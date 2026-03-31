Trufas para a Páscoa: 10 receitas irresistíveis para adoçar a data

- Atualizado: 31/03/26 17h51
Trufa tradicional (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock)

A Páscoa se aproxima, e as receitas com chocolate começam a ganhar espaço no dia a dia. Para tornar a experiência ainda mais saborosa e especial, vale apostar em doces criativos — e as trufas são uma excelente escolha. Práticas, versáteis e sofisticadas, elas permitem uma infinidade de recheios e são perfeitas tanto para vender quanto para presentear alguém querido.

Abaixo, confira 10 receitas incríveis de trufas para a Páscoa!

1. Trufa tradicional

Ingredientes

  • 400 g de chocolate meio-amargo derretido
  • 1 colher de sopa de licor de chocolate
  • 1 colher de chá de mel
  • Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas
  • Cacau em pó para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate meio-amargo, o licor de chocolate e o mel e misture. Aos poucos, coloque o creme de leite e mexa até atingir uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada. Passe-as no cacau em pó e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Embale a trufa em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.

2. Trufa de pistache

Ingredientes

  • 300 g de chocolate meio-amargo derretido
  • 100 g de pasta de pistache
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 1 colher de chá de mel
  • 300 g de cobertura fracionada para banhar
  • Pistache triturado para decorar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela de vidro ou inox, coloque o chocolate meio-amargo já derretido, a pasta de pistache e o mel e misture com uma espátula até obter uma massa uniforme. Acrescente o creme de leite aos poucos, mexendo sempre, até formar um creme liso e levemente espesso. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por cerca de 10 horas ou até firmar bem.

Retire da geladeira, unte levemente as mãos com um pouco de manteiga e modele pequenas porções em formato de bolinhas. Disponha sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e reserve. Depois, em uma panela pequena, leve a cobertura fracionada ao fogo baixo, mexendo continuamente com uma colher de silicone até derreter completamente e ficar lisa. Desligue o fogo, transfira para um recipiente fundo e banhe as trufas uma a uma com o auxílio de um garfo. Retire o excesso de cobertura, finalize com pistache triturado e coloque novamente sobre o papel-manteiga até secar.

3. Trufa de cappuccino

Ingredientes

  • 400 g de chocolate branco derretido
  • 1 colher de sopa de pó para cappuccino tradicional
  • Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas
  • Pó para cappuccino tradicional para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate branco e o pó para cappuccino e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e misture até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e decore com o pó de cappuccino. Disponha sobre um papel-alumínio para secar e embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.

Trufas de chocolate com recheio de morango cortadas ao meio e inteiras, acompanhadas de morangos frescos sobre uma tábua de madeira
Trufa de morango (Imagem: luciano fagner | Shutterstock)

4. Trufa de morango

Ingredientes

  • 100 g de chocolate branco derretido
  • 395 g de leite condensado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 3 colheres de sopa de pó para sorvete sabor morango
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o chocolate branco e o pó para sorvete e misture. Leve ao fogo baixo até desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Após, com as mãos limpas, pegue pequenas porções de doce e faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e disponha sobre uma forma forrada com papel-alumínio. Leve à geladeira por 15 minutos. Embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.

5. Trufa de cereja com licor

Ingredientes

  • 300 g de chocolate ao leite derretido
  • 1 colher de sopa de licor de cereja
  • 1/2 xícara de chá de cereja fatiada
  • 1 pitada de cravo-da-índia em pó
  • 1 pitada de canela em pó
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas
  • Pedacinhos de cereja para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite, o licor, as cerejas, o cravo-da-índia e a canela e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e misture até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada. Decore com pedacinhos de cerejas e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.

6. Trufa de banana e canela

Ingredientes

  • 300 g de chocolate branco derretido
  • 1/2 xícara de chá de doce de banana
  • 4 gotas de essência de banana
  • Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
  • Canela em pó para decorar
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate branco, o doce de banana e a essência de banana e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e mexa até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada. Decore com a canela em pó e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.

Trufas com cobertura branca e raspas de limão-siliciano em superfície de madeira
Trufa de limão (Imagem: ELTON GOMES RIBEIRO | Shutterstock)

7. Trufa de limão

Ingredientes

  • 400 g de chocolate branco derretido
  • 1/4 de xícara de chá de suco de limão
  • Raspas de 2 limões
  • 1 colher de sopa de mel
  • Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas
  • Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate branco, o suco e as raspas de limão e o mel e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e mexa até obter uma textura cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira até que esteja firme o suficiente para modelar. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. 

Coloque a cobertura fracionada em um recipiente próprio para micro-ondas e leve para aquecer por 30 segundos. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e disponha sobre um papel-manteiga para secar. Antes que a cobertura fracionada seque completamente, decore as trufas com raspas de limão para um toque extra de sabor. Deixe as trufas secarem completamente antes de servir.

8. Trufa de maracujá

Ingredientes

  • 400 g de chocolate branco derretido
  • 1/2 xícara de chá de suco de maracujá concentrado
  • 1 colher de sopa de mel
  • Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas
  • Sementes de maracujá para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate branco, o suco de maracujá e o mel e misture até obter uma massa homogênea. Aos poucos, adicione o creme de leite e mexa até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Antes que a cobertura fracionada seque completamente, decore as trufas com as sementes de maracujá. Deixe as trufas secarem completamente antes de servir.

9. Trufa de mamão

Ingredientes

  • 400 g de chocolate branco derretido
  • 1 colher de sopa de pó de sorvete sabor mamão-papaya
  • 1 colher de sopa de licor de cassis
  • Creme de leite o suficiente para atingir a cremosidade
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate branco, o pó de sorvete e o licor de cassis e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e mexa até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Coloque a cobertura fracionada em um recipiente próprio para micro-ondas e leve para aquecer por 30 segundos. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.

10. Trufa de coco queimado

Ingredientes

  • 300 g de chocolate ao leite derretido
  • 1/2 xícara de chá de coco ralado
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 300 g de cobertura fracionada para banhar

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque o coco ralado e o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre com uma colher de madeira, até dourar levemente e liberar aroma. Retire do fogo e transfira para uma tigela. Adicione o chocolate ao leite derretido e misture bem. Acrescente o creme de leite aos poucos até formar um creme homogêneo. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por cerca de 8 a 10 horas.

Retire a massa da geladeira e modele pequenas bolinhas com as mãos. Depois, disponha sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e reserve. Em uma panela, leve a cobertura fracionada ao fogo baixo, mexendo continuamente até derreter completamente. Após, desligue o fogo, banhe as trufas e coloque sobre o papel-manteiga até secarem. Sirva em seguida.

