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Veja 10 receitas de bolo fáceis e deliciosas para festa junina

9 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 09/06/26 16h51
Bolo de milho-verde (Imagem: estudiofcx | Shutterstock)

Festa junina combina com bandeirinhas coloridas, música animada, danças tradicionais, comidas típicas e, claro, muito bolo. Presente em praticamente todas as celebrações dessa época do ano, a receita conquista pelo sabor e pela variedade de versões disponíveis. Dos clássicos bolos de milho e fubá às opções preparadas com coco, amendoim, mandioca e outros ingredientes característicos da celebração, há alternativas para todos os gostos.

Abaixo, confira 10 receitas de bolo fáceis e deliciosas para festa junina!

1. Bolo de milho-verde

Ingredientes

  • 2 espigas de milho-verde
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Com uma faca, retire os grãos de milho-verde da espiga e coloque em um liquidificador. Adicione os ovos, o açúcar e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a mistura em um recipiente, junte a farinha de trigo e o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

2. Bolo de paçoca

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de paçoca triturada
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter uma consistência cremosa. Adicione a manteiga derretida e o leite e misture. Acrescente a paçoca triturada, a farinha de trigo e o fermento químico e mexa delicadamente. Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

3. Bolo de coco vegano

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 3 colheres de sopa de coco ralado
  • 1 pitada de sal
  • 1/2 xícara de chá de óleo de canola
  • 1 xícara de chá de bebida vegetal de soja
  • 1/4 de xícara de chá de leite de coco
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de sopa de vinagre de arroz
  • Óleo de canola para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de bebida vegetal de soja
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 50 g de coco ralado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, peneire o açúcar e a farinha de trigo. Adicione o coco ralado e o sal e misture. Acrescente o óleo, a bebida vegetal de soja, o leite de coco e o vinagre de arroz e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de soja e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque todos os ingredientes da cobertura, exceto o coco ralado, e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar levemente. Desligue o fogo e aguarde amornar. Despeje a cobertura sobre o bolo e sirva em seguida.

Bolo de fubá em cima de uma travessa redonda branca
Bolo de fubá sem glúten (Imagem: Álbori Ribeiro | Shutterstock)

4. Bolo de fubá sem glúten

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de fubá
  • 1 xícara de chá de farinha de arroz
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 2 xícaras de chá de leite
  • Óleo para untar
  • Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fubá, a farinha de arroz, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione os ovos e o óleo e mexa para incorporar. Aos poucos, acrescente o leite e misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

5. Bolo de maçã com canela sem lactose

Ingredientes

  • 3 maçãs descascadas, sem sementes e picadas
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs, os ovos, o açúcar, o óleo e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em um recipiente, adicione a farinha de trigo e o fermento químico e mexa para incorporar. Após, transfira a massa para uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

6. Bolo de goiabada com queijo

Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá de manteiga
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 3 ovos
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de leite
  • 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 4 colheres de sopa de requeijão cremoso
  • 150 g de goiabada cascão cortada em cubos
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione os ovos, a farinha de trigo, o amido de milho, o leite e o fermento químico e bata até obter uma massa homogênea. Por último, coloque a goiabada e o requeijão e mexa com uma espátula para incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e polvilhada com queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Dois pedaços de bolo de mandioca em tábua de madeira
Bolo de mandioca (Imagem: Adao | Shutterstock)

7. Bolo de mandioca

Ingredientes

  • 1 kg de mandioca ralada
  • 200 g de leite de coco
  • 50 g de coco ralado
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione a mandioca, o leite de coco, o coco ralado, a manteiga e o fermento químico e mexa até obter uma consistência cremosa. Após, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

8. Bolo gelado de tapioca 

Ingredientes

  • 500 g de tapioca granulada
  • 1 l de leite quente
  • 200 ml de leite de coco
  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 100 g de coco ralado
  • 5 colheres de sopa de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • Coco ralado para decorar
  • Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a tapioca granulada e o leite e misture. Tampe e deixe descansar por 20 minutos, mexendo de vez em quando, até que a tapioca absorva bem o líquido e fique macia. Após, adicione o leite de coco, o leite condensado, o creme de leite, o coco ralado, o sal e o açúcar. Misture até ficar homogêneo. Despeje em uma forma untada com óleo e leve à geladeira até firmar. Desenforme com cuidado e decore com coco ralado. Sirva em seguida.

9. Bolo de queijadinha

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 395 g de leite condensado
  • 100 g de coco ralado
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar 
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite condensado, o leite e a manteiga e bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e bata para misturar. Adicione o coco e o queijo parmesão e misture com uma colher. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

10. Bolo de pinhão

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 2 ovos
  • 2 xícaras de chá de pinhão cozido, descascado e triturado
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 xícara de chá de pinhão cozido, descascado e triturado

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o leite, o óleo, os ovos, o pinhão, o açúcar e a canela e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e, aos poucos, adicione a farinha de trigo. Mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar e o pinhão e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura. Desligue o fogo, aguarde amornar e despeje a mistura sobre o bolo. Sirva em seguida.

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