Treino com blindagem metabólica: confira o passo a passo

Com a chegada da Páscoa, marcada pelo alto consumo de chocolate, aumenta a preocupação do público com o peso. Uma alternativa é investir na chamada “blindagem metabólica”, estratégia projetada para proteger o metabolismo contra disfunções por meio de treinos específicos que estimulam o ganho de massa muscular, melhoram a sensibilidade à insulina e aumentam o gasto energético.

Segundo Roberta Porto, treinadora da Queima Diária (plataforma de exercícios online), a preparação deve começar dias antes do feriado, priorizando exercícios que elevem o metabolismo basal. “Quando falamos em blindagem metabólica, estamos falando de aumentar a eficiência do corpo em utilizar energia, e é aí que entram as estratégias. Treinos de força e treinos intervalados são grandes aliados porque estimulam a massa muscular, melhoram a sensibilidade à insulina e mantêm o metabolismo acelerado mesmo após o exercício”, explica a treinadora.

Estratégia 1: priorizar treinos de força

A musculação e treinos funcionais com carga são fundamentais para aumentar ou preservar massa magra. Quanto maior a massa muscular, maior o gasto calórico em repouso. Entram nessa categoria os agachamentos, avanços, flexões de braço, remadas e exercícios que priorizem a técnica do afundo.

O ideal é trabalhar grandes grupos musculares, com intensidade moderada a alta, por pelo menos 30 a 40 minutos. “Agachamentos, avanços, afundos e remadas são exemplos estratégicos desse tipo de treino porque promovem maior eficiência e melhores resultados”, afirma Roberta Porto.

Estratégia 2: apostar no HIIT para efeito prolongado

O treino intervalado de alta intensidade (HIIT) promove o chamado efeito EPOC, quando o corpo continua gastando energia mesmo após o término da atividade. A execução desse exercício é simples, com descansos pontuais. Comece com 30 segundos de atividade intensa — como polichinelos, corrida parada ou burpees — e, em seguida, descanse por 30 segundos. Repita a série por 15 a 20 minutos para obter melhores resultados.

Caminhadas de 15 a 20 minutos após refeições pesadas ajudam no controle da glicemia e melhoram a resposta metabólica (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Estratégia 3: movimentação estratégica antes e depois das refeições

Caminhadas de 15 a 20 minutos após refeições mais pesadas ajudam no controle da glicemia e melhoram a resposta metabólica. Outra alternativa é realizar um treino leve no dia seguinte ao consumo excessivo, evitando longos períodos de sedentarismo. “Não se trata de compensação ou culpa, mas de estratégia. Quando você se movimenta antes e depois de momentos de maior ingestão calórica, reduz picos glicêmicos e mantém o metabolismo ativo”, reforça Roberta Porto.

Planejamento é a chave para manter o foco

O ideal é sempre organizar a rotina da semana da Páscoa com pelo menos três treinos de força e duas sessões de cardio ou HIIT. A combinação favorece equilíbrio hormonal, maior controle do apetite e melhor disposição.

Mas é importante entender que a blindagem metabólica não significa restrição extrema, e sim uma preparação inteligente. Com consistência e estímulo muscular adequado, é possível saborear os ovos de Páscoa com mais consciência, menos impacto no organismo e, claro, sem peso na consciência.

Por Larissa Guimarães