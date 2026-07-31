Torta de palmito: 3 receitas fáceis e deliciosas para o jantar 

Cremoso, delicado e muito versátil, o palmito é um ingrediente que combina com diferentes tipos de massas e recheios, resultando em tortas irresistíveis. Seja em uma versão mais leve, com legumes, ou em preparos mais encorpados, essas receitas são fáceis de fazer e garantem um jantar completo.
A seguir, confira 3 receitas fáceis e deliciosas de torta de palmito para o jantar!
1. Torta de palmito com frango
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 2 ovos
- 150 g de ricota
- 1/3 de xícara de chá de leite
- 1/3 de xícara de chá de óleo de girassol
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 gema de ovo para pincelar
- Sal a gosto
- Gergelim preto para finalizar
- Óleo de girassol para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Recheio
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 250 g de palmito cortado em cubos
- 1 cebola picada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 100 g de cream cheese
- 1 colher de chá de cúrcuma
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture as farinhas e o sal. Acrescente os ovos, a ricota, o óleo de girassol e o leite, misturando até formar uma massa homogênea. Incorpore o fermento delicadamente e reserve.
Recheio
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o frango e o palmito, misture bem e cozinhe por cerca de 3 minutos. Adicione o cream cheese e a cúrcuma, misturando até obter um recheio cremoso. Reserve até esfriar.
Montagem
Abra a massa com um rolo e, com dois terços dela, forre o fundo e as laterais de uma forma redonda com fundo removível untada com óleo e enfarinhada com farinha de aveia. Distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Pincele a gema de ovo e salpique o gergelim preto. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos, ou até a massa ficar dourada. Espere amornar, desenforme e sirva em seguida.
2. Torta de palmito com queijo
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 300 g de palmito cortado em rodelas
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 200 g de creme de ricota
- 100 g de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate e cozinhe por 2 minutos. Adicione o palmito e cozinhe por mais 3 minutos. Reserve. Em uma tigela, misture o creme de ricota e metade da muçarela até formar um recheio cremoso. Reserve.
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo, o amido de milho, o parmesão e o sal até obter uma massa lisa. Acrescente o fermento e misture rapidamente com uma espátula. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Finalize com a muçarela restante, o parmesão e o orégano. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Espere amornar por cerca de 10 minutos. Desenforme e sirva em seguida.
3. Torta de palmito com alho-poró
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de quinoa
- 1 xícara de chá de polvilho doce
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de iogurte natural
- 1/3 de xícara de chá de óleo de milho
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha de quinoa para enfarinhar
Recheio
- 300 g de palmito cortado em rodelas
- 2 talos de alho-poró cortados em rodelas finas
- 1 colher de sopa de manteiga
- 100 g de iogurte natural
- 1 colher de chá de noz-moscada em pó
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de quinoa, o polvilho doce e o sal. Acrescente os ovos, o iogurte natural e o óleo de milho, misturando até obter uma massa homogênea. Incorpore o fermento delicadamente e reserve.
Recheio
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho-poró até ficar macio. Acrescente o palmito e cozinhe por cerca de 2 minutos. Desligue o fogo e misture o iogurte natural, a noz-moscada, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino.
Montagem
Despeje metade da massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de quinoa, distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até a superfície ficar dourada e a massa completamente assada. Aguarde 10 minutos antes de desenformar e sirva em seguida.