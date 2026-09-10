Treino depois dos 50: veja quais exercícios ajudam a manter força, equilíbrio e autonomia

Manter o corpo ativo traz benefícios à saúde em diferentes fases da vida. A partir dos 50 anos, porém, combinar diferentes tipos de exercício pode contribuir para preservar a força, a mobilidade, o equilíbrio e a autonomia. As recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçam a inclusão de atividades que trabalhem a força muscular e o equilíbrio, além dos exercícios aeróbicos.

O Brasil vive uma transformação demográfica e comportamental e hoje mais de 62 milhões de pessoas têm 50 anos ou mais, segundo dados divulgados em julho de 2026 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número, equivalente a 29% da população, reforça a importância de manter o corpo em movimento para preservar força, mobilidade, equilíbrio e autonomia ao longo da vida. Isso porque, com o passar dos anos, é natural que o organismo apresente novas necessidades e limitações.

Para quem deseja começar ou intensificar os treinos depois dos 50 anos, o profissional de educação física Breno Daniel, da Academia Corpo e Saúde, reúne seis dicas para praticar exercícios com mais segurança e manter a regularidade:

1. Faça uma avaliação antes de começar

Antes de iniciar ou aumentar a intensidade dos treinos, é importante conhecer as próprias condições físicas e, quando necessário, buscar uma avaliação médica. “A avaliação física também ajuda a identificar limitações de mobilidade, força e condicionamento e permite que o programa de exercícios seja adaptado às necessidades de cada pessoa”, destaca o especialista.

2. Inclua exercícios de força na rotina

Com o avanço da idade, ocorre uma perda natural de massa e força muscular, processo que pode comprometer mobilidade e autonomia. Por isso, exercícios de força são importantes para preservar a capacidade funcional e facilitar atividades do dia a dia. A OMS recomenda atividades de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias da semana.

“Fortalecer a musculatura é fundamental para preservar a independência ao longo dos anos. O objetivo não é apenas ganhar músculos, mas manter a capacidade de realizar movimentos cotidianos com segurança e autonomia”, pontua Breno Daniel.

3. Aposte em atividades de baixo impacto

Para quem apresenta desconforto ou limitações articulares, atividades de menor impacto podem ser boas alternativas. “A hidroginástica, por exemplo, permite trabalhar resistência muscular, condicionamento cardiovascular, mobilidade e coordenação com menor impacto sobre as articulações”, indica o profissional.

Exercícios que envolvem estabilidade, coordenação, mudanças de direção e controle corporal podem contribuir para melhorar a segurança dos movimentos (Imagem: pics five | Shutterstock)

4. Trabalhe o equilíbrio e a coordenação

O equilíbrio também merece atenção nessa fase da vida. Exercícios que envolvem estabilidade, coordenação, mudanças de direção e controle corporal podem contribuir para melhorar a segurança dos movimentos e reduzir o risco de quedas. “Equilíbrio é uma capacidade que precisa ser treinada. Exercícios simples, quando realizados de maneira progressiva e com orientação, ajudam o aluno a ganhar mais confiança para se movimentar no dia a dia”, afirma.

5. Priorize a regularidade, não a intensidade excessiva

Não é preciso treinar todos os dias ou realizar exercícios extremamente intensos para obter benefícios. “Depois dos 50, a regularidade deve ser uma prioridade. O ideal é construir uma rotina que seja compatível com o condicionamento e possa ser mantida no longo prazo, respeitando também os períodos de recuperação. Mais importante do que fazer um treino intenso de maneira ocasional é estabelecer uma frequência consistente e evoluir gradualmente”, ressalta o professor.

6. Use as atividades em grupo como estímulo para manter a rotina

Aulas coletivas podem ser uma boa escolha para quem tem dificuldade de manter a regularidade. Além de proporcionar uma atividade orientada, modalidades como hidroginástica e funcional criam oportunidades de convivência e interação social, fatores que podem tornar o exercício mais prazeroso e favorecer a adesão à rotina.

“Quando a pessoa encontra uma atividade de que gosta e um ambiente em que se sente bem, a chance de transformar o exercício em um hábito aumenta. Depois dos 50, isso faz toda a diferença para manter uma vida ativa ao longo dos anos”, completa Breno Daniel.

Por Bruna Hess