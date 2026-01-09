Torta de liquidificador vegetariana: 3 receitas práticas para o jantar

Práticas e versáteis, as tortas de liquidificador são a solução perfeita para quem quer um jantar rápido e cheio de sabor, até mesmo para os adeptos da dieta vegetariana. Isso porque, além das versões tradicionais, há opções livres de ingredientes de origem animal que são igualmente gostosas e acessíveis, permitindo utilizar o que você já tem em casa para uma refeição simples e nutritiva. Abaixo, confira algumas receitas:
1. Torta de palmito de liquidificador
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá leite vegetal (soja, aveia ou amêndoas)
- 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- Óleo de girassol para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 600 g de palmito picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Adicione o palmito e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, bata o leite vegetal, o óleo de girassol e o sal. Adicione a farinha de trigo aos poucos e bata até obter uma massa lisa e homogênea.
Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Após, despeje metade da massa em um refratário untado com óleo de girassol e enfarinhado com farinha de trigo. Espalhe o recheio de palmito por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até a torta ficar dourada e firme. Sirva em seguida.
2. Torta de brócolis com cenoura
Ingredientes
Massa
- 1 e 1/2 xícara de chá de leite de aveia
- 1/3 de xícara de chá de óleo de girassol
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 2 colheres de sopa de farinha de linhaça
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo de girassol para untar
Recheio
- 1 cenoura descascada e ralada
- 3 xícaras de chá de floretes de brócolis cozidos e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 4 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o leite de aveia, o óleo de girassol e as farinhas até obter uma massa lisa e homogênea. Transfira para um recipiente, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Acrescente a cenoura, o brócolis, a cebola, o alho e a salsinha e mexa para incorporar.
Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Despeje em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até a torta ficar dourada e firme. Sirva em seguida.
3. Torta de proteína de soja
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de leite de soja
- 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de suco de limão
- Óleo de girassol para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 1 xícara de chá de proteína de soja texturizada
- 2 xícaras de chá de água quente
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com a água quente e deixe hidratar por 10 minutos. Escorra a água, apertando com as mãos para retirar todo o excesso de líquido e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte a proteína de soja hidratada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por 5 minutos e desligue o fogo. Reserve.
Em um liquidificador, bata o leite vegetal, o óleo de girassol, o sal e o suco de limão até misturar bem. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata até obter uma massa lisa e homogênea. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de proteína de soja por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos. Sirva em seguida.