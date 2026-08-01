Vai preparar salmão? Veja 3 receitas deliciosas para o fim de semana

O salmão é um peixe saboroso, versátil e muito apreciado por sua textura macia e pelo sabor marcante, o que o torna uma excelente escolha para as refeições de fim de semana. Ele combina com diferentes preparações e permite criar pratos mais elaborados sem exigir um preparo complicado. Além de agradar ao paladar, é uma opção que traz um toque especial à mesa, sendo ideal para reunir a família ou receber convidados em ocasiões especiais.
Abaixo, confira receitas deliciosas com salmão para o fim de semana!
1. Caldeirada cremosa de salmão com espinafre e azeitonas
Ingredientes
- 600 g de filé de salmão cortado em 4 pedaços
- Suco de 1/2 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- 3 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 200 ml de creme de leite fresco
- 200 ml de leite de coco
- 300 ml de caldo de legumes
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde
- 1/2 xícara de chá de azeitona preta
- 1 colher de chá de orégano
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o salmão com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve por 15 minutos. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Adicione o caldo de legumes, o creme de leite e o leite de coco. Misture bem e deixe levantar fervura em fogo baixo.
Junte o tomate seco, as azeitonas e o orégano. Cozinhe por cerca de 5 minutos para incorporar os sabores. Coloque cuidadosamente os pedaços de salmão no caldo e cozinhe por 8 a 10 minutos, sem mexer muito para que o peixe não se desfaça. Acrescente o espinafre nos minutos finais, apenas até as folhas murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com salsinha. Sirva em seguida.
2. Escondidinho de salmão com purê de batata
Ingredientes
Recheio
- 350 g de filé de salmão cortado em cubos
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 5 xícaras de chá de espinafre picado
- 200 ml de leite desnatado
- 1 colher de sopa de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de creme de ricota
- 1 colher de chá de mostarda dijon
- Suco de 1/2 limão
- Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
Purê de batata
- 800 g de batata descascada e cozida
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/3 de xícara de chá de leite desnatado
- 2 colheres de sopa de creme de ricota
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em um recipiente, tempere o salmão com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Depois, em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por 1 minuto. Adicione o salmão e cozinhe delicadamente por cerca de 3 minutos.
Acrescente o espinafre e misture até murchar. Depois, dissolva a farinha de aveia no leite e despeje na panela, mexendo até engrossar levemente. Adicione o creme de ricota e a mostarda, misturando até formar um molho. Ajuste o sal, tempere com noz-moscada e desligue o fogo.
Purê de batata
Amasse as batatas ainda quentes em uma panela. Depois, acrescente o azeite, o leite e o creme de ricota. Misture até obter um purê cremoso e homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Montagem
Distribua o recheio em um refratário redondo. Cubra completamente com o purê de batata, formando uma camada espessa. Com um garfo, faça ondulações e pequenos montes na superfície, sem alisar totalmente. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 a 35 minutos ou até que o purê fique bem dourado. Retire do forno e deixe descansar por cerca de 5 minutos antes de servir.
3. Salmão grelhado com caponata de berinjela
Ingredientes
Caponata
- 2 berinjelas cortadas em cubos
- 1 pimentão vermelho cortado em cubos
- 1 cebola-roxa cortada em cubos
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de uva-passa
- 1 colher de sopa de alcaparras
- 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
- Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Salmão
- 4 filés de salmão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Caponata
Aqueça uma frigideira grande com azeite em fogo médio. Refogue a cebola por 2 minutos. Depois, junte a berinjela e cozinhe até começar a dourar. Acrescente o pimentão e o tomate. Adicione as alcaparras, a uva-passa, o balsâmico, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe até os legumes ficarem macios, mas ainda firmes.
Salmão
Em um recipiente, tempere os filés com limão, sal e pimenta-do-reino. Depois, grelhe em frigideira antiaderente por cerca de 4 minutos de cada lado em fogo médio. Sirva o salmão acompanhado da caponata ainda morna.