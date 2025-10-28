Touca de cetim: veja os benefícios do acessório para cabelo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A rotina de cuidados capilares ganhou uma aliada nos últimos anos: a touca de cetim. Leve e acessível, ela se tornou presença constante entre quem valoriza fios saudáveis e bem tratados. Muito além de um simples acessório, é uma forma prática de preservar a beleza natural do cabelo durante o sono ou no dia a dia.

O tecido delicado impede o atrito com o travesseiro, reduzindo o frizz e mantendo a hidratação por mais tempo. Graças a essas propriedades, o uso frequente contribui para fios mais macios, definidos e resistentes — um gesto simples que transforma o cuidado capilar em um verdadeiro ritual de proteção.

A touca de cetim evita que os cabelos fiquem ressecados (Imagem: Elayne Massaini | Shutterstock)

Touca de cetim é para todos os cabelos

Para quem acha que a peça serve apenas para cabelos cacheados e crespos, a tricologista e terapeuta capilar Elizabeth Borgo, diretora de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) da Ecosmetics, esclarece que qualquer pessoa pode usar o acessório.

“A touca de cetim é recomendada para todos os tipos de cabelo, incluindo cabelos lisos, ondulados, cacheados e crespos. Ela é especialmente benéfica para cabelos que passam por processos de hidratação e/ou tratamento, pois ajuda a manter a umidade e evita que os fios fiquem ressecados”, comenta.

Conforme a especialista, a touca de cetim é recomendada, inclusive, para homens “que buscam proteger cabelos mais longos, ou que estão em tratamento para condições capilares específicas, como a perda de cabelo ou a quebra”. No entanto, ela alerta para a necessidade de procurar um especialista que oriente sobre o modo e tempo de uso da touca.

Dicas para manter a saúde dos cabelos

Além do uso da touca de cetim, Elizabeth Borgo lista outras dicas que ajudam a manter a saúde e a beleza dos cabelos:

Fazer massagens suaves para estimular a circulação no couro cabeludo;

Esfoliar ocasionalmente para remover as células mortas;

Manter uma dieta rica em vitaminas e minerais;

Beber bastante água;

Praticar atividade física, o que alivia o estresse e melhora a qualidade de vida e a saúde.

Por Débora da Mata