Usar palito de dente parece inofensivo, mas pode prejudicar a gengiva; entenda

Depois das refeições, algumas pessoas costumam recorrer ao palito de dente para retirar aquele incômodo pedacinho de comida que fica preso entre os dentes. Apesar de parecer uma solução rápida e inofensiva, o hábito pode trazer consequências para a saúde da boca quando feito com frequência ou de maneira inadequada.

“O palito de madeira tem ponta rígida e fissuras capazes de carregar microrganismos. O uso inadequado pode ferir a gengiva, causar retrações, danificar o esmalte dos dentes e até agravar problemas já existentes, como cáries e inflamações gengivais, além de ter potencial de levar bactérias e fungos à cavidade oral”, explica Marcelo Coessens, coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera.

Outro problema comum, segundo o especialista, é que o uso do palito não limpa adequadamente o biofilme dentário e pode inclusive empurrar resíduos para áreas mais profundas, causando mau hálito e inflamações. “Em vez de remover completamente os restos alimentares, o palito pode espalhar as bactérias e aumentar o risco de gengivite”, alerta.

O fio dental remove resíduos e placa bacteriana sem machucar a gengiva (Imagem: SarahMcEwan | Shutterstock)

Como limpar entre os dentes corretamente?

O fio dental é o método mais adequado para a limpeza entre os dentes. Isso porque remove resíduos e placa bacteriana sem machucar. Outra opção são as escovas interdentais, ideais para quem tem aparelhos ou espaços maiores entre os dentes.

Além disso, os enxaguantes bucais ajudam a complementar a higiene e a manter o hálito fresco, quando indicados por profissional. “O ideal é escovar os dentes e passar o fio dental após as refeições”, orienta Marcelo Coessens.

E o palito de plástico?

Mesmo os modelos mais modernos de palitos, como os de plástico, não são totalmente seguros. “Eles podem parecer menos agressivos, mas ainda oferecem risco se usados com força ou frequência. O fio dental continua sendo a melhor opção”, reforça Marcelo Coessens.

Por fim, o docente destaca que gengivas saudáveis não sangram nem doem. Se houver incômodo ao passar o fio dental ou escovar os dentes, é sinal de que algo está errado. “Feridinhas recorrentes, sangramento ou sensibilidade são sinais de alerta e devem ser avaliados por um dentista”, conclui.

Por Luana Figueiredo