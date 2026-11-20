Dois profissionais podem cobrar o mesmo valor, atender o mesmo número de pessoas e terminar a semana com rendas parecidas. A diferença é que um concentrou os atendimentos em três dias. O outro precisou de cinco, com intervalos de uma hora que não conseguiu aproveitar nem para atender mais alguém nem para ir para casa. No papel, as agendas renderam o mesmo. Para quem vive delas, a conta é outra.

Para quem trabalha por conta própria, a falta aparece logo: o horário estava reservado, mas o cliente não veio. Há outro custo, mais difícil de enxergar, mesmo nos dias em que todos comparecem. Se o último cliente sai às 6h e o profissional passa mais meia hora entre registros e orientações, a agenda mostra um expediente mais curto do que ele foi.

Quanto rende, então, uma hora de trabalho? Thiago Giacomini, fisioterapeuta especialista em Osteopatia e empresário à frente da Mentoria Fisioterapeuta Empresário, sugere começar pelo tempo que cada serviço exige. A partir dessa conta, fica mais fácil decidir quando mudar os horários, rever o preço ou reservar alguns dias de folga.

1. Conte as horas que cada atendimento realmente ocupa

Um horário de 50 minutos pode ocupar mais de uma hora de trabalho. Entram nessa conta o preparo do espaço, os registros e as orientações enviadas depois. Para saber quanto uma hora de trabalho rende, escolha um dia típico e divida o valor recebido pelo tempo total dedicado aos atendimentos. Esse cálculo dá uma referência mais fiel para rever preços do que olhar apenas o valor que outro profissional cobra.

2. Descubra por que os horários ficam vagos

Durante um mês, separe os horários que ninguém procurou daqueles em que houve cancelamento ou falta. Se há pedidos para o fim da tarde e sobram vagas pela manhã, vale testar outro horário antes de gastar com divulgação. Se predominam as faltas, teste um lembrete com opção de remarcar.

No estudo australiano “Mobile Telephone Short Message Service Reminders Can Reduce Nonattendance in Physical Therapy Outpatient Clinics: A Randomized Controlled Trial”, publicado em 2012 na revista científica Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 11% dos pacientes de fisioterapia que receberam um lembrete por SMS faltaram, ante 16% entre os que não receberam.

O posicionamento profissional, a comunicação com os clientes, a construção de confiança e a organização dos processos fazem toda a diferença na precificação dos serviços (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

3. Faça a conta antes de oferecer desconto

Quem faz 20 atendimentos a R$ 150 recebe R$ 3 mil, antes das despesas. Se baixar o preço para R$ 120, precisará fazer 25 para chegar à mesma receita. Antes de oferecer o desconto, vale perguntar: há cinco horários livres e gente interessada em ocupá-los?

“Cobrando R$ 80, eu tinha semanas com um ou dois pacientes. O problema nunca foi o preço”, relembra Thiago Giacomini. Segundo ele, a mudança passou pelo posicionamento profissional, pela comunicação com os pacientes, pela construção de confiança e pela organização dos processos do consultório. Ao longo desse período, o preço da consulta chegou a seis vezes o valor inicial.

4. Reserve os minutos finais para explicar o próximo passo

Ao concluir um atendimento, explique o que foi feito e, se houver indicação de continuidade, o que será tratado no próximo encontro. Thiago Giacomini resume como conduz essa conversa: “Pacote é um modelo legítimo. Eu fiz outra escolha: quero que o paciente volte porque entendeu o valor do que recebeu.”

5. Planeje a semana em que você não vai atender

Férias, feriados e dias de formação reduzem o número de horários disponíveis, mas despesas como aluguel e sistemas continuam vencendo. Abra o calendário do próximo trimestre, marque os dias em que não vai atender e estime a receita com base nos horários que costuma preencher. Compare o resultado com as despesas do período para saber quanto precisa reservar antes de parar.

Por Clarissa Perillo