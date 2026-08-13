Vai decorar a casa? Veja o que considerar para evitar erros

As redes sociais transformaram a decoração da casa em uma fonte quase infinita de inspiração. Cozinhas impecáveis, salas minimalistas e quartos que parecem saídos de uma revista acumulam salvamentos e viram referência para quem deseja renovar os ambientes. O problema começa quando a inspiração se transforma em cópia.

A casa bonita na tela nem sempre funciona fora dela. Isso porque um projeto que atende à rotina de uma pessoa pode ser completamente incompatível com os hábitos de outra família. Número de moradores, presença de crianças ou animais, frequência com que se cozinha e até a quantidade de objetos guardados interferem diretamente nas escolhas para cada cômodo.

“Antes de pensar apenas na estética, é importante entender como aquele ambiente será usado no dia a dia. A casa precisa acompanhar a rotina de quem mora nela. Uma referência pode servir como ponto de partida, mas deve ser adaptada à realidade de cada espaço e de cada família”, afirma Nayara Giroleti, especialista em decoração e designer de produto da Madesa, fabricante de móveis no Brasil.

Para ajudar quem está planejando renovar a casa, a especialista lista sete cuidados para quem tenta reproduzir ambientes vistos na internet sem considerar a própria rotina.

1. Escolha o móvel do seu gosto, mas fique atento às medidas

Sofá, armário ou conjunto de cozinha pode parecer proporcional na imagem, mas ocupar completamente um ambiente menor. Antes da compra, medir paredes, aberturas – como portas e janelas –, além de áreas de circulação é essencial. Também vale simular no chão o espaço que o móvel ocupará. O truque simples ajuda a visualizar se a passagem continuará confortável.

2. Aposte em móveis que acompanham sua rotina

Bancadas completamente vazias e poucos armários funcionam bem nas fotos. Na vida real, quem cozinha todos os dias, tem filhos ou acumula utensílios precisa de espaço para organização. Copiar uma cozinha minimalista sem prever armazenamento pode transformar o ambiente em uma coleção de objetos espalhados poucos dias depois da mudança.

3. Alie beleza e funcionalidade

Superfícies, acabamentos e composições também devem ser escolhidos de acordo com o tempo disponível para cuidar da casa. Ambientes que exigem organização constante ou manutenção frequente podem se tornar pouco práticos para quem passa o dia fora. A decoração precisa trabalhar a favor da rotina, não criar mais uma tarefa na agenda.

As necessidades dos moradores devem ser consideradas antes da decoração (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

4. Fique atento a quem realmente usa o ambiente

Uma sala planejada para receber amigos tem necessidades diferentes de outra usada diariamente para assistir televisão. Isso vale para cozinhas, quartos e escritórios. Antes de copiar uma referência, é importante analisar quem usa aquele espaço, com qual frequência e para quais atividades.

5. Olhe para a estética, mas não abra mão do espaço de armazenamento

Armários fechados nem sempre ganham o protagonismo das fotos de inspiração, mas são aliados importantes na organização. Reduzir áreas de armazenamento apenas para reproduzir um visual mais leve pode gerar um efeito contrário: objetos sem lugar definido e ambientes visualmente carregados.

6. Monte o ambiente perfeito no seu tempo

A ansiedade para ver a casa pronta pode levar a compras impulsivas. Além de pesar no orçamento, a decisão aumenta o risco de investir em móveis e itens que não funcionam juntos na rotina. Montar os ambientes por etapas permite entender melhor as necessidades da casa e fazer escolhas mais adequadas.

Uma alternativa é começar pelos módulos essenciais e incorporar novas peças aos poucos, conforme a rotina se define e o planejamento avança. Assim, o investimento se distribui ao longo do tempo e cada aquisição conversa com o conjunto, evitando desperdício.

7. A casa muda com os moradores

A rotina não é estática. O home office pode surgir, a família pode crescer e novos hábitos transformam o uso dos cômodos. Por isso, móveis funcionais e soluções que permitam reorganizar os espaços ajudam a casa a acompanhar essas mudanças.

“Uma casa funcional não precisa abrir mão da estética. O equilíbrio está em identificar as referências que combinam com o estilo do morador e adaptá-las às necessidades do dia a dia. No fim, o melhor ambiente não é aquele que rende a foto mais bonita, mas o que funciona quando a câmera está desligada”, completa Nayara Giroleti.

Por Amanda Martins