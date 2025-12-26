Uva-passa: 8 receitas criativas e práticas para as festas de fim de ano

Utilizar uva-passa nas refeições é um hábito antigo e repleto de significado. Com origem na Roma Antiga, essa fruta era utilizada nas celebrações como símbolo de fartura, alegria e prosperidade. No entanto, atualmente, é motivo de debate. Isso porque alguns gostam, mas outros não.

Contudo, se combinada de maneira correta, essa fruta seca pode aguçar o sabor das refeições e tornar os pratos ainda mais especiais. Por isso, confira 8 receitas com uva-passa para você preparar e surpreender os seus convidados nas festas de fim de ano!

Muffin com uva-passa

Ingredientes

2 xícaras de chá de uva-passa preta

1 xícara de chá de açúcar

1 1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de manteiga

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher chá de canela em pó

1/4 de colher de chá de cravo-da-índia em pó

1 1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de nozes picadas

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar, a água, a manteiga e a uva-passa, misture e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, reduza o fogo e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, a canela, o cravo-da-índia e o fermento químico e misture. Despeje sobre a mistura com uva-passa e mexa até incorporar. Acrescente as nozes e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Unte formas para cupcake com manteiga e distribua a massa nelas. Leve ao forno preaquecido a 170 °C até dourar. Sirva em seguida.

Pudim de pão com uva-passa

Ingredientes

3 pães franceses sem casca e picados

340 g de leite condensado

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e a água e leve ao fogo baixo até obter um caramelo dourado. Despeje a calda em uma forma para pudim e reserve. Em um liquidificador, coloque os pães, o leite condensado, os ovos e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura na forma com a calda e adicione a uva-passa e as nozes. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Leve à geladeira antes de servir.

Doce de uva-passa

Ingredientes

350 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga sem sal

350 ml de leite

250 g de uva-passa preta sem semente

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para um recipiente e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Torta de ricota com uva-passa (Imagem: Mariakovaleva | Shutterstock)

Torta de ricota com uva-passa

Ingredientes

500 g de ricota

340 g de leite condensado

2 xícaras de chá de leite

4 gemas de ovo

4 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

4 claras de ovo

1/2 colher de sopa de farinha de trigo

100 g de uva-passa

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Amêndoas laminadas a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a ricota, o leite condensado, o leite, as gemas, o amido de milho, a farinha de trigo e a essência de baunilha e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione a mistura reservada e mexa delicadamente.

Unte uma assadeira com manteiga, enfarinhe com farinha de trigo e despeje a massa. Passe a uva-passa na farinha de trigo e distribua na massa. Coloque as amêndoas laminadas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Farofa com uva-passa e bacon

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de óleo

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

4 ovos

Bacon cortado em cubos, farinha de mandioca, uva-passa, sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o bacon e doure. Acrescente os ovos e refogue até ficarem com aspecto de ovos mexidos. Tempere com sal e cheiro-verde. Por último, junte a farinha de mandioca e a uva-passa e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Cookie de coco com uva-passa

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/4 de xícara de chá de mel

2 ovos

1/2 xícara de chá farinha trigo

1/4 de colher de chá sal

1/4 de colher de chá bicarbonato de sódio

1/3 de xícara de chá de uva-passa

Flocos de coco a gosto

a gosto Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o óleo de coco, o mel e os ovos e misture até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo, o sal, os flocos de coco e o bicarbonato de sódio e mexa para incorporar. Por último, coloque a uva-passa e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de cookies. Disponha em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Sorvete de passas ao rum (Imagem: Oxana Denezhkina | Shutterstock)

Sorvete de passas ao rum

Ingredientes

125 ml de rum escuro

75 g uva-passa branca

75 g uva-passa escura

Raspas de 1 limão-siciliano

4 gemas de ovo

300 g creme de leite fresco

180 ml de leite integral

130 g de açúcar cristal

1 pitada de sal

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, misture o rum com a uva-passa e as raspas de limão-siciliano. Leve ao fogo médio apenas para aquecer, sem deixar ferver. Desligue o fogo e deixe descansar por 3 horas. Em um liquidificador, bata as gemas até que fiquem homogêneas e reserve. Em outra panela, misture o creme de leite, o leite integral, o açúcar e o sal. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até começar a ferver. Retire do fogo, aguarde amornar e, aos poucos, despeje essa mistura sobre as gemas batidas, sempre batendo para evitar que cozinhem.

Volte o creme para a panela e leve ao fogo médio, mexendo sem parar, até engrossar levemente, sem deixar ferver. Desligue o fogo e transfira o creme para um recipiente, fazendo um banho de gelo (coloque o recipiente com o creme dentro de um maior com gelo). Assim que estiver frio, despeje o creme em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 6 horas, mexendo a cada 2 horas para garantir textura cremosa.

Após esse período, drene as uvas-passas — reserve as passas e o rum separadamente. Misture o rum drenado ao creme já parcialmente firme e, em seguida, acrescente as uvas-passas hidratadas, distribuindo bem. Retorne o sorvete ao congelador por mais 2 horas antes de servir.

Salpicão com uva-passa

Ingredientes

2 peitos de frango cozidos e desfiados

cozidos e desfiados 1 xícara de chá de uva-passa

395 g de milho-verde

395 g de ervilha

2 cenouras descascadas e raladas

1/2 xícara de chá de azeitona verde sem caroço e picada

1/2 xícara de chá de maionese

1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída, salsa picada e batata-palha a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango, a uva-passa, o milho-verde, a ervilha, as cenouras e a azeitona e misture. Adicione a maionese e o creme de leite e mexa para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsa. Leve à geladeira por 1 hora. Finalize com a batata-palha e sirva em seguida.