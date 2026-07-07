Variedades

Vai ficar em casa nas férias? Veja 5 séries divertidas para maratonar

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 07/07/26 18h06
Prefira a Tribuna no Google
De clássicos da comédia brasileira a produções internacionais de sucesso, a seleção reúne séries divertidas para todos os gostos (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Se a ideia é aproveitar as férias para relaxar e dar boas risadas, apostar em séries divertidas pode ser a escolha ideal. Com personagens marcantes, tramas envolventes e muito humor, certas produções garantem entretenimento de qualidade ao transformar situações do cotidiano, críticas sociais e histórias inusitadas em momentos inesquecíveis.

Entre produções nacionais e internacionais, confira 5 séries divertidas para maratonar durante as férias!

1. O Estúdio

Uma foto de cena de O Estúdio mostrando quatro pessoas carregando uma quinta pessoa que parece estar passando mal ou desmaiada. O grupo está caminhando em um lobby de hotel ou cassino luxuosamente decorado, com uma mulher de vestido xadrez à esquerda, dois homens de terno e uma mulher de macacão dourado à direita, todos parecendo sérios e focados em carregar o homem com camisa de manga curta vermelha e chapéu de cowboy.
“O Estúdio“ satiriza os bastidores de Hollywood ao mostrar o caos da indústria do cinema com muito humor e crítica (Imagem: Reprodução digital | Apple TV e Lionsgate)

“O Estúdio“ é uma série de comédia satírica que acompanha Matt Remick (Seth Rogen), o novo chefe de um tradicional estúdio de cinema em Hollywood. Enquanto tenta equilibrar sua paixão pela sétima arte com as exigências comerciais da indústria, ele enfrenta egos inflados, crises de produção, decisões de elenco e situações cada vez mais caóticas. Com direção de Seth Rogen e Evan Goldberg, a produção faz uma divertida crítica aos bastidores do entretenimento e reúne participações especiais de grandes nomes do cinema interpretando versões de si mesmos.

Onde assistir: Apple TV.

2. Tapas & Beijos

Uma foto de Tapas & Beijos apresentando as duas personagens principais, Fátima e Sueli, abraçadas e sorrindo calorosamente para a câmera. Fátima, à esquerda, tem cabelo preto curto e usa um vestido vermelho de bolinhas brancas e brinco de argola dourado. Sueli, à direita, tem cabelo loiro curto e usa uma camisa branca rendada abotoada e brinco de argola dourado. Elas estão em um ambiente de bar ou restaurante.
“Tapas & Beijos“ acompanha as confusões amorosas e o cotidiano das amigas Sueli e Fátima (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Criada por Cláudio Paiva, “Tapas & Beijos“ acompanha as inseparáveis amigas Sueli e Fátima, vendedoras de uma loja de vestidos de noiva em Copacabana, no Rio de Janeiro. Enquanto ajudam outras mulheres a realizarem o sonho do casamento, elas enfrentam os próprios dilemas amorosos, profissionais e financeiros, sempre cercadas por personagens excêntricos e situações constrangedoras. Com diálogos inteligentes, humor afiado e grande química entre as protagonistas interpretadas por Andréa Beltrão e Fernanda Torres, a série se tornou um dos maiores sucessos da comédia brasileira na televisão.

Onde assistir: Globoplay.

3. The Good Place

Uma foto de elenco de The Good Place mostrando os quatro personagens principais em pé lado a lado contra quatro painéis de fundo coloridos diferentes. Da esquerda para a direita: Chidi em pé contra um painel laranja, acenando; Tahani em pé contra um painel amarelo, cobrindo a boca com a mão; Michael em pé contra um painel verde, com as mãos cruzadas; e Eleanor em pé contra um painel azul, com as mãos nos quadros. Todos estão vestidos casualmente e olhando para a câmera.
“The Good Place“ mistura humor e fantasia para refletir sobre ética, moralidade e o que significa ser uma boa pessoa (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série “The Good Place“ mistura comédia, fantasia e filosofia ao contar a história de Eleanor Shellstrop, uma mulher egoísta que, após morrer, vai parar por engano no “Bom Lugar”, uma espécie de paraíso reservado às pessoas que tiveram uma vida exemplar. Determinada a esconder o erro e permanecer ali, ela tenta aprender a ser alguém melhor com a ajuda dos demais moradores. Estrelada por Kristen Bell e Ted Danson, a produção conquista pelo humor inteligente, pelas reviravoltas e pelas reflexões sobre ética, moralidade e o significado de ser uma boa pessoa.

Onde assistir: Netflix.

4. Big Mouth

Uma ilustração de desenho animado dos cinco personagens principais adolescentes de Big Mouth em pé contra um fundo amarelo vibrante. Da esquerda para a direita, estão Missy, Andrew, Nick, Jessi e Jay, todos olhando para a frente com várias expressões estranhas ou preocupadas.
“Big Mouth” transforma os desafios da puberdade em uma animação divertida e cheia de reflexões (Imagem: Reprodução digital | Netflix e Titmouse)

“Big Mouth” é uma animação adulta que acompanha um grupo de adolescentes enfrentando as descobertas, inseguranças e mudanças da puberdade. Inspirada nas experiências reais de seus criadores, a série transforma sentimentos e hormônios em personagens excêntricos, como os famosos “Monstros dos Hormônios”, criando situações tão absurdas quanto engraçadas. Por meio do humor, a produção aborda temas como sexualidade, autoestima, amizade e amadurecimento sem abrir mão da sensibilidade.

Onde assistir: Netflix.

5. Superstore

Uma foto de cena de Superstore com dois funcionários da Cloud 9, Rowena e Jonah, em pé na sala de descanso ou escritório da loja. Rowena, à esquerda, está de blazer azul sobre uma camisa estampada e calças pretas, olhando para o lado. Jonah, à direita, está de colete Cloud 9 azul sobre uma camisa xadrez, segurando e olhando para um folheto. O fundo é uma parede azul com vários pôsteres e quadros de avisos.
“Superstore” retrata o cotidiano de funcionários do varejo com humor, críticas sociais e situações inusitadas (Imagem: Reprodução digital | Universal Television)

Ambientada em uma grande loja de departamentos fictícia chamada Cloud 9, “Superstore” acompanha o dia a dia de um grupo de funcionários que precisa lidar com clientes excêntricos, metas de vendas, mudanças corporativas e os altos e baixos da convivência entre colegas. Entre situações caóticas e momentos constrangedores, a série combina humor leve com críticas sociais ao universo do varejo, abordando temas como desigualdade, direitos dos trabalhadores e a realidade de quem atua no atendimento ao público.

Onde assistir: Prime Video.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google