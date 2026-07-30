Ubatuba: 3 praias incríveis para conhecer no destino

Com uma grande diversidade de paisagens naturais, Ubatuba reúne mais de 100 praias e 16 ilhas, oferecendo cenários que agradam desde quem busca movimento até aqueles que preferem tranquilidade em meio à Mata Atlântica.

Além disso, a cidade possui uma atmosfera acolhedora, com opções de lazer, gastronomia e atividades para diferentes estilos de viajantes, como trilhas, cachoeiras e passeios que proporcionam maior contato com a natureza, sendo uma ótima escolha para os amantes de ecoturismo e aventura.

Um dos destaques de Ubatuba é o Projeto Tamar, que promove a conservação das tartarugas marinhas e encanta adultos e crianças com suas exposições educativas. As noites no centro são animadas, com uma variedade de bares e restaurantes que servem pratos de frutos do mar frescos e opções da culinária caiçara. No destino, o visitante também encontra passeios de escuna, mergulhos e uma rica biodiversidade tanto na costa quanto nas trilhas da Serra do Mar.

Abaixo, confira 3 praias incríveis para conhecer em Ubatuba!

1. Praia do Félix

Entre águas tranquilas e boas ondas, a Praia do Félix oferece o equilíbrio ideal entre descanso e aventura (Imagem: SergioRocha | Shutterstock)

Com águas azuis e uma faixa de areia clara, a Praia do Félix é ideal para famílias e surfistas. As águas são tranquilas em uma parte e oferecem boas ondas na outra, agradando a todos os públicos.

2. Praia do Lázaro

Com mar calmo e uma paisagem encantadora, a Praia do Lázaro é uma das opções mais agradáveis para curtir Ubatuba (Imagem: Joao D’Andretta | Shutterstock)

Sua extensa faixa de areia e mar calmo são ideais para famílias e crianças. Cercada por montanhas e vegetação nativa, oferece uma paisagem encantadora e infraestrutura de quiosques à beira-mar.

3. Ilha das Couves

Preservada e cercada por belezas naturais, a Ilha das Couves é um convite para mergulhar e vivenciar a natureza de perto (Imagem: Guga Asciutti | Shutterstock)

Com acesso por barcos, é um paraíso preservado com águas cristalinas, ideal para mergulho e contato com a natureza. Suas pequenas praias e rica biodiversidade marinha atraem muitos visitantes. O ideal é programar sua visita, pois o fluxo na área é controlado para fins de preservação.

Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – Revista Qual Viagem