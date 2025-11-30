Variedades

Um mês para a São Silvestre: 6 dicas para melhorar seu desempenho em corridas de rua

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 30/11/25 11h06
Planejamento e técnica ajudam os corredores a alcançarem um desempenho satisfatório e manter-se livre de lesões durante a São Silvestre (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

A 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada tradicionalmente em 31 de dezembro, se aproxima e, com ela, a vontade dos participantes de alcançar um desempenho melhor na prova mais tradicional do país. E, para isso, é fundamental entender que a preparação vai muito além de simplesmente correr.

Para alcançar um desempenho satisfatório e manter-se livre de lesões, é necessário planejamento e técnica. Nesse cenário, Zair Cândido, coordenador de Educação Física na Universidade Positivo (UP) e da UPX Sports, e o ortopedista Antônio Krieger, do Hospital São Marcelino Champagnat, compartilham 5 recomendações para uma preparação ideal para a Corrida Internacional de São Silvestre. Confira abaixo!

1. Estabeleça metas

Para obter melhor rendimento, é preciso estabelecer uma meta. A partir desse momento, o planejamento dos treinos entra em ação. “É necessário planejar e alternar treinamentos que ajudem a melhorar capacidades físicas essenciais para um bom desempenho nas corridas, como alongamento, flexibilidade e mobilidade”, recomenda Zair Cândido.

2. Atente-se à recuperação do corpo entre os treinamentos

Ao realizar treinamentos de velocidade, há um aumento do lactato (microlesões nos músculos), o que é benéfico, pois aumenta a capacidade de força e potência da musculatura. Entretanto, conforme o profissional de Educação Física, isso pode se tornar um problema se o intervalo necessário até a próxima atividade não for respeitado.

“Depois desse tipo de treino, é necessário um treinamento regenerativo, com baixa frequência cardíaca, para fazer a liberação de lactato. Se não houver um intervalo de pelo menos 48 horas entre essas atividades, o nível de creatinoquinase (CK) no sangue sobe muito e essas microlesões podem se tornar uma contusão mais séria”, alerta. Segundo Antônio Krieger, as principais lesões relacionadas à corrida incluem entorses de tornozelo, canelite e dores nas articulações, como joelhos e quadris.

3. Faça aquecimento e alongamento

Uma das principais recomendações para qualquer exercício físico é realizar aquecimento e alongamento antes do início da atividade. O aquecimento prepara o corpo para o exercício, melhorando a circulação sanguínea e a oxigenação dos tecidos, enquanto o alongamento é fundamental para otimizar a mobilidade.

“O aquecimento e o alongamento ativam os músculos, permitindo não apenas uma melhor performance de explosão e rendimento, mas também a proteção das articulações”, detalha o ortopedista. No entanto, Zair Cândido alerta para que o alongamento não seja tão intenso, o que pode diminuir a força e a potência dos músculos, importantíssimos durante a corrida. “Pular corda, fazer polichinelos e uma rápida caminhada são boas alternativas para o aquecimento”, indica.

Pessoas usando roupa para atividade física e correndo na rua
Roupas confortáveis e um calçado adequado para a corrida são essenciais (Imagem: only_kim | Shutterstock)

4. Use roupas e calçados adequados

Para realizar a corrida, Zair Cândido aconselha o uso de roupas leves e confortáveis e um calçado adequado para a prática, aproveitando as inúmeras tecnologias disponíveis nos tênis de corrida atuais, como os modelos com placa de carbono, que proporcionam um efeito responsivo na passada.

“Um fator a ser considerado na escolha do calçado é que a grande maioria dos corredores tem uma pisada em que o calcanhar é a primeira parte a tocar o solo. Portanto, é importante procurar um tênis que ofereça um melhor amortecimento na região do calcanhar e meio do pé”, sugere.

5. Atente-se à prevenção e à recuperação de lesões

Toda atividade física traz consigo o risco de lesões durante a prática. No caso da corrida, a melhor maneira de evitar contusões é fazendo exercícios de fortalecimento muscular. “[…] Servem para proteger as articulações e desenvolver uma musculatura que ajude a absorver o impacto da corrida e devem ser realizados, de preferência, na academia, por meio da musculação, e acompanhados por um profissional de educação física”, recomenda Antônio Krieger.

O principal sinal que o corpo pode dar de uma possível lesão é a dor. Por isso, se o corredor sente uma dor recorrente, principalmente durante a corrida, é provável que tenha alguma contusão ou inflamação, capaz de evoluir para um quadro mais sério. “Ao perceber esse tipo de sintoma, é fundamental buscar atendimento médico para agir de forma precoce e preventiva, antes que a lesão se agrave”, alerta o ortopedista.

Quando o corredor sofre uma lesão, após a reabilitação médica, o retorno às atividades deve ser feito de forma gradual, de maneira lenta e progressiva. “Se o atleta estava acostumado a correr 10 km, ele deve retornar correndo 3 km, no máximo 5 km, e não de onde parou, pois foi exatamente no ponto que se machucou”, recomenda.

6. Cuide da saúde geral

Para evitar lesões e obter os melhores resultados nos treinamentos e na prova, Zair Cândido ressalta a importância de manter uma alimentação adequada e um sono regulado. Para isso, ele recomenda montar uma dieta eficiente, com carboidratos para gerar energia e com o uso de suplementos.

“As oito horas de sono diárias também são essenciais para que os hormônios possam agir na recuperação muscular e nutricional. Esses detalhes fazem total diferença na performance do atleta”, finaliza o profissional, que também reforça a importância da realização de uma avaliação cardiológica antes do início da atividade física.

Por Enzo Feliciano

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna