Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura

Com a crescente busca por ambientes mais acolhedores e com sensação de conforto, os tons de marrom voltam a ganhar destaque na arquitetura e no design de interiores. Mais do que uma tendência, eles refletem uma mudança na forma de pensar o morar, em que a casa passa a ser um lugar de pausa, conforto e respiro no dia a dia. Nesse cenário, as variações de marrom entram como um recurso simples e eficaz para transformar os espaços, criando atmosferas mais envolventes e uma sensação de bem-estar quase imediata.

Para a arquiteta Denise Barretto, esse movimento está diretamente ligado a uma busca por autenticidade. “Existe um desejo crescente por ambientes que transmitam verdade, que não sejam excessivamente montados. Os tons de marrom contribuem para isso porque carregam uma sensação de naturalidade muito forte”, afirma.

Além disso, a versatilidade da paleta terrosa permite que ela se adapte a diferentes linguagens — do clássico ao contemporâneo, do urbano ao rústico — sempre com uma base elegante e atemporal. “É uma cor que acolhe e, ao mesmo tempo, estrutura o projeto. Ela pode aparecer de forma sutil ou mais marcante, dependendo da proposta”, completa.

Quiet luxury: menos excesso, mais essência

A ascensão do chamado “quiet luxury” reforça esse olhar mais contido e duradouro sobre o design. Em vez de apostar em elementos chamativos ou tendências passageiras, a proposta está em valorizar materiais de qualidade, acabamentos bem executados e escolhas que resistem ao tempo.

Dentro dessa lógica, os tons de marrom funcionam como um elo entre sofisticação e discrição. Eles não competem visualmente, mas constroem uma base sólida sobre a qual o restante do projeto se desenvolve. Em muitos casos, substituem o cinza e o branco absoluto, proporcionando mais calor sem perder a elegância.

Denise Barretto observa que esse tipo de abordagem exige sensibilidade na composição. “Quando você trabalha com uma paleta mais contida, cada escolha ganha mais peso. A textura, a iluminação, o acabamento — tudo precisa estar em harmonia. O marrom ajuda justamente a criar essa unidade”, explica a arquiteta.

Os tons terrosos reforçam uma arquitetura mais conectada à natureza, que equilibra estética e sensações para criar ambientes acolhedores (Projeto: Denise Barretto | Imagem: Raphael Briest)

A estética orgânica como fio condutor

A presença dos tons terrosos também está diretamente relacionada à consolidação da estética orgânica na arquitetura e no design de interiores. Mais do que uma tendência visual, trata-se de uma abordagem que busca reconectar o ambiente construído com referências naturais, tanto na escolha de materiais quanto nas sensações que o espaço provoca.

Nesse cenário, o marrom aparece como uma extensão da paisagem — evocando terra, madeira, fibras e elementos brutos. Essa conexão contribui para originar ambientes mais equilibrados e acolhedores, nos quais o visual e o sensorial caminham juntos.

“Quando trazemos essas referências para dentro de casa, constituímos espaços mais humanos. É uma arquitetura que acolhe não só visualmente, mas também emocionalmente”, destaca a arquiteta.

Madeira e amadeirados: tradição que se reinventa

Entre as principais formas de incorporar os tons de marrom nos projetos, a madeira — em suas versões naturais ou reinterpretadas — segue como protagonista. Presente em pisos, painéis, marcenaria e mobiliário, ela contribui para aquecer os ambientes e adicionar camadas de textura.

Ao mesmo tempo, os acabamentos amadeirados ampliam as possibilidades de aplicação, oferecendo soluções versáteis e compatíveis com diferentes necessidades do dia a dia. “Hoje conseguimos trabalhar com materiais que reproduzem a estética da madeira com muita fidelidade, explorando veios, nuances e padrões que enriquecem o projeto”, comenta Denise Barretto.

Essa combinação entre tradição e inovação permite que o uso do marrom se atualize constantemente, dialogando com diferentes estilos sem perder sua essência.

A combinação de diferentes tons de marrom, aliada a materiais naturais e texturas variadas, ajuda a criar ambientes mais dinâmicos e visualmente interessantes (Projeto: Denise Barretto | Imagem: Raphael Briest)

Entre nuances e contrastes

Outro aspecto primordial está na maneira como os tons de marrom são combinados entre si. Longe de composições monótonas, a paleta permite explorar contrastes sutis e sobreposições que promovem profundidade visual.

Dos tons mais claros, como bege e fendi, aos mais intensos, como chocolate e café, a variação contribui para ambientes mais dinâmicos, ainda que dentro de uma mesma família cromática. “O equilíbrio é fundamental. Alinhar diferentes tonalidades dentro do marrom traz riqueza sem pesar”, afirma a arquiteta.

Ademais, a cor se relaciona com facilidade com outros materiais como pedras naturais, metais de acabamento fosco e tecidos de fibras naturais, ampliando as possibilidades de composição.

Um novo olhar sobre o morar

Mais do que uma escolha estética, a valorização dos tons de marrom reflete uma mudança de comportamento. Em um cenário em que o excesso perde espaço para o essencial, a arquitetura passa a priorizar experiências mais autênticas, duradouras e conectadas ao bem-estar.

“Não se trata apenas de cor, mas da sensação que o espaço transmite. O marrom tem essa capacidade de tornar os ambientes mais acolhedores e atemporais, sem depender de tendências passageiras”, conclui Denise Barretto.

Por Alexandre Agassi