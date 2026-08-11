Tucanos: 7 curiosidades sobre essas aves coloridas 

Os tucanos estão entre as aves mais conhecidas das florestas tropicais das Américas e chamam a atenção principalmente pelo bico grande e colorido. Pertencentes à família Ramphastidae, eles vivem em diferentes regiões, desde o sul do México até a América do Sul, incluindo diversos biomas brasileiros, como a Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado. Existem mais de 40 espécies de tucanos e araçaris, cada uma com características próprias.

Inteligentes, sociáveis e muito adaptadas ao ambiente em que vivem, essas aves escondem diversas curiosidades que vão muito além do famoso bico. Veja a seguir!

1. O enorme bico é muito leve

O bico do tucano pode representar cerca de um terço do comprimento do corpo da ave, mas isso não significa que seja pesado. Sua estrutura é formada por uma rede interna semelhante a uma espuma óssea, revestida por queratina, o mesmo material presente nas unhas humanas. Essa combinação torna o bico resistente e, ao mesmo tempo, extremamente leve. Graças a essa característica, o animal consegue voar, se alimentar e se movimentar entre os galhos sem que o peso do bico atrapalhe.

2. O bico também ajuda a controlar a temperatura corporal

O bico do tucano também funciona como um regulador térmico. Ele possui uma extensa rede de vasos sanguíneos que permite liberar ou conservar calor conforme a necessidade. Em dias mais quentes, a circulação aumenta e o calor é dissipado para o ambiente. Em temperaturas mais baixas, o fluxo sanguíneo diminui para evitar a perda excessiva de calor.

3. Apesar do tamanho, o bico não serve apenas para comer

Embora seja bastante eficiente para alcançar frutas em galhos finos, o bico do tucano possui diversas funções. Ele é utilizado para retirar cascas, manipular alimentos, alcançar ninhos, afastar predadores e até participar de disputas entre indivíduos. Durante interações sociais, essas aves também utilizam o bico para demonstrar força ou estabelecer hierarquia dentro do grupo.

Após ingerirem os frutos, os tucanos eliminam sementes em outros locais, favorecendo o nascimento de novas plantas (Imagem: EJ Nickerson | Shutterstock)

4. Os tucanos são excelentes dispersores de sementes

Grande parte da alimentação dos tucanos é composta por frutas. Depois de ingerirem os frutos, eles eliminam as sementes intactas em locais diferentes daquele onde se alimentaram. Esse processo favorece o nascimento de novas plantas e ajuda na recuperação das florestas naturais.

5. Eles também comem outros alimentos

Embora sejam conhecidos por consumirem frutas, os tucanos possuem uma alimentação bastante variada. Dependendo da disponibilidade de alimento, podem ingerir insetos, aranhas, pequenos lagartos, ovos e filhotes de outras aves. Essa dieta diversificada permite que sobrevivam em diferentes épocas do ano, especialmente quando há menor oferta de frutos.

6. Dormem de uma forma bastante curiosa

Na hora de descansar, os tucanos assumem uma posição que chama bastante atenção. Eles dobram o pescoço para trás, escondem o bico sob as asas e levantam a cauda sobre o corpo, formando praticamente uma bola de penas. Essa postura reduz a perda de calor durante a noite e ainda ocupa menos espaço nos ocos das árvores, onde normalmente descansam.

7. Gostam de viver em pequenos grupos

Os tucanos não vivem sempre sozinhos. Diversas espécies formam pequenos grupos familiares ou bandos compostos por alguns indivíduos. Essa convivência favorece a proteção contra predadores, facilita a localização de alimento e fortalece as interações sociais. É comum observar essas aves vocalizando, brincando e realizando pequenas disputas entre si, comportamentos que ajudam a manter a organização do grupo.