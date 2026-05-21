Torta salgada proteica: 4 receitas para o lanche da tarde

Seja para variar o cardápio ou deixar o lanche da tarde mais nutritivo, as tortas salgadas são opções práticas, saborosas e com inúmeras possibilidades de combinações. Quando preparadas com ingredientes ricos em proteína, elas ajudam na saciedade e contribuem para uma refeição mais equilibrada, sendo uma ótima alternativa para o dia a dia.

A seguir, confira 4 receitas de torta salgada proteica para o lanche da tarde!

1. Torta proteica de carne com legumes

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100 g de azeite de oliva

1 ovo

3 a 5 colheres de sopa de água gelada

1/2 colher de chá de sal

Recheio

500 g de carne magra picada

picada 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 cenoura cortada em cubos

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 pimentão verde picado

Azeite de azeite de oliva, sal, ervilha fresca e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

5 batatas descascadas e cozidas

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 a 4 colheres de sopa de leite

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o sal. Adicione o azeite e, com as pontas dos dedos, incorpore até obter uma textura de farofa grossa. Acrescente o ovo e misture rapidamente. Em seguida, adicione a água gelada aos poucos, apenas até a massa começar a se unir, mas não sove.

Modele uma bola, envolva em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Após o descanso, abra a massa com um rolo sobre uma superfície levemente enfarinhada com farinha de trigo e forre o fundo e as laterais de uma forma de torta. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por cerca de 2 a 3 minutos. Acrescente a carne e cozinhe por aproximadamente 8 a 12 minutos, mexendo de vez em quando, até que perca a coloração crua e fique bem soltinha e dourada. Em seguida, adicione a cenoura, os pimentões e a ervilha. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 5 a 8 minutos, até que os legumes fiquem macios, mas ainda levemente firmes. Desligue o fogo e reserve.

Cobertura

Em um recipiente, amasse as batatas ainda quentes até formar um purê liso. Acrescente o azeite e o leite aos poucos, ajustando a textura até ficar cremoso e leve. Tempere com sal.

Montagem

Sobre a massa, distribua o recheio de carne e legumes de maneira uniforme. Cubra cuidadosamente com o purê de batata, espalhando com uma espátula. Finalize com orégano por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 35 minutos. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de servir, para firmar as camadas.

2. Torta proteica de espinafre com cottage

Ingredientes

Massa

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de espinafre picado

picado 1 xícara de chá de queijo cottage

1 dente de alho picado

Azeite de oliva, noz-moscada ralada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente o espinafre, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, misture o queijo cottage e reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de aveia e sal até obter uma massa lisa. Acrescente o fermento em pó e misture delicadamente com uma colher. Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, coloque metade da massa, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta proteica de frango com massa de grãode-bico (Imagem: Foodgraphy39 | Shutterstock)

3. Torta proteica de frango com massa de grãode-bico

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de chá de sal

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

3/4 de xícara de chá de água gelada

Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Azeite de oliva para untar

Recheio

2 peitos de frango cozidos e desfiados

cozidos e desfiados 1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 cenoura cortada em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1 batata cortada em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico, a aveia e o sal. Acrescente o azeite de oliva e, com as mãos limpas, mexa até formar uma farofa úmida. Adicione a água gelada aos poucos até obter uma massa firme e moldável. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por cerca de 2 minutos até dourarem levemente. Adicione o frango e misture bem. Junte a cenoura, a batata, a abobrinha e o pimentão e refogue por cerca de 5 minutos. Polvilhe a farinha de trigo e mexa bem para incorporar. Adicione o caldo de legumes aos poucos, mexendo até formar um creme espesso. Cozinhe por cerca de 10 a 15 minutos, até os legumes ficarem macios, mas ainda levemente firmes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Reserve até esfriar.

Montagem

Sobre uma superfície enfarinhada com farinha de grão-de-bico, abra a massa e utilize uma parte dela para cobrir uma forma de torta untada com azeite. Adicione o recheio já morno, espalhando de maneira uniforme. Em seguida, cubra com outra camada de massa, ajustando bem às bordas para selar. Pressione levemente com os dedos ou com um garfo para garantir o fechamento e evitar que o recheio escape durante o forno. Pincele a torta com a gema de ovo e finalize com orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 40 minutos. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de servir.

4. Torta proteica de atum com ricota

Ingredientes

Massa

2 ovos

150 g de iogurte natural desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de fermento em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

250 g de atum sólido ao natural escorrido

sólido ao natural escorrido 150 g de ricota amassada

1 cenoura ralada

2 colheres de sopa de milho-verde

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do recheio e reserve.

Massa e montagem

No liquidificador, bata os ovos, o iogurte natural, o sal, a farinha de aveia e a farinha de grão-de-bico até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento em pó e misture delicadamente com uma colher. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até firmar e dourar. Sirva em seguida.