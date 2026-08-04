Torta vegetariana proteica: 3 receitas ricas em proteínas para o jantar

Encontrar um jantar que seja nutritivo, saboroso e rico em proteínas pode ser mais simples do que parece. As tortas vegetarianas são opções práticas, versáteis e combinam ingredientes que ajudam a aumentar a saciedade e contribuem para a ingestão diária desse nutriente, sem abrir mão do sabor.
A seguir, confira 3 receitas de torta vegetariana proteica para incluir no cardápio do jantar!
1. Torta de tofu com cenoura e pimentão
Ingredientes
- 500 g de tofu firme cortado em cubos
- 1 cenoura ralada
- 1 pimentão amarelo cortado em cubos pequenos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 100 g de farinha de aveia
- 200 ml de água
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por cerca de 2 minutos. Acrescente o pimentão e cozinhe por mais 3 minutos. Reserve. Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a água, a cúrcuma, o orégano, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma massa homogênea. Acrescente a cenoura ralada, o refogado e os cubos de tofu, misturando delicadamente para não os desmanchar. Despeje a mistura em uma forma retangular forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos, ou até a torta ficar firme e levemente dourada. Deixe amornar por cerca de 10 minutos e sirva em seguida.
2. Torta de grão-de-bico com legumes
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1 colher de sopa de linhaça dourada moída
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de sopa de água para hidratar a linhaça
- Azeite para untar
- Farinha de grão-de-bico para enfarinhar
Recheio
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de abobrinha picada
- 1 xícara de chá de cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a abobrinha. Refogue por mais 3 a 4 minutos, até ficar levemente macia. Junte o grão-de-bico e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por 2 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo e deixe amornar. Reserve.
Massa
Em um recipiente, misture a linhaça dourada com a água e deixe descansar por 10 minutos até formar um gel. No liquidificador, coloque 1 xícara de chá de água, o azeite, o gel de linhaça, o sal e a cúrcuma. Bata rapidamente para misturar. Adicione a farinha de grão-de-bico e a farinha de aveia. Bata até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente apenas para incorporar.
Montagem
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Distribua o recheio de grão-de-bico e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, até a torta ficar firme e levemente dourada. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
3. Torta de lentilha com beterraba
Ingredientes
- 250 g de lentilha cozida e escorrida
- 1 beterraba ralada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 80 g de farinha de quinoa
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
- Farinha de quinoa para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por cerca de 2 minutos. Acrescente a beterraba e cozinhe por mais 5 minutos. Reserve. Em um processador, bata metade da lentilha até formar uma pasta e transfira para uma tigela. Misture com o restante da lentilha, mantendo parte dos grãos inteiros para dar textura. Acrescente a farinha de quinoa, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e incorpore o refogado de beterraba. Distribua a massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de quinoa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 a 40 minutos, ou até a torta ficar firme e levemente dourada. Sirva em seguida.