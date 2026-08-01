Variedades

Vai preparar salmão? Veja 3 receitas deliciosas para o fim de semana

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 01/08/26 11h06
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Caldeirada cremosa de salmão com espinafre e azeitonas (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

O salmão é um peixe saboroso, versátil e muito apreciado por sua textura macia e pelo sabor marcante, o que o torna uma excelente escolha para as refeições de fim de semana. Ele combina com diferentes preparações e permite criar pratos mais elaborados sem exigir um preparo complicado. Além de agradar ao paladar, é uma opção que traz um toque especial à mesa, sendo ideal para reunir a família ou receber convidados em ocasiões especiais.

Abaixo, confira receitas deliciosas com salmão para o fim de semana!

1. Caldeirada cremosa de salmão com espinafre e azeitonas

Ingredientes

  • 600 g de filé de salmão cortado em 4 pedaços
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 200 ml de creme de leite fresco
  • 200 ml de leite de coco
  • 300 ml de caldo de legumes
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
  • 1/2 xícara de chá de azeitona verde
  • 1/2 xícara de chá de azeitona preta
  • 1 colher de chá de orégano
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve por 15 minutos. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Adicione o caldo de legumes, o creme de leite e o leite de coco. Misture bem e deixe levantar fervura em fogo baixo.

Junte o tomate seco, as azeitonas e o orégano. Cozinhe por cerca de 5 minutos para incorporar os sabores. Coloque cuidadosamente os pedaços de salmão no caldo e cozinhe por 8 a 10 minutos, sem mexer muito para que o peixe não se desfaça. Acrescente o espinafre nos minutos finais, apenas até as folhas murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Escondidinho de salmão com purê de batata dourado e recheio cremoso de salmão e espinafre em travessa preta
Escondidinho de salmão com purê de batata (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

2. Escondidinho de salmão com purê de batata

Ingredientes

Recheio

  • 350 g de filé de salmão cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 5 xícaras de chá de espinafre picado
  • 200 ml de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de creme de ricota
  • 1 colher de chá de mostarda dijon
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Purê de batata

  • 800 g de batata descascada e cozida
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/3 de xícara de chá de leite desnatado
  • 2 colheres de sopa de creme de ricota
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em um recipiente, tempere o salmão com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Depois, em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por 1 minuto. Adicione o salmão e cozinhe delicadamente por cerca de 3 minutos.

Acrescente o espinafre e misture até murchar. Depois, dissolva a farinha de aveia no leite e despeje na panela, mexendo até engrossar levemente. Adicione o creme de ricota e a mostarda, misturando até formar um molho. Ajuste o sal, tempere com noz-moscada e desligue o fogo.

Purê de batata

Amasse as batatas ainda quentes em uma panela. Depois, acrescente o azeite, o leite e o creme de ricota. Misture até obter um purê cremoso e homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Distribua o recheio em um refratário redondo. Cubra completamente com o purê de batata, formando uma camada espessa. Com um garfo, faça ondulações e pequenos montes na superfície, sem alisar totalmente. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 a 35 minutos ou até que o purê fique bem dourado. Retire do forno e deixe descansar por cerca de 5 minutos antes de servir.

3. Salmão grelhado com caponata de berinjela

Ingredientes

Caponata

  • 2 berinjelas cortadas em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 cebola-roxa cortada em cubos
  • 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de uva-passa
  • 1 colher de sopa de alcaparras
  • 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
  • Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salmão

  • 4 filés de salmão
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Caponata

Aqueça uma frigideira grande com azeite em fogo médio. Refogue a cebola por 2 minutos. Depois, junte a berinjela e cozinhe até começar a dourar. Acrescente o pimentão e o tomate. Adicione as alcaparras, a uva-passa, o balsâmico, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe até os legumes ficarem macios, mas ainda firmes.

Salmão

Em um recipiente, tempere os filés com limão, sal e pimenta-do-reino. Depois, grelhe em frigideira antiaderente por cerca de 4 minutos de cada lado em fogo médio. Sirva o salmão acompanhado da caponata ainda morna.

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