Veja 10 receitas de bolo fáceis e deliciosas para festa junina

Festa junina combina com bandeirinhas coloridas, música animada, danças tradicionais, comidas típicas e, claro, muito bolo. Presente em praticamente todas as celebrações dessa época do ano, a receita conquista pelo sabor e pela variedade de versões disponíveis. Dos clássicos bolos de milho e fubá às opções preparadas com coco, amendoim, mandioca e outros ingredientes característicos da celebração, há alternativas para todos os gostos.

Abaixo, confira 10 receitas de bolo fáceis e deliciosas para festa junina!

1. Bolo de milho-verde

Ingredientes

2 espigas de milho-verde

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Com uma faca, retire os grãos de milho-verde da espiga e coloque em um liquidificador. Adicione os ovos, o açúcar e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a mistura em um recipiente, junte a farinha de trigo e o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

2. Bolo de paçoca

Ingredientes

2 xícaras de chá de paçoca triturada

triturada 3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter uma consistência cremosa. Adicione a manteiga derretida e o leite e misture. Acrescente a paçoca triturada, a farinha de trigo e o fermento químico e mexa delicadamente. Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

3. Bolo de coco vegano

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3/4 de xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de coco ralado

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de óleo de canola

1 xícara de chá de bebida vegetal de soja

1/4 de xícara de chá de leite de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de sopa de vinagre de arroz

Óleo de canola para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1/2 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de bebida vegetal de soja

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de amido de milho

50 g de coco ralado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, peneire o açúcar e a farinha de trigo. Adicione o coco ralado e o sal e misture. Acrescente o óleo, a bebida vegetal de soja, o leite de coco e o vinagre de arroz e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de soja e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque todos os ingredientes da cobertura, exceto o coco ralado, e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar levemente. Desligue o fogo e aguarde amornar. Despeje a cobertura sobre o bolo e sirva em seguida.

Bolo de fubá sem glúten (Imagem: Álbori Ribeiro | Shutterstock)

4. Bolo de fubá sem glúten

Ingredientes

2 xícaras de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de arroz

2 xícaras de chá de açúcar

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 xícaras de chá de leite

Óleo para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fubá, a farinha de arroz, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione os ovos e o óleo e mexa para incorporar. Aos poucos, acrescente o leite e misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

5. Bolo de maçã com canela sem lactose

Ingredientes

3 maçãs descascadas, sem sementes e picadas

descascadas, sem sementes e picadas 3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de chá de canela em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs, os ovos, o açúcar, o óleo e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em um recipiente, adicione a farinha de trigo e o fermento químico e mexa para incorporar. Após, transfira a massa para uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

6. Bolo de goiabada com queijo

Ingredientes

1/2 xícara de chá de manteiga

1 xícara de chá de açúcar

3 ovos

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de leite

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

4 colheres de sopa de requeijão cremoso

150 g de goiabada cascão cortada em cubos

cascão cortada em cubos Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione os ovos, a farinha de trigo, o amido de milho, o leite e o fermento químico e bata até obter uma massa homogênea. Por último, coloque a goiabada e o requeijão e mexa com uma espátula para incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e polvilhada com queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de mandioca (Imagem: Adao | Shutterstock)

7. Bolo de mandioca

Ingredientes

1 kg de mandioca ralada

ralada 200 g de leite de coco

50 g de coco ralado

2 colheres de sopa de manteiga

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione a mandioca, o leite de coco, o coco ralado, a manteiga e o fermento químico e mexa até obter uma consistência cremosa. Após, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

8. Bolo gelado de tapioca

Ingredientes

500 g de tapioca granulada

granulada 1 l de leite quente

200 ml de leite de coco

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

100 g de coco ralado

5 colheres de sopa de açúcar

1 pitada de sal

Coco ralado para decorar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a tapioca granulada e o leite e misture. Tampe e deixe descansar por 20 minutos, mexendo de vez em quando, até que a tapioca absorva bem o líquido e fique macia. Após, adicione o leite de coco, o leite condensado, o creme de leite, o coco ralado, o sal e o açúcar. Misture até ficar homogêneo. Despeje em uma forma untada com óleo e leve à geladeira até firmar. Desenforme com cuidado e decore com coco ralado. Sirva em seguida.

9. Bolo de queijadinha

Ingredientes

3 ovos

395 g de leite condensado

100 g de coco ralado

100 g de queijo parmesão ralado

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite condensado, o leite e a manteiga e bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e bata para misturar. Adicione o coco e o queijo parmesão e misture com uma colher. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

10. Bolo de pinhão

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 ovos

2 xícaras de chá de pinhão cozido , descascado e triturado

, descascado e triturado 2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de sopa de canela em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 xícara de chá de açúcar

200 ml de leite de coco

1 xícara de chá de pinhão cozido, descascado e triturado

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o leite, o óleo, os ovos, o pinhão, o açúcar e a canela e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e, aos poucos, adicione a farinha de trigo. Mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar e o pinhão e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura. Desligue o fogo, aguarde amornar e despeje a mistura sobre o bolo. Sirva em seguida.