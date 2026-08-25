Toner pads: entenda o que é e como usar o produto que virou tendência no skincare 

Basta abrir o TikTok para encontrar reviews dos pequenos discos retirados de potes com uma pinça e deslizados pelo rosto. Esses produtos são os toner pads, que ganharam popularidade com a ascensão da beleza coreana e começam a aparecer cada vez mais nas prateleiras nacionais.

A ideia acompanha a evolução dos tônicos, que antes eram conhecidos por suas fórmulas adstringentes, mas que agora têm papel de destaque na rotina de cuidados faciais. Uma das principais características dos toner pads é a praticidade da aplicação e da distribuição do produto de maneira mais uniforme. Eles já vêm embebidos em uma solução cosmética que combina ingredientes hidratantes, calmantes, iluminadores ou esfoliantes, dependendo da proposta da fórmula.

Onde entram na rotina de cuidados com a pele?

De maneira geral, os toner pads são usados depois da limpeza e antes de séruns e hidratantes. O disco pode ser aplicado delicadamente pelo rosto, evitando esfregar excessivamente a pele. Comece pelas áreas mais oleosas, como a zona T (testa, nariz e queixo), e deslize para fora, em direção às bochechas e mandíbula, com pressão leve e uniforme. Mas evite a área dos olhos e regiões irritadas.

Um pad para cada necessidade

Nem todo toner pad, porém, faz a mesma coisa. O efeito depende principalmente da fórmula. Para peles que precisam de hidratação, ingredientes umectantes como ácido hialurônico e glicerina são os mais indicados, por exemplo. Fórmulas com centella asiática, aloe vera e outros ingredientes calmantes são mais interessantes quando a proposta é dar conforto à pele.

Pele sensível ou seca

Busque por ingredientes como ácido hialurônico, glicerina, pantenol e ceramidas, centella asiática, aloe vera e extratos botânicos, pensados para peles sensíveis ou reativas, que ajudam a repor água e reforçar a barreira cutânea. “A marca sul-coreana Wati For Skin conta com pads que combinam ativos como PDRN (DNA do salmão) e madecassoside, extraído da centella asiática, que podem complementar a rotina de cuidados de peles que precisam de hidratação e atenção à barreira cutânea”, aconselha Thomas Kim, farmacêutico e responsável técnico da Osang Cosmetic.

Pele oleosa ou acneica

Utilize fórmulas que controlem a oleosidade e promovam uma esfoliação suave, como fazem os ativos AHA (ácido glicólico e lático) e BHA (ácido salicílico), voltados para renovação celular, suavização de textura e auxílio no controle de cravos. A indicação de uso é de até três vezes por semana, pois a aplicação excessiva pode causar efeito rebote.

Para dar luminosidade e melhorar a textura

Procure por ativos como niacinamida e derivados de vitamina C, que atuam em manchas e viço.

O ideal é utilizar os toner pads após higienizar o rosto e sem esfregar a pele (Imagem: Oksana Sahinoglu | Shutterstock)

Erros comuns ao utilizar toner pads

Dispensar a etapa de limpeza

Embora os discos possam retirar pequenas impurezas e resíduos que permanecem sobre a pele, eles não cumprem a mesma função de um produto de limpeza facial. Por isso, o ideal é utilizá-los após higienizar o rosto com um sabonete ou cleanser adequado ao tipo de pele.

Aplicar com força excessiva

Não é necessário esfregar o disco para potencializar seus efeitos. O atrito intenso pode sensibilizar e irritar a pele, especialmente quando a fórmula contém ingredientes esfoliantes. A recomendação é deslizar o pad suavemente pelo rosto, fazendo uma pressão leve e constante. Discos de textura macia também ajudam a minimizar o atrito, principalmente em regiões mais delicadas.

Por Juliana Vaz