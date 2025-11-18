Tofu: 7 receitas surpreendentes com esse ingrediente

O tofu, também conhecido como queijo de soja, é um ingrediente que tem conquistado cada vez mais espaço na culinária, especialmente entre os adeptos da dieta vegana. Versátil e nutritivo, ele tem uma textura macia e capacidade de absorver os sabores para compor a base de diversas receitas.
Por isso, a seguir, confira 7 receitas irresistíveis com tofu que vão te surpreender pela variedade de sabores!
Tofu frito com molho picante
Ingredientes
- 500 g de tofu cortado em cubos
- 3 colheres de sopa de óleo de gergelim
- 1 colher de sopa de gengibre
- 4 colheres de sopa de molho de soja
- 2 colheres de sopa de sementes de gergelim
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o óleo de gergelim em fogo médio e refogue o tofu até dourar. Desligue o fogo, retire o tofu da panela e reserve. Na mesma panela, coloque o alho, o gengibre, o molho de soja e o suco de limão e mexa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o tofu e leve ao fogo médio para aquecer e reduzir o molho. Desligue o fogo, salpique com as sementes de gergelim e sirva em seguida.
Almôndega de tofu
Ingredientes
- 1 xícara de chá de cebolinha picada
- 50 g de alho-poró picado
- 50 g de tofu defumado ralado
- 200 g de tofu amassado
- 3 colheres de sopa de farinha de arroz
- Sal e azeite de oliva a gosto
- Farinha de linhaça para empanar
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho-poró. Adicione o tofu defumado e o amassado e mexa. Acrescente a cebolinha e a farinha de arroz e misture para incorporar. Desligue o fogo e espere esfriar.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Empane na farinha de linhaça e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Lasanha de tofu com cogumelo
Ingredientes
- 500 g de massa para lasanha sem ovos
- 400 g de tofu amassado
- 300 g de cogumelo shiitake picado
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para finalizar
- Queijo ralado de castanha-de-caju
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o cogumelo e cozinhe até que solte e evapore a água. Adicione o tofu, a páprica defumada, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por 5 minutos.
Após, em um refratário, espalhe uma camada fina de molho de tomate e cubra com uma camada de massa. Distribua parte do recheio de tofu e cogumelo sobre ela e adicione mais molho. Repita o processo até preencher o recipiente, finalizando com o queijo ralado de castanha-de-caju. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até borbulhar e dourar as bordas. Retire do forno, finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.
Pudim de banana com tofu
Ingredientes
- 2 bananas descascadas e cortadas em rodelas
- 180 g de tofu
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 3 colheres de sopa de açúcar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha em uma forma para pudim e leve à geladeira até firmar. Após, retire da forma e sirva em seguida.
Musse de tofu com chocolate
Ingredientes
- 120 g de chocolate meio-amargo
- 270 g de tofu picado
- 1/4 de xícara de chá de cacau em pó
- 1/4 de xícara de chá de leite de amêndoas
- 4 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Modo de preparo
Em banho-maria, derreta o chocolate meio-amargo. Espere amornar, transfira para um liquidificador e adicione os demais ingredientes. Bata até obter uma consistência homogênea. Distribua a musse em taças e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.
Palmito pupunha assado com creme de tofu
Ingredientes
- 500 g de palmito pupunha descascado e cortado ao meio
- 200 g de tofu
- 1/2 xícara de chá de água
- 2 colheres de sopa de molho de soja
- Sal, pimenta-do-reino moída, orégano, pimenta-caiena e azeite de oliva a gosto
- Raspas de limão para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o palmito e tempere com sal, pimenta-do-reino, orégano, pimenta-caiena e azeite de oliva. Transfira para uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos.
Enquanto isso, em um liquidificador, coloque o tofu, a água, o molho de soja, o sal, a pimenta-do-reino e a pimenta-caiena e bata até obter um creme. Reserve. Desligue o forno e retire o papel-alumínio. Recheie com o creme reservado e salpique com orégano e raspas de limão. Sirva em seguida.
Estrogonofe de tofu
Ingredientes
- 400 g de tofu cortado em cubos
- 200 g de cogumelo paris fatiado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascado e picados
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de leite de coco
- Páprica defumada, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cogumelo e refogue até que solte e evapore a água. Acrescente o tofu e refogue por mais 5 minutos. Tempere com páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Junte o molho de tomate e o leite de coco e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e sirva em seguida.