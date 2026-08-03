Variedades

Torta de frango: 3 receitas rápidas e ricas em proteínas para o lanche da tarde 

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 03/08/26 16h06
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Torta de frango com espinafre (Imagem: Purrfect_photo | Shutterstock)

Uma alimentação rica em proteínas ajuda a aumentar a saciedade e contribui para a manutenção da massa muscular. Para quem busca unir esses benefícios à praticidade, a torta de frango é uma excelente alternativa. Com diferentes tipos de massa e recheios, ela rende preparações equilibradas e cheias de sabor para o lanche da tarde. 

A seguir, confira 3 receitas de torta de frango ricas em proteínas para o lanche da tarde!

1. Torta de frango com espinafre

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga gelada
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 400 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 2 xícaras de chá de espinafre
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 3 ovos
  • 200 g de queijo cottage
  • Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha, a manteiga e o sal até formar uma farofa. Acrescente o ovo e a água gelada, mexendo até obter uma massa homogênea. Enrole com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. 

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Adicione o alho e cozinhe por 1 minuto. Acrescente o espinafre e cozinhe até murchar. Junte o frango e misture bem. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o queijo cottage, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Misture ao refogado de frango. Reserve. 

Montagem

Em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, forre o fundo e as laterais com a massa. Distribua o recheio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos, ou até a superfície ficar dourada. Aguarde amornar e sirva em seguida.  

Torta de frango com ervilha servido em prato branco em cima de mesa de madeira
Torta de frango com ervilha (Imagem: Nutricao em casa | Shutterstock)

2. Torta de frango e ervilha

Ingredientes

Recheio

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 150 g de ervilha fresca
  • 1 cenoura ralada
  • 1 tomate picado
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

  • 3 ovos
  • 300 ml de leite
  • 60 ml de óleo de girassol
  • 2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Óleo de girassol para untar
  • Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Junte a cenoura, a ervilha e cozinhe por cerca de 3 minutos. Adicione o frango desfiado, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e reserve até esfriar.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, a farinha de grão-de-bico e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento e utilize a função pulsar apenas 2 ou 3 vezes, somente para incorporá-lo. 

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Distribua o recheio uniformemente e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 a 50 minutos, ou até a superfície ficar dourada e o centro firme. Aguarde cerca de 10 minutos antes de desenformar e sirva em seguida. 

3. Torta de frango com massa de batata-doce

Ingredientes

Massa

  • 350 g de batata-doce cozida e amassada
  • 200 g de ricota amassada
  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de óleo vegetal
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar 

Recheio

  • 450 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 alho-poró cortado em rodelas finas
  • 100 g de milho-verde
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró. Acrescente o alho e cozinhe por 1 minuto. Junte o milho-verde e cozinhe por 3 minutos. Adicione o frango, a cúrcuma, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e reserve.

Massa

Em uma tigela, misture a batata-doce, a ricota, os ovos, a farinha de aveia, o óleo vegetal e o sal até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente. 

Montagem

Espalhe metade da massa em uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de aveia, distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos. Espere esfriar e sirva em seguida. 

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