise e Greg, que enfrentam dificuldades no relacionamento, precisam deixar os problemas de lado para garantir a própria segurança e proteger os dois filhos adolescentes.

Presos em um ambiente repleto de perigos, os quatro precisam aprender a cooperar para sobreviver e encontrar um caminho de volta para casa. Enquanto enfrentam ameaças externas, a família também precisa lidar com os próprios conflitos para superar o desafio.

2. Patrulha Canina: Uma Aventura Dino

Animação em 3D do filhote dálmata Marshall, vestindo seu capacete e uniforme vermelho de bombeiro, olhado para a frente em uma floresta tropical. Ao fundo, entre a vegetação, aparecem dois grandes olhos amarelos de um dinossauro observando-o.
“Patrulha Canina: Uma Aventura Dino” leva os filhotes a uma ilha habitada por dinossauros, onde precisam enfrentar perigos e salvar o local de uma grande ameaça (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures e Nickelodeon Movies)

Em “Patrulha Canina: Uma Aventura Dino”, os filhotes embarcam em uma missão diferente de tudo o que já enfrentaram. Depois de serem levados por uma tempestade até uma ilha tropical desconhecida, eles descobrem que o local é habitado por dinossauros. Lá, conhecem Rex, um filhote abandonado que conhece bem a região e pode ajudá-los a enfrentar os desafios do local.

A situação se torna ainda mais perigosa quando Humdinger, o principal inimigo da patrulha, inicia uma exploração de mineração que ameaça o equilíbrio da ilha e provoca uma erupção vulcânica. Com novos veículos preparados para o cenário pré-histórico, a equipe precisa trabalhar em conjunto para realizar resgates, proteger os animais e impedir que a destruição avance.

3. A Morte de Robin Hood

Fotografia de um homem idoso com cabelos longos e barba grisalhos e despenteados, encarando a câmera com expressão séria. Ele veste um casaco pesado de pele escura e tem cicatrizes no rosto. O fundo é uma paisagem de colinas sob um céu cinzento e nublado.
“A Morte de Robin Hood” mostra um lendário justiceiro ferido que precisa confrontar seu passado e proteger pessoas importantes enquanto busca redenção (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes e A24)

“A Morte de Robin Hood” apresenta uma versão mais sombria da conhecida história do lendário fora da lei. Depois de enfrentar uma batalha que quase lhe custa a vida, Robin Hood, interpretado por Hugh Jackman, está gravemente ferido e é encontrado por uma mulher misteriosa, que decide ajudá-lo e cuidar de seus ferimentos. Afastado das batalhas, ele passa a encarar lembranças e acontecimentos de seu passado, revisitando as escolhas que marcaram sua trajetória.

Longe da imagem tradicional do herói que roubava dos ricos para ajudar os pobres, o personagem é retratado como alguém marcado pela violência e pelos crimes que cometeu. Enquanto tenta lidar com as consequências de suas ações e encontrar algum tipo de redenção, Robin também precisa proteger pessoas importantes em meio aos perigos que surgem ao seu redor.

4. Honestino

Fotografia em plano médio de um homem de perfil com barba, óculos de armação escura e jaqueta bege, apoiando as duas mãos sobre uma parede com furos redondos vazados por onde passa a luz do sol.
“Honestino” revisita a trajetória do líder estudantil Honestino Guimarães e sua luta contra a Ditadura Militar, resgatando seu legado por meio de arquivos e depoimentos (Imagem: Reprodução digital | Pandora Filmes)

O filme brasileiro “Honestino” revisita a trajetória de Honestino Guimarães, importante liderança estudantil da Universidade de Brasília durante o período da Ditadura Militar em 1968. Presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), ele participou da mobilização política de sua geração e foi preso diversas vezes por sua militância. Em 1973, aos 26 anos, foi sequestrado e passou a integrar a lista de desaparecidos do regime.

Para reconstruir essa história, a produção combina elementos documentais e ficcionais, reunindo cartas, poemas, imagens de arquivo e depoimentos de familiares, amigos e pessoas que conviveram com Honestino. O longa também aborda a repressão enfrentada pelos estudantes e a perseguição política, resgatando a história e o legado de uma das vítimas da ditadura no Brasil.

5. Manual do Herói

Fotografia de dois jovens posando lado a lado usando máscaras pretas nos olhos. À esquerda, uma garota com tranças nagô veste um traje tático azul com protetores nos ombros. À direita, um garoto de jaqueta preta segura as alças de uma mochila. Ao fundo, uma parede espelhada reflete a Catedral de Brasília e o céu com nuvens.
“Manual do Herói” acompanha um jovem da Ceilândia que encontra um livro misterioso e embarca em uma jornada para descobrir o verdadeiro significado de ser herói (Imagem: Reprodução digital | O2 Play)

Em “Manual do Herói”, Agnus, um jovem morador da Ceilândia, tem sua vida transformada depois de entrar em contato com um livro misterioso. Chamado de Manual do Herói, o objeto foi escrito em uma língua desconhecida e guarda conhecimentos capazes de conceder poderes especiais a quem consegue compreender seu conteúdo.

A descoberta acontece após Agnus vivenciar uma situação de perigo durante seu trajeto de ônibus e conhecer uma misteriosa heroína mascarada, que lhe entrega a obra. A partir daí, o jovem começa uma jornada de aprendizado e transformação. Para entender como utilizar os novos conhecimentos, ele procura a orientação de alguém mais experiente e passa a descobrir que ser um herói envolve muito mais do que possuir habilidades especiais.

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