Torta de liquidificador: 7 receitas fit para o jantar

As tortas de liquidificador fit são opções práticas e saudáveis para quem busca refeições equilibradas e fáceis de preparar. Combinando ingredientes nutritivos e versáteis, elas são perfeitas para o dia a dia, pois permitem misturar recheios variados diretamente na massa, garantindo sabor e leveza em cada porção.
Confira, a seguir, 7 receitas de torta de liquidificador fit para incluir na dieta!
Torta de frango
Ingredientes
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de iogurte natural desnatado
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola picada
- 1 tomate picado
- 1/2 xícara de chá de milho-verde cozido
- Sal, orégano e cheiro-verde picado a gosto
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata os ovos, o iogurte, o azeite, a farinha de aveia e o sal até ficar homogêneo. Coloque a massa em um recipiente, adicione o fermento e misture com uma espátula. Misture o peito de frango, o tomate, o milho-verde e os temperos em uma tigela. Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, despeje metade da massa. Coloque o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Torta de palmito
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 200 g de palmito picado
- 1 tomate picado
- 1/2 cebola picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Bata os ovos, o leite, a farinha de grão-de-bico, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino no liquidificador até ficar homogêneo. Misture o palmito, o tomate e a cebola em uma tigela. Coloque metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.
Torta de espinafre e ricota
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 maço de espinafre refogado
- 200 g de ricota esfarelada
- 1/2 cebola picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite, a farinha de aveia, sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento e misture delicadamente. Em uma tigela, misture o espinafre, a ricota, a cebola, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.
Torta de alho-poró
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 alho-poró fatiado
- 1 cenoura ralada
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata os ovos, o leite de amêndoas, a farinha de aveia, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela, misture o alho-poró, a cenoura e o azeite. Coloque metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.
Torta de abobrinha e frango
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 200 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 abobrinha ralada
- 1 cebola picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de aveia, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Misture o frango desfiado, a abobrinha e a cebola em uma tigela. Coloque metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.
Torta de atum com ovo e cebola
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1/3 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 300 g de atum em água escorrido
- 1 xícara de chá de cebola picada
- 2 ovos cozidos e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o atum, tempere com sal e pimenta-do-reino, misture bem e desligue o fogo. Incorpore os ovos cozidos e reserve. No liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite, a farinha de aveia, a aveia em flocos e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento e bata rapidamente apenas para misturar. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, distribua o recheio de atum com ovo e cebola e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos. Sirva em seguida.
Torta de tofu com espinafre
Ingredientes
- 1 xícara de chá de tofu firme
- 1/2 xícara de chá de água
- 1/3 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de espinafre refogado
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
- Azeite para untar
- Farinha de grão-de-bico para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata o tofu, a água, o azeite, a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento e bata rapidamente apenas para incorporar. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico, espalhe o refogado de espinafre e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos e sirva em seguida.