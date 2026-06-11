Veja 5 filmes e documentários sobre jogadores de futebol que vão inspirar você

O futebol é feito de momentos que ficam para a história, mas nem tudo acontece diante das câmeras durante os 90 minutos de jogo. Por trás de títulos, gols e recordes, existem histórias de dedicação, pressão midiática, desafios pessoais e decisões que marcaram a trajetória de grandes atletas.

Para quem gosta do esporte ou deseja conhecer melhor a vida dos craques, alguns filmes e documentários podem ser uma ótima forma de explorar os bastidores de suas carreiras e descobrir os acontecimentos que ajudaram a transformá-los em ídolos dentro e fora dos gramados.

A seguir, confira 5 filmes e documentários sobre jogadores de futebol que vão inspirar você!

1. Ronaldinho Gaúcho (2026)

“Ronaldinho Gaúcho” revela os bastidores da carreira do craque brasileiro, reunindo imagens inéditas, depoimentos e momentos marcantes (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série documental “Ronaldinho Gaúcho” acompanha a trajetória de um dos maiores nomes da história do futebol. Dividida em três episódios, a produção reúne material inédito, acesso exclusivo ao ex-jogador e depoimentos de personalidades como Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos e Carles Puyol. A narrativa revisita momentos marcantes de sua carreira, desde os primeiros passos no Grêmio até a consagração no futebol mundial.

Além das grandes conquistas, a série aborda vitórias, derrotas e momentos delicados vividos por Ronaldinho dentro e fora de campo. O documentário também apresenta imagens de arquivo nunca vistas e mostra aspectos de sua vida pessoal, oferecendo um retrato mais amplo de uma das figuras mais emblemáticas do futebol brasileiro.

Onde assistir: Netflix.

2. Diego Maradona (2019)

“Diego Maradona” retrata a fase intensa do ídolo argentino no Napoli, explorando sua ascensão, fama, conflitos pessoais e legado no futebol (Imagem: Reprodução digital | Film4)

O documentário “Diego Maradona”, dirigido por Asif Kapadia, foca principalmente a fase em que o jogador atuou pelo Napoli, em julho de 1984, período considerado um dos mais intensos de sua carreira. A produção utiliza mais de 500 horas de imagens inéditas de arquivos pessoais para reconstruir a ascensão do craque argentino ao status de ídolo mundial.

O filme mostra tanto o brilho dentro de campo quanto os conflitos e pressões vividos fora dele. Também aborda a relação de Maradona com a cidade de Nápoles e o impacto que ele teve no clube e na torcida. A narrativa expõe os bastidores da fama e os desafios pessoais enfrentados pelo atleta ao longo da carreira.

Onde assistir: Netflix.

3. Neymar: O Caos Perfeito (2022)

“Neymar: O Caos Perfeito” mostra a trajetória do atacante brasileiro, abordando sucesso, pressão da mídia, lesões e sua transformação em estrela global (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série documental “Neymar: O Caos Perfeito” acompanha a trajetória do jogador desde sua ascensão no Santos até sua consolidação como estrela global do futebol. Com três episódios, a produção explora a evolução técnica, o impacto de sua transferência para o futebol europeu e sua presença constante no cenário midiático. Além disso, também destaca os desafios enfrentados pelo atleta, incluindo lesões e momentos de forte pressão, tanto pessoal quanto profissional.

Depoimentos de familiares, amigos e colegas ajudam a compor um retrato mais amplo da personalidade de Neymar. Entre os entrevistados, estão David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Thiago Silva, que compartilham suas perspectivas sobre a trajetória do craque e seu legado no esporte. Ao combinar imagens de arquivo e relatos de pessoas próximas, a produção aborda a exposição pública do atleta e a estrutura construída ao redor de sua carreira profissional.

Onde assistir: Netflix.

4. Ronaldo (2015)

“Ronaldo” mostra a rotina de Cristiano Ronaldo, revelando aspectos pessoais, familiares e profissionais de um dos maiores nomes do esporte (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

O documentário “Ronaldo” acompanha de perto a vida de Cristiano Ronaldo durante um dos períodos mais marcantes de sua carreira. Filmada ao longo de 14 meses, a produção oferece acesso inédito ao círculo mais próximo do jogador, mostrando não apenas o atleta, mas também o pai, o homem de família e o amigo por trás dos holofotes.

Por meio de entrevistas, imagens de bastidores, registros pessoais e cenas de partidas, o filme revela aspectos pouco conhecidos da rotina do craque português. A narrativa explora os desafios de viver sob constante atenção pública enquanto mantém o alto nível de desempenho que o consagrou como um dos maiores nomes do futebol mundial.

Onde assistir: Prime Video e YouTube.

5. Ronaldo, O Fenômeno (2022)

“Ronaldo, O Fenômeno” revisita os desafios enfrentados por Ronaldo Nazário após graves lesões e sua emocionante volta ao topo na Copa de 2002 (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)

O documentário “Ronaldo, O Fenômeno” acompanha um dos capítulos mais marcantes da carreira de Ronaldo Nazário. A produção mostra como o atacante brasileiro, então considerado um dos melhores jogadores do mundo, viu sua trajetória mudar após a Copa do Mundo de 1998 e uma sequência de lesões que ameaçaram encerrar seu trabalho no auge.

Por meio de entrevistas com familiares, ex-companheiros de equipe, médicos e pessoas que acompanharam sua recuperação, o filme revisita os desafios enfrentados pelo atleta dentro e fora das arenas. A narrativa também apresenta bastidores de momentos decisivos de sua história, incluindo relatos sobre a final da Copa de 1998 e o retorno triunfal que culminou na conquista do Mundial de 2002.

Onde assistir: Globoplay.