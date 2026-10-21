Uma maçã por dia mantém o médico longe? Entenda o ditado e conheça 7 benefícios da fruta

Presente na fruteira, na lancheira e em receitas doces e salgadas, a maçã é uma das frutas mais populares do mundo. Parte dessa fama vem de um velho provérbio inglês: “uma maçã por dia mantém o médico longe”. A frase sobreviveu ao tempo e reforçou a ideia de que a fruta faz bem. E há motivos para isso: ela oferece fibras, vitamina C e compostos vegetais, como a quercetina. Não à toa, a maçã tem até uma data comemorativa, o Dia Internacional da Maçã, celebrado em 21 de outubro.

“O surgimento desse ditado remonta ao século 19. A frase não deve ser interpretada literalmente, mas ajuda a ilustrar a relação entre hábitos alimentares e saúde. A maçã é, de fato, uma fruta que pode contribuir para uma dieta saudável por fornecer fibras e compostos bioativos. Mas seus efeitos precisam ser entendidos dentro do todo: nenhum alimento, sozinho, garante proteção contra doenças”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Benefícios da maçã: do intestino ao coração

Uma maçã média com casca fornece aproximadamente 95 calorias e 3 gramas de fibras. Abaixo, conheça mais sobre os benefícios da fruta:

Favorece o funcionamento intestinal: as fibras, incluindo a pectina, ajudam a regular o trânsito intestinal; Contribui para a saciedade: a combinação de água e fibras, junto à mastigação, pode prolongar a sensação de satisfação; Pode beneficiar a saúde cardiovascular: fibras e polifenóis são estudados por sua possível relação com o controle do colesterol. A maçã, porém, não substitui tratamentos; Fornece antioxidantes: compostos como quercetina e catequina participam de mecanismos de proteção celular; Pode ajudar no controle do peso: por ter baixa densidade calórica, pode substituir lanches mais calóricos. O efeito depende da alimentação como um todo; Fornece vitamina C: importante na formação de colágeno, cicatrização e no funcionamento do sistema imunológico; Facilita o consumo de frutas: por ser fácil de transportar e consumir, ajuda a incluir frutas na rotina alimentar.

Cada tipo de maçã tem sabor, textura e acidez próprios (Imagem: PitukTV | Shutterstock)

Qual tipo de maçã escolher?

As variedades apresentam diferenças de sabor, textura e acidez, mas nenhuma é necessariamente a melhor para todas as pessoas.

Fuji: doce, firme e crocante; ótima para comer fresca;

doce, firme e crocante; ótima para comer fresca; Gala: adocicada e suculenta; combina com lanches;

adocicada e suculenta; combina com lanches; Red Delicious: casca vermelha e polpa geralmente mais macia;

casca vermelha e polpa geralmente mais macia; Granny Smith: verde e ácida; vai bem em saladas e receitas;

verde e ácida; vai bem em saladas e receitas; Golden Delicious: sabor suave, adequada para consumo fresco ou preparações culinárias;

sabor suave, adequada para consumo fresco ou preparações culinárias; Pink Lady: combina doçura e acidez, com textura firme.

A escolha depende da preferência pessoal e da disponibilidade. Variar as frutas ajuda a diversificar a alimentação.

É melhor comer a maçã com casca ou tomar o suco?

Quando bem higienizada, a maçã pode ser consumida com casca, que concentra parte das fibras e dos compostos vegetais. A fruta inteira costuma ser preferível ao suco coado, porque preserva melhor as fibras e exige mastigação. Também é possível consumir a maçã assada ou cozida. Para variar o sabor, ela combina com canela, aveia e iogurte natural. Vale apenas moderar o açúcar adicionado em receitas e preparações doces.

Por Andréa Simões