Veja 3 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 06 de agosto de 2026

Para os fãs de cinema, a quinta-feira costuma ser um dos dias mais aguardados da semana, pois é quando chegam às telonas os novos filmes. A data marca a renovação da programação das salas de exibição, trazendo estreias de diferentes gêneros. Por isso, aproveite para conferir as novidades em primeira mão e descobrir produções que prometem conquistar o público e a crítica.

Abaixo, veja filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 06 de agosto de 2026!

1. ATEEZ: Light The Way In Cinemas

“ATEEZ: Light The Way In Cinemas” leva a turnê do grupo sul-coreano para as telonas em resolução 8K (Imagem: Reprodução digital | Trafalgar Releasing)

Grande atração para os fãs de música pop coreana, “ATEEZ: Light The Way In Cinemas“ transforma a turnê do grupo sul-coreano ATEEZ em uma experiência para as telonas. A proposta é transportar os ATINYs — como são chamados os fãs do grupo — para dentro do espetáculo por meio de uma experiência imersiva inspirada em tecnologia de realidade virtual.

O recurso, usado pela primeira vez na “ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT: WILL TO POWER]”, foi adaptado ao formato de cinema, permitindo que o público acompanhe o show em resolução 8K e com cobertura de múltiplas câmeras. É uma sessão pensada para quem quer sentir o clima de um show sem sair da poltrona do cinema.

2. Champagne: Uma Viagem de Pai e Filho

Drama e comédia se misturam em “Champagne: Uma Viagem de Pai e Filho”, inspirado em fatos reais (Imagem: Reprodução digital | Autoral Filmes)

Para quem busca uma história emocionante sobre afeto e despedidas, “Champagne: Uma Viagem de Pai e Filho“, dirigido por Tim Kamps, é uma das apostas mais tocantes da quinta-feira. O drama acompanha Maarten, que decide levar o pai em uma última viagem à região de Champagne, na França, depois de descobrir que ele enfrenta uma doença terminal.

Inspirado nas experiências reais do roteirista e protagonista Leo Alkemade com o próprio pai, o filme combina drama e comédia para retratar, com delicadeza e bom humor, os altos e baixos dessa jornada. Ao longo do trajeto, pai e filho revisitam memórias, mágoas e momentos de reconciliação.

3. Os Ruminantes

Entrevistas e documentos do regime militar guiam a narrativa de “Os Ruminantes” (Imagem: Reprodução digital | Bretz Filmes)

Voltado aos apaixonados por cinema e história, “Os Ruminantes“, dirigido por Tarsila Araújo e Marcelo Mello, mergulha em um dos episódios mais intrigantes do audiovisual brasileiro. O documentário se propõe a contar a trajetória de “A Hora dos Ruminantes”, um dos projetos mais ambiciosos do cinema nacional que nunca chegou a ser realizado.

Por meio de entrevistas, imagens de arquivo e documentos confidenciais do regime militar, a produção reconstrói os bastidores dessa história e revela os obstáculos políticos que impediram o filme de sair do papel. Mais do que um resgate histórico, o longa lança luz sobre as tensões entre arte e censura durante a ditadura, oferecendo ao espectador um retrato revelador de um período em que fazer cinema no país era, em si, um ato de resistência.