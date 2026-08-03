Torta de frango: 3 receitas rápidas e ricas em proteínas para o lanche da tarde 

Uma alimentação rica em proteínas ajuda a aumentar a saciedade e contribui para a manutenção da massa muscular. Para quem busca unir esses benefícios à praticidade, a torta de frango é uma excelente alternativa. Com diferentes tipos de massa e recheios, ela rende preparações equilibradas e cheias de sabor para o lanche da tarde.
A seguir, confira 3 receitas de torta de frango ricas em proteínas para o lanche da tarde!
1. Torta de frango com espinafre
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 100 g de manteiga gelada
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de água gelada
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 400 g de peito de frango cozido e desfiado
- 2 xícaras de chá de espinafre
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 3 ovos
- 200 g de queijo cottage
- Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha, a manteiga e o sal até formar uma farofa. Acrescente o ovo e a água gelada, mexendo até obter uma massa homogênea. Enrole com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Adicione o alho e cozinhe por 1 minuto. Acrescente o espinafre e cozinhe até murchar. Junte o frango e misture bem. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o queijo cottage, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Misture ao refogado de frango. Reserve.
Montagem
Em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, forre o fundo e as laterais com a massa. Distribua o recheio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos, ou até a superfície ficar dourada. Aguarde amornar e sirva em seguida.
2. Torta de frango e ervilha
Ingredientes
Recheio
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 150 g de ervilha fresca
- 1 cenoura ralada
- 1 tomate picado
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Massa
- 3 ovos
- 300 ml de leite
- 60 ml de óleo de girassol
- 2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Óleo de girassol para untar
- Farinha de grão-de-bico para enfarinhar
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Junte a cenoura, a ervilha e cozinhe por cerca de 3 minutos. Adicione o frango desfiado, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e reserve até esfriar.
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, a farinha de grão-de-bico e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento e utilize a função pulsar apenas 2 ou 3 vezes, somente para incorporá-lo.
Montagem
Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Distribua o recheio uniformemente e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 a 50 minutos, ou até a superfície ficar dourada e o centro firme. Aguarde cerca de 10 minutos antes de desenformar e sirva em seguida.
3. Torta de frango com massa de batata-doce
Ingredientes
Massa
- 350 g de batata-doce cozida e amassada
- 200 g de ricota amassada
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de óleo vegetal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Recheio
- 450 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 alho-poró cortado em rodelas finas
- 100 g de milho-verde
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de tomilho seco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró. Acrescente o alho e cozinhe por 1 minuto. Junte o milho-verde e cozinhe por 3 minutos. Adicione o frango, a cúrcuma, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e reserve.
Massa
Em uma tigela, misture a batata-doce, a ricota, os ovos, a farinha de aveia, o óleo vegetal e o sal até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente.
Montagem
Espalhe metade da massa em uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de aveia, distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos. Espere esfriar e sirva em seguida.