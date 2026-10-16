Vai preparar quiabo ou ora-pro-nóbis? Conheça truque para diminuir a baba

O quiabo e o ora-pro-nóbis são ingredientes versáteis e nutritivos, mas a “baba” liberada durante o cozimento pode incomodar algumas pessoas. Porém, com alguns cuidados simples, é possível reduzir essa característica e aproveitar melhor os alimentos. O segredo está na forma de higienizar, secar e refogar cada ingrediente.

No caso do quiabo, a primeira dica é lavá-lo inteiro e secá-lo completamente antes de cortar. Depois, refogue em uma frigideira quente, sem adicionar água, para favorecer a evaporação da umidade. Também é importante não mexer excessivamente durante o cozimento, pois isso pode favorecer a liberação da mucilagem, substância responsável pela textura viscosa. Uma pequena quantidade de vinagre ou suco de limão também pode ajudar a reduzir a viscosidade.

O ora-pro-nóbis, por sua vez, deve ser higienizado e seco delicadamente antes do preparo. Além disso, sempre que possível, prepare as folhas inteiras ou cortadas em pedaços maiores. Isso diminui o rompimento dos tecidos vegetais e pode ajudar a reduzir a liberação da mucilagem. Para evitar o excesso de umidade, refogue as folhas rapidamente, sem acrescentar água, e evite prolongar o cozimento.

Abaixo, confira como preparar receitas com esses ingredientes utilizando esses truques!

1. Quiabo refogado

Ingredientes

500 g de quiabo fresco

fresco 2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de vinagre branco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave os quiabos inteiros em água corrente e seque-os completamente com um pano limpo ou papel-toalha. Retire as pontas dos quiabos e corte-os ao meio, no sentido do comprimento. Aqueça uma frigideira grande em fogo médio-alto e adicione o azeite de oliva.

Acrescente os quiabos e espalhe-os pela frigideira, evitando que fiquem amontoados. Deixe refogar por cerca de 5 minutos, mexendo o mínimo possível para favorecer a formação de uma leve crosta dourada. Adicione o alho picado e misture delicadamente. Continue refogando por mais 3 a 5 minutos, sem acrescentar água, para favorecer a evaporação da umidade.

Quando os quiabos estiverem levemente dourados e macios, acrescente o vinagre branco. Misture delicadamente e deixe cozinhar por mais 1 minuto. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Fritada de ora-pro-nóbis com cogumelo (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)

2. Fritada de ora-pro-nóbis com cogumelo

Ingredientes

4 ovos

2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis

150 g de cogumelo paris fatiados

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Higienize as folhas de ora-pro-nóbis e seque-as delicadamente com papel-toalha. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Adicione o cogumelo e cozinhe até que o líquido liberado evapore e ele fique dourado. Acrescente as folhas de ora-pro-nóbis e refogue por 1 a 2 minutos, apenas até murcharem. Em uma tigela, bata os ovos com o queijo parmesão, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje a mistura sobre os ingredientes na frigideira e cozinhe em fogo baixo, com a frigideira tampada, até a fritada ficar firme e os ovos completamente cozidos. Retire do fogo e sirva em seguida.