Torta vegetariana proteica: 3 receitas ricas em proteínas para o jantar

Encontrar um jantar que seja nutritivo, saboroso e rico em proteínas pode ser mais simples do que parece. As tortas vegetarianas são opções práticas, versáteis e combinam ingredientes que ajudam a aumentar a saciedade e contribuem para a ingestão diária desse nutriente, sem abrir mão do sabor.

A seguir, confira 3 receitas de torta vegetariana proteica para incluir no cardápio do jantar!

1. Torta de tofu com cenoura e pimentão

Ingredientes

500 g de tofu firme cortado em cubos

firme cortado em cubos 1 cenoura ralada

1 pimentão amarelo cortado em cubos pequenos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

100 g de farinha de aveia

200 ml de água

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por cerca de 2 minutos. Acrescente o pimentão e cozinhe por mais 3 minutos. Reserve. Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a água, a cúrcuma, o orégano, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma massa homogênea. Acrescente a cenoura ralada, o refogado e os cubos de tofu, misturando delicadamente para não os desmanchar. Despeje a mistura em uma forma retangular forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos, ou até a torta ficar firme e levemente dourada. Deixe amornar por cerca de 10 minutos e sirva em seguida.

Torta de grão-de-bico com legumes (Imagem: Zulkarnieiev Denis | Shutterstock)

2. Torta de grão-de-bico com legumes

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de azeite

1 colher de sopa de linhaça dourada moída

1 colher de sopa de fermento químico em pó

químico em pó 1 colher de chá de sal

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de sopa de água para hidratar a linhaça

Azeite para untar

Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de abobrinha picada

1 xícara de chá de cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a abobrinha. Refogue por mais 3 a 4 minutos, até ficar levemente macia. Junte o grão-de-bico e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por 2 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo e deixe amornar. Reserve.

Massa

Em um recipiente, misture a linhaça dourada com a água e deixe descansar por 10 minutos até formar um gel. No liquidificador, coloque 1 xícara de chá de água, o azeite, o gel de linhaça, o sal e a cúrcuma. Bata rapidamente para misturar. Adicione a farinha de grão-de-bico e a farinha de aveia. Bata até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente apenas para incorporar.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Distribua o recheio de grão-de-bico e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, até a torta ficar firme e levemente dourada. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

3. Torta de lentilha com beterraba

Ingredientes

250 g de lentilha cozida e escorrida

1 beterraba ralada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

80 g de farinha de quinoa

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de quinoa para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por cerca de 2 minutos. Acrescente a beterraba e cozinhe por mais 5 minutos. Reserve. Em um processador, bata metade da lentilha até formar uma pasta e transfira para uma tigela. Misture com o restante da lentilha, mantendo parte dos grãos inteiros para dar textura. Acrescente a farinha de quinoa, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e incorpore o refogado de beterraba. Distribua a massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de quinoa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 a 40 minutos, ou até a torta ficar firme e levemente dourada. Sirva em seguida.