Vai ficar em casa nas férias? Veja 5 séries divertidas para maratonar

Se a ideia é aproveitar as férias para relaxar e dar boas risadas, apostar em séries divertidas pode ser a escolha ideal. Com personagens marcantes, tramas envolventes e muito humor, certas produções garantem entretenimento de qualidade ao transformar situações do cotidiano, críticas sociais e histórias inusitadas em momentos inesquecíveis.

Entre produções nacionais e internacionais, confira 5 séries divertidas para maratonar durante as férias!

1. O Estúdio

“O Estúdio“ satiriza os bastidores de Hollywood ao mostrar o caos da indústria do cinema com muito humor e crítica (Imagem: Reprodução digital | Apple TV e Lionsgate)

“O Estúdio“ é uma série de comédia satírica que acompanha Matt Remick (Seth Rogen), o novo chefe de um tradicional estúdio de cinema em Hollywood. Enquanto tenta equilibrar sua paixão pela sétima arte com as exigências comerciais da indústria, ele enfrenta egos inflados, crises de produção, decisões de elenco e situações cada vez mais caóticas. Com direção de Seth Rogen e Evan Goldberg, a produção faz uma divertida crítica aos bastidores do entretenimento e reúne participações especiais de grandes nomes do cinema interpretando versões de si mesmos.

Onde assistir: Apple TV.

2. Tapas & Beijos

“Tapas & Beijos“ acompanha as confusões amorosas e o cotidiano das amigas Sueli e Fátima (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Criada por Cláudio Paiva, “Tapas & Beijos“ acompanha as inseparáveis amigas Sueli e Fátima, vendedoras de uma loja de vestidos de noiva em Copacabana, no Rio de Janeiro. Enquanto ajudam outras mulheres a realizarem o sonho do casamento, elas enfrentam os próprios dilemas amorosos, profissionais e financeiros, sempre cercadas por personagens excêntricos e situações constrangedoras. Com diálogos inteligentes, humor afiado e grande química entre as protagonistas interpretadas por Andréa Beltrão e Fernanda Torres, a série se tornou um dos maiores sucessos da comédia brasileira na televisão.

Onde assistir: Globoplay.

3. The Good Place

“The Good Place“ mistura humor e fantasia para refletir sobre ética, moralidade e o que significa ser uma boa pessoa (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série “The Good Place“ mistura comédia, fantasia e filosofia ao contar a história de Eleanor Shellstrop, uma mulher egoísta que, após morrer, vai parar por engano no “Bom Lugar”, uma espécie de paraíso reservado às pessoas que tiveram uma vida exemplar. Determinada a esconder o erro e permanecer ali, ela tenta aprender a ser alguém melhor com a ajuda dos demais moradores. Estrelada por Kristen Bell e Ted Danson, a produção conquista pelo humor inteligente, pelas reviravoltas e pelas reflexões sobre ética, moralidade e o significado de ser uma boa pessoa.

Onde assistir: Netflix.

4. Big Mouth

“Big Mouth” transforma os desafios da puberdade em uma animação divertida e cheia de reflexões (Imagem: Reprodução digital | Netflix e Titmouse)

“Big Mouth” é uma animação adulta que acompanha um grupo de adolescentes enfrentando as descobertas, inseguranças e mudanças da puberdade. Inspirada nas experiências reais de seus criadores, a série transforma sentimentos e hormônios em personagens excêntricos, como os famosos “Monstros dos Hormônios”, criando situações tão absurdas quanto engraçadas. Por meio do humor, a produção aborda temas como sexualidade, autoestima, amizade e amadurecimento sem abrir mão da sensibilidade.

Onde assistir: Netflix.

5. Superstore

“Superstore” retrata o cotidiano de funcionários do varejo com humor, críticas sociais e situações inusitadas (Imagem: Reprodução digital | Universal Television)

Ambientada em uma grande loja de departamentos fictícia chamada Cloud 9, “Superstore” acompanha o dia a dia de um grupo de funcionários que precisa lidar com clientes excêntricos, metas de vendas, mudanças corporativas e os altos e baixos da convivência entre colegas. Entre situações caóticas e momentos constrangedores, a série combina humor leve com críticas sociais ao universo do varejo, abordando temas como desigualdade, direitos dos trabalhadores e a realidade de quem atua no atendimento ao público.

Onde assistir: Prime Video.