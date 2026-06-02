Tradição e nutrição: 4 dicas para consumir o milho nas festas juninas 

Basta a chegada de junho para que ele apareça em diferentes formas nas mesas brasileiras. Da pamonha ao curau, da canjica ao bolo, passando pela versão cozida e pela pipoca, o milho é presença garantida nas festas juninas. Mas, se a tradição ajuda a explicar sua popularidade, a ciência mostra que existem outros motivos para o ingrediente ocupar o posto de protagonista das celebrações.

Cultivado há milhares de anos e amplamente adaptado ao clima brasileiro, o milho é fonte de nutrientes que contribuem para uma alimentação equilibrada. Rico em amido e fonte de fibras alimentares, ele pode favorecer uma liberação mais gradual de energia quando comparado a alimentos ricos em açúcares simples. O cereal também contém vitaminas do complexo B e minerais como magnésio, fósforo e potássio, importantes para diversas funções do organismo.

“O milho é um alimento que oferece carboidratos complexos, fibras alimentares, vitaminas do complexo B, minerais e pigmentos carotenoides (substâncias que contribuem com a cor e atuam como antioxidantes), importantes para o organismo”, explica Patrícia Souza, professora de Nutrição da Universidade Veiga de Almeida.

Alimento versátil e saudável

O milho também pode favorecer refeições mais completas e variadas. “Além de fornecer energia, ele pode contribuir para a saciedade e integrar preparações nutritivas e saborosas, especialmente quando combinado a outros alimentos, como saladas verdes, e consumido dentro de uma alimentação equilibrada”, acrescenta a professora.

Outro ponto de destaque é a presença de compostos antioxidantes, como a luteína e a zeaxantina. “Evidências científicas vêm estabelecendo relação entre o consumo desses carotenoides, encontrados especialmente nas variedades amarelas do cereal, e a proteção da saúde ocular e [contra o] câncer, entre outras doenças. Portanto, ajudam a reforçar o potencial nutricional do ingrediente, muitas vezes lembrado apenas por seu papel nas receitas típicas da época”, explica Patrícia Souza.

Pequenas adaptações nos preparos podem aumentar o valor nutricional das receitas típicas com milho (Imagem: itaci | Shutterstock)

Aproveitando o milho nas festas juninas

Patrícia Souza destaca que é possível manter a tradição e, ao mesmo tempo, fazer escolhas nutricionalmente mais saudáveis. “As festas juninas fazem parte da cultura brasileira e devem ser aproveitadas com prazer. O consumo de quantidades adequadas e pequenas mudanças nos preparos, como reduzir a quantidade de açúcar, sal, manteiga e leite condensado, além de priorizar ingredientes naturais, permite manter a tradição sem abrir mão de escolhas mais equilibradas”, afirma.

Mesmo presente em preparações frequentemente associadas a doces e sobremesas, o milho pode ser consumido de maneira equilibrada. Segundo a especialista, pequenas adaptações nas receitas ajudam a preservar o sabor característico da época sem comprometer a qualidade nutricional dos pratos.

Abaixo, ela compartilha dicas de como aproveitar o milho de forma mais saudável nas festas juninas. Confira!

1. Dê preferência ao milho cozido

Uma das formas mais simples de consumo, preserva boa parte das características nutricionais do alimento. Evite a adição de sal, principalmente se você tem pressão alta, e de manteiga. Caso opte pelos dois, evite grandes quantidades deles.

2. Reduza o açúcar nas receitas tradicionais

Curau, canjica e bolo de milho podem manter sabor e textura agradáveis mesmo com menos açúcar, aproveitando o dulçor natural do cereal.

3. Aposte em preparações caseiras

Ao cozinhar em casa, é possível controlar melhor a quantidade de açúcar, leite condensado e gorduras utilizadas nas receitas típicas.

4. Acrescente ingredientes ricos em fibras

Aveia, coco ralado sem açúcar e sementes podem enriquecer bolos e cremes à base de milho, aumentando a saciedade e o valor nutricional das preparações.

5. Equilibre as escolhas ao longo da festa

O segredo não está em excluir os quitutes típicos, mas em consumir as diferentes opções com moderação, respeitando as porções e mantendo variedade na alimentação.

Por Larissa Rocha