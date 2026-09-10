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Treino após procedimentos estéticos exige atenção: veja 5 cuidados com a recuperação

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 10/09/26 14h06
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Apesar de cada procedimento estético provocar uma reação diferente no organismo, alguns cuidados são importantes (Imagem: Pics five | Shutterstock)

Para quem não abre mão da academia, realizar um procedimento estético pode trazer uma dúvida: é preciso interromper os treinos? A resposta depende da técnica realizada, mas alguns cuidados são importantes. Exercícios intensos podem aumentar a circulação sanguínea, a temperatura corporal e a transpiração, fatores que, em determinados procedimentos, podem intensificar inchaço, vermelhidão e desconforto.

Segundo Arielle Nunes, coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, não existe uma recomendação única para todos os tratamentos. “Cada procedimento provoca uma resposta diferente no organismo. Por isso, o tempo de pausa e os cuidados com a atividade física devem considerar a técnica utilizada, a região tratada e a resposta de cada paciente”, explica.

A seguir, confira 5 cuidados para conciliar procedimentos estéticos e exercícios físicos:

1. Evite treinos intensos antes do procedimento

Embora a atividade física antes da sessão não seja necessariamente contraindicada, treinos muito intensos podem aumentar temporariamente a circulação sanguínea e a temperatura corporal. Dependendo da técnica, pode ser recomendado evitar esse tipo de exercício nas horas que antecedem o atendimento.

2. Respeite o período indicado para voltar a treinar

Não existe uma regra de 24, 48 ou 72 horas válida para todos os procedimentos. O intervalo necessário depende da técnica realizada e deve seguir a orientação do profissional responsável.

3. Cuidado com o calor e com o suor

Durante o exercício, a temperatura corporal aumenta e há maior produção de suor. Em procedimentos que deixam a pele temporariamente sensibilizada, esses fatores podem aumentar o desconforto e exigir uma pausa maior antes da retomada dos treinos.

Uma mulher loira vestindo roupa de treino preta faz um agachamento lateral sobre um piso emborrachado verde de academia, enquanto segura um kettlebell amarelo com as duas mãos na altura do peito. Ao fundo, veem-se equipamentos de musculação e o teto industrial do local
Determinados movimentos podem exercer pressão ou causar atrito sobre a área que passou pelo procedimento estético (Imagem: Lukas Gojda | Shutterstock)

4. Evite pressão e atrito na região tratada

Roupas apertadas, equipamentos da academia e até determinados movimentos podem exercer pressão ou causar atrito sobre a área que passou pelo procedimento. Por isso, além da intensidade do exercício, é importante considerar qual região do corpo foi tratada.

5. Observe os sinais do corpo

Vermelhidão, sensibilidade e algum grau de inchaço podem ocorrer após determinados tratamentos, mas é importante acompanhar a evolução. Caso apareçam dor intensa, inchaço excessivo ou outras reações fora do esperado, o treino deve ser evitado e o profissional responsável consultado.

“Um erro comum é considerar que a recomendação recebida para um procedimento vale para qualquer outro. Mesmo tratamentos considerados pouco invasivos podem exigir cuidados diferentes. Seguir as orientações específicas é fundamental para uma recuperação adequada”, finaliza a biomédica.

Por Priscila Dezidério

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