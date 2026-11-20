Versáteis, saborosas e fáceis de preparar, as tortas de liquidificador são uma excelente alternativa para quem deseja variar o cardápio sem passar muito tempo na cozinha. Feitas com ingredientes simples e acessíveis, elas permitem diversas combinações de recheios, agradando a diferentes paladares. Além disso, o preparo da massa é rápido e prático, perfeito para o lanche da tarde.

Abaixo, confira receitas de torta de liquidificador para o lanche da tarde!

1. Torta de cogumelo

Ingredientes

Massa

3 ovos

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado para finalizar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

300 g de cogumelo paris picado

200 g de cogumelo shimeji picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os cogumelos e cozinhe por aproximadamente 5 a 8 minutos, até que liberem a água e fiquem macios. Adicione a muçarela e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture até incorporar todos os ingredientes. Desligue o fogo e reserve.

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata por aproximadamente 2 minutos. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata até obter uma mistura homogênea. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher. Despeje metade da massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo.

Distribua o recheio de cogumelos por cima e cubra com o restante da massa. Finalize com o queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 a 45 minutos, até a superfície ficar dourada e gratinada. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

Torta de atum, escarola e ovo (Imagem: photobobs | Shutterstock)

2. Torta de atum, escarola e ovo

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

170 g de atum sólido ao natural escorrido

2 ovos cozidos e picados

cozidos e picados 1 xícara de chá de escarola picada e refogada

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata por cerca de 1 minuto até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo e bata até a massa ficar lisa. Adicione o fermento em pó e pulse apenas para incorporar. Transfira metade da massa para uma forma média untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo.

Espalhe o atum, os ovos cozidos, a escarola e o queijo muçarela sobre a massa. Cubra com o restante da massa e alise a superfície com uma colher. Polvilhe o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a torta esteja dourada e firme. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

3. Torta de banana

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

4 bananas maduras

maduras 2 colheres de sopa de açúcar para finalizar

1 colher de chá de canela em pó para finalizar

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Descasque as bananas e corte 3 delas em rodelas. Reserve a quarta para a cobertura, cortando-a em fatias no sentido do comprimento. No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o açúcar. Bata por aproximadamente 2 minutos, até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo e a canela em pó e bata novamente até incorporar. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente com uma colher.

Despeje metade da massa em uma forma redonda untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Distribua as rodelas de banana sobre a massa. Cubra com o restante da massa e disponha as fatias de banana na superfície. Misture o açúcar com a canela reservados para a finalização e polvilhe sobre a torta. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.