Transição de carreira em TI: como usar a experiência para conquistar novas oportunidades

Trocar de empresa, deixar uma posição de liderança ou enfrentar uma reestruturação costumava ser tratado como uma interrupção na trajetória profissional. No mercado de tecnologia, porém, onde funções, competências e modelos de negócio se transformam rapidamente, períodos de transição podem assumir outro papel: o de uma etapa estratégica para avaliar o conhecimento acumulado, atualizar repertório e definir como esse capital profissional poderá ser utilizado no próximo ciclo.

A mudança é particularmente relevante em Tecnologia da Informação. A expansão da inteligência artificial, da automação, da computação em nuvem e dos negócios digitais aumenta a pressão por atualização constante e modifica o perfil das posições disponíveis. Para profissionais mais experientes, o desafio não está necessariamente em começar novamente, mas em compreender como reposicionar anos de conhecimento diante de um mercado diferente daquele em que construíram boa parte da carreira.

Segundo Arthur De Santis, executivo com mais de 20 anos de atuação em tecnologia e serviços financeiros e autor de “CIO Codex – The IT Framework: A jornada de um framework de tecnologia e seu criador”, um dos riscos nesses momentos é concentrar toda a energia na procura imediata pela próxima posição e deixar de avaliar o próprio repertório.

“Uma transição naturalmente traz incerteza, mas também oferece algo raro em uma carreira executiva: tempo para refletir. É uma oportunidade para entender o que foi construído, quais conhecimentos continuam relevantes e como transformá-los em valor para o próximo ciclo profissional”, afirma.

Atualização técnica é apenas uma parte do reposicionamento

Em tecnologia, falar em empregabilidade frequentemente leva à discussão sobre novas ferramentas, certificações e competências técnicas. Elas são importantes, mas representam apenas uma dimensão do processo.

Depois de anos ou décadas de atuação, o profissional acumula também conhecimento sobre tomada de decisão, projetos, gestão de crises, formação de equipes, relacionamento com fornecedores, mudanças organizacionais e iniciativas que funcionaram ou fracassaram. Esse repertório dificilmente aparece em uma lista de tecnologias dominadas, mas pode representar parte importante do valor de um profissional mais experiente.

A transição, nesse sentido, permite realizar uma espécie de inventário da carreira: identificar competências transferíveis, lacunas que precisam ser preenchidas e conhecimentos que podem ser reorganizados para novos contextos.

Outro elemento é o lifelong learning, ou aprendizado contínuo. Em vez de estudar somente para acompanhar a tecnologia mais recente, a lógica passa a ser manter uma capacidade permanente de aprender, desaprender e incorporar novos conhecimentos ao repertório já construído.

A experiência profissional pode abrir caminhos para consultorias e mentorias (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Experiência acumulada pode se transformar em novos ativos

O reposicionamento também amplia as possibilidades para além da busca pelo próximo cargo. O conhecimento acumulado pode ser convertido em mentoria, consultoria, produção intelectual, participação em comunidades, empreendedorismo ou desenvolvimento de metodologias capazes de beneficiar outros profissionais e organizações.

Arthur De Santis vivenciou esse processo durante uma transição de carreira. O período levou o executivo a revisitar livros que haviam influenciado sua formação, aprofundar estudos, organizar materiais acumulados durante anos e retomar conexões com o mercado. O exercício acabou evoluindo para a estruturação do CIO Codex e posteriormente para o livro “CIO Codex – The IT Framework”.

Na obra, o autor organiza essa experiência em cinco movimentos: dedicar tempo ao que realmente importa, investir em aprendizado contínuo, revisitar referências importantes, organizar e compartilhar conhecimento e se reconectar com o mercado.

A experiência individual ajuda a ilustrar uma transformação mais ampla. Em um mercado no qual carreiras tendem a ser menos lineares, uma transição não precisa representar apenas o espaço existente entre dois empregos. Ela pode ser utilizada para revisar prioridades e decidir de que maneira experiência, conhecimento e relacionamentos construídos ao longo dos anos podem adquirir novas formas.

Para Arthur De Santis, essa mudança de perspectiva também altera uma pergunta tradicional nesses períodos. Em vez de pensar somente “qual será meu próximo cargo?”, profissionais mais experientes podem acrescentar outra questão: “o que posso construir com tudo o que aprendi até aqui?”.

Em tecnologia, em que a capacidade de adaptação sempre foi uma exigência para sistemas e empresas, aplicar o mesmo princípio à própria trajetória profissional pode ser uma das competências mais importantes para atravessar os próximos ciclos do mercado.

Por Patrícia Jimenes