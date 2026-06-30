TOEIC e TOEFL: entenda as diferenças entre os principais certificados de inglês

Na hora de escolher uma certificação de inglês, é comum surgir a dúvida entre o Test of English for International Communication (TOEIC) e o Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Apesar de serem reconhecidos internacionalmente, os dois exames não são equivalentes: cada um foi desenvolvido para avaliar competências específicas e atender a objetivos diferentes.

Enquanto um mede a capacidade de se comunicar no ambiente de trabalho, o outro avalia o domínio do idioma para fins acadêmicos. Confundir os dois (e temê-los igualmente) pode levar profissionais e estudantes a renunciarem a certificações que podem transformar suas trajetórias.

Segundo o EF English Proficiency Index 2025, o Brasil avançou seis posições e alcançou o 75º lugar no ranking global de proficiência em inglês, registrando uma evolução de 16 pontos em relação à edição anterior. O avanço é expressivo, mas o país ainda se mantém na faixa de proficiência baixa e abaixo da média global, o que reforça a urgência de iniciativas que aproximem estudantes e profissionais de certificações internacionais reconhecidas pelo mercado.

Como funciona o TOEFL?

O TOEFL, desenvolvido pela Educational Testing Service (ETS), é projetado para avaliar a proficiência em inglês acadêmico. Exigido por universidades ao redor do mundo, como nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália, o exame contempla quatro habilidades: leitura, escrita, audição e fala, com duração de cerca de duas horas. É voltado, principalmente, para quem busca ingressar em programas de graduação, pós-graduação ou intercâmbio acadêmico no exterior.

E a certificação TOEIC?

O TOEIC, também desenvolvido pela ETS, tem um recorte diferente: mede a habilidade de usar o inglês em situações cotidianas do ambiente profissional, como reuniões, envio de e-mails, negociações, relatórios e até o atendimento ao cliente. O teste é utilizado em mais de 180 países por cerca de 14 mil organizações e realizado por mais de oito milhões de pessoas por ano ao redor do mundo.

Um ponto importante a ser ressaltado é que o exame não reprova. Ele posiciona o candidato em uma escala de proficiência, do nível básico ao avançado, sem eliminação. Esse formato torna o TOEIC especialmente acessível para quem está ingressando no mercado de trabalho ou buscando reconhecimento de competências em contextos corporativos.

“O maior adversário do candidato não é o exame, mas a narrativa que ele pode acabar construindo sobre o exame antes mesmo de se inscrever”, afirma Monica Pasello, CEO da TOEIC Brasil, que acrescenta: “Quando as pessoas entendem que o TOEIC, por exemplo, não tem uma nota de corte eliminatória, mas, sim, um mapa de onde estão e para onde podem ir, a relação com o teste muda completamente”.

Apesar das semelhanças, os exames possuem características distintas, como tempo de prova, público-alvo, finalidade e formato de avaliação (Imagem: Lamai Prasitsuwan | Shutterstock)

Principais diferenças entre os testes

Embora ambos sejam certificações internacionais de proficiência em inglês, o Test of English for International Communication (TOEIC) e o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) apresentam diferenças importantes. Confira as principais:

Objetivo

O TOEFL é voltado para quem deseja ingressar em instituições de ensino no exterior, como universidades e programas de intercâmbio. Já o TOEIC tem foco no ambiente profissional, sendo utilizado para comprovar a proficiência em inglês em contextos corporativos.

Habilidades avaliadas

Tanto o TOEFL quanto o TOEIC avaliam as quatro competências do idioma: leitura, escrita, compreensão auditiva e fala.

Resultado

No TOEFL, o candidato recebe uma pontuação que deve atender às exigências da instituição de ensino escolhida. No TOEIC, o resultado é apresentado em uma escala de proficiência, do nível A1 ao C1, sem reprovação.

Duração média

O TOEFL dura cerca de duas horas. O TOEIC pode variar de aproximadamente 15 minutos a 3h30, dependendo da modalidade realizada, enquanto o TOEIC Link tem duração média de 90 minutos.

Público principal

O TOEFL é indicado para estudantes que pretendem cursar graduação, pós-graduação ou intercâmbio no exterior. O TOEIC é voltado para profissionais, recém-formados e estudantes de cursos técnicos e tecnológicos.

Validade do certificado

As certificações TOEFL e TOEIC têm validade de dois anos.

Como escolher o exame que mais faz sentido?

A escolha deve ser orientada por objetivos concretos, não por grau de dificuldade percebida, segundo Monica Pasello. Para quem está concluindo um curso técnico ou tecnológico e quer se destacar no mercado de trabalho brasileiro, ou buscar oportunidades em empresas com atuação internacional, o TOEIC representa um caminho mais direto e alinhado às exigências do recrutamento corporativo. Já para quem planeja um mestrado ou doutorado no exterior, o TOEFL é o caminho natural.

A especialista complementa indicando que, em ambos os casos, o candidato deve iniciar o processo pelo diagnóstico, e não pela inscrição na prova mais conhecida. “Plataformas de preparação, simulados oficiais e testes de nivelamento gratuitos estão disponíveis nos portais da ETS e de suas representantes no Brasil, permitindo que cada pessoa compreenda seu ponto de partida antes de definir qual certificação perseguir”, finaliza.

Por Rodrigo Sodré